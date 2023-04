O prawnych aspektach uprawnień do kierowania pojazdami opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Jazda motocyklem jest postrzegana jako ważny element poczucia wolności. Nie ma się zatem co dziwić, że wielu kierowców decyduje się na uzyskanie tych właśnie uprawnień. Jakie warunki trzeba spełnić przed przystąpieniem do kursu? Główny jest jeden i dotyczy wieku. Aby móc starać się o kategorię A, kandydat na kierowcę musi ukończyć 24. rok życia. Uzyskanie prawa jazdy na motocykl jest możliwe już w wieku 20. lat, ale pod warunkiem że kandydat posiada prawo jazdy kat. A2 od co najmniej dwóch lat.

Zobacz wideo 128 km/h w zabudowanym i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Kierowca lamborghini stracił prawo jazdy

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy kat. A?

Kurs na prawo jazdy kat. A odbywa się w wymiarze 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin jazd. Z części teoretycznej zrezygnować mogą ci kandydaci na kierowców, którzy przed staraniem się o kat. A, zdobyli uprawnienia grupy A1 lub A2. Ile kosztuje kurs na prawo jazdy kat. A? Cena zależy od wielkości miasta i województwa. Średnio wahają się one jednak w zakresie od 2100 do nawet 3500 zł.

Zażartował z drogówki. Policja nie żartowała, zabierając mu prawo jazdy

Kurs to pierwszy z kroków. Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy drugi

Opłacenie kursu na prawo jazdy kat. A i jego ukończenie jest bardzo ważnym krokiem. To jednak nie wystarczy. Bo osoba starająca się o uprawnienia, musi również stworzyć profil kandydata na kierowców (PKK) w wydziale komunikacji. Dodatkowo konieczne jest również zaświadczenie medyczne wystawione przez lekarza orzecznika oraz dostarczenie aktualnych zdjęć. Badanie lekarskie kosztuje obecnie równe 200 zł. Za wykonanie zdjęć kandydat na kierowcę zapłaci nie więcej niż 50 zł.

Zaświadczenie lekarskie jest obecnie wystawiane na maksymalnie 15 lat. Termin obowiązywania zaświadczenia stanie się automatycznie terminem ważności uprawnień do kierowania. Jeżeli chodzi o zdjęcie, to musi być kolorowe, ostre, wykonane na jednolitym tle oraz pokazujące całą głowę i wizerunek nie dalej, niż do górnej części barków. Rozmiar zdjęcia to 35x45 mm.

Zwieńczeniem kursu na prawo jazdy kat. A jest egzamin w WORD-zie

Egzamin na prawo jazdy kategorii A odbywa się w części teoretycznej i praktycznej. Druga z nich zaczyna się od placu manewrowego. Tu wykonuje się kontrolę techniczną jednośladu oraz bazowe manewry w warunkach kontrolowanych. Po pomyślnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, kandydat na kierowcę i egzaminator mogą wyjechać na miasto. Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy kat. A? Opłata za część teoretyczną to 50 zł. Część praktyczna stanowi wydatek na poziomie 200 zł. To daje w sumie 250 zł.

Warto pamiętać o tym, że z egzaminu w części teoretycznej zwolnieni będą ci kandydaci, którzy wcześniej zdobyli uprawnienia grupy A1 i A2. Poza tym po zdanym egzaminie kierowcę nadal czeka wydatek. Wydanie prawa jazdy kosztuje 100,50 zł.

Ile kosztuje prawo jazdy kat. A?

Na koniec podsumujmy wszystkie wydatki. A więc kandydat na kierowcę musi przygotować:

od 2100 do 3500 zł na kurs,

200 zł na badania lekarskie,

50 zł na zdjęcia do prawa jazdy,

od 200 do 250 zł na egzamin na prawo jazdy,

100,50 zł na uzyskanie prawa jazdy.

To oznacza, że prawo jazdy kat. A będzie kosztować w sumie od 2650 do nawet 4100 zł.