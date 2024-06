Czy naprawdę można dostać kilkaset zł mandatu za rower? To sprawdzają podczas kontroli

Rower w XXI wieku wyraźnie wraca do łask. Jest nie tylko sposobem weekendowej rekreacji czy sportu. Coraz częściej odgrywa rolę miejskiego i ekologicznego środka transportu. Mechanicznych jednośladów dotyczą jednak przepisy drogowe. Te wskazują nie tylko ich zasady ruchu, ale nawet... obowiązkowe wyposażenie.

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w Polsce?

Listę elementów, w które musi być wyposażony każdy rower pojawiający się na drodze publicznej, precyzuje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. To ten sam akt prawny, który odnosi się do samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów czy motocykli. Na jego podstawie można stwierdzić, że każdy rower musi być wyposażony w:

z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być migające),

z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające),

w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,

w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Obecność powyższych elementów jest o tyle ważna, że mogą one zadecydować o bezpieczeństwie jazdy. Oświetlenie i odblaski sprawiają, że pojazd staje się widoczny na drodze po zmroku. Hamulec pozwoli na zredukowanie prędkości w razie sytuacji kryzysowej, a dzwonek ostrzeżenie np. pieszego.

Ile można dostać mandatu za braki w wyposażeniu roweru?

Wyposażenie roweru to bzdura? Przepisy są innego zdania. Widać to zresztą po wcześniejszej części materiału. A skoro wymogi są postawione, brak ich spełnienia oznacza wykroczenie. W takim przypadku policjanci wlepią kierowcy mandat karny na podstawie art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. I podczas ustalania wymiaru tej kary lepiej z funkcjonariuszami specjalnie nie dyskutować. Zwłaszcza że pole do popisu mają naprawdę szerokie. Równie dobrze mogą bowiem zakończyć kontrolę na pouczeniu czy 20-złotowym mandacie, jak i wskazać na grzywnę sięgającą 3000 zł.

Policjant wybiera uznaniowo kwotę mandatu od 20 do 3000 zł. Duże znaczenie dla wartości grzywny ma oczywiście też skala wykroczenia. Szczególnie surowo będzie traktowany np. prowadzący, który poprowadzi rower bez świateł i odblasków na nieoświetlonej drodze poza miastem.

Czy policjant może zatrzymać rower do rutynowej kontroli drogowej?

W czystej teorii tak. Nic nie stoi na przeszkodzie. Warto jednak pamiętać o tym, że takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko. Głównie w ramach szeroko zakrojonych akcji prowadzonych na początku sezonu rowerowego. Później rowery są zatrzymywane przez policję przede wszystkim wtedy, gdy rowerzysta popełni wykroczenie drogowe. Funkcjonariusze niejako przy okazji sprawdzają stan techniczny pojazdu i jego wyposażenie. Co więcej, wystawiają mandaty głównie za braki w oświetleniu.