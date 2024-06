Coś dla malucha i aktywnego rodzica? Dobrym pomysłem fotelik rowerowy

Jazda na rowerze to sposób na aktywność fizyczną i spędzanie wolnego czasu. Rower daje poczucie wolności, pozwala na swobodę podróżowania i rodzi nieskończoną ilość pomysłów na wycieczki, które można odbywać wspólnie z dziećmi. Rodzinne eskapady na jednośladach to dla wielu osób ogromna przyjemność, a przy tym świetna okazja na spędzanie wspólnego czasu z małoletnimi. W przypadku malucha sprawa się jednak komplikuje. Kiedy szkrab nie jeździ jeszcze samodzielnie na własnym rowerku, albo jest zwyczajnie za mały, by ruszyć na dłuższą przejażdżkę z opiekunem, idealnym rozwiązaniem okaże się fotelik rowerowy. Wybierając taki produkt dla niedużego pasażera warto zwrócić uwagę na fotelik instalowany na ramie.

Fotelik rowerowy montowany na ramie Fot. Rafał Mądry

Fotelik instalowany na rurze podsiodłowej

Na rynku akcesoriów dostępne są przeróżne foteliki rowerowe, z rozmaitym sposobem ich montażu na jednośladzie. Wśród masy produktów można znaleźć m.in. foteliki instalowane na rurze podsiodłowej, które są uniwersalne i pasują do różnych rowerów. Rozwiązanie to nie wymaga solidnego bagażnika. Rura podsiodłowa to nic innego, jak pionowy element ramy, w który wkładany jest wspornik siodła z przymocowanym na szczycie siodełkiem. Miejsce to pozwala na stabilne przytwierdzenie fotelika do ramy przy pomocy prętów instalowanych w specjalnej kasecie mocującej.

Informacja producenta o kompatybilności

Fotelik rowerowy montowany na ramie Fot. Rafał Mądry

System pasujący do różnych rowerów

Kaseta to nic innego, jak zakładana na ramę solidna obejma mocowana śrubami, będąca częścią zestawu nowego fotelika. Taki adapter jest uniwersalny, dzięki czemu pasuje do różnych grubości okrągłych i owalnych ram rowerowych, a także do rowerów różnych typów. Stelaż można zamontować na modelu turystycznym, szosowym, a nawet górskim, o ile rama nie jest jakoś niestandardowo wygięta i nie został w niej zastosowany specyficzny amortyzator pod sztycą siodła. Systemy wpinania stelaża w kasetę zawierającą trzpienie potrafią być zróżnicowane, ale zwykle są proste w obsłudze. Warto podkreślić, że takie mechanizmy pozwalają na szybkie zakładanie fotelika lub zdejmowanie go z roweru. Z tego powodu lepsze foteliki mają zabezpieczenia w formie dodatkowego zamka blokowanego kluczem, co stanowi ochronę przed kradzieżą całego fotelika.

Fotelik rowerowy Thule Yepp Nexxt 2 Maxi fot. Rafał Mądry

Stelaż amortyzujący wstrząsy

Fotelik montowany do ramy ma dużą sprężystość i podnosi komfort jazdy malucha. W przeciwieństwie do fotelików zakładanych bezpośrednio na bagażnik rowerowy, siedzonko osadzone na stalowych prętach o specjalnie wygiętym kształcie nie przenosi mocnych drgań na dziecko. Dzięki temu rozwiązaniu kręgosłup malucha nie jest narażony na silne wstrząsy i uderzenia, które pojawiają się podczas jazdy. W końcu przejazd po wertepach czy pokonywanie krawężników oraz niespodziewanych ubytków w jezdni to nieprzyjemność nawet dla rowerzysty. Stelaż powinien zawierać system regulacji, aby rodzic miał możliwość indywidualnego dopasowania fotelika (przesuwanie bliżej lub dalej od siodełka). Warto wiedzieć, że im bliżej, tym amortyzacja będzie mniejsza, za to wzrośnie stabilność dziecka. W przypadku posiadania bagażnika, stelaż z fotelikiem powinien zostać zawieszony parę centymetrów nad nim, żeby siedzonko się o ten element nie obijało.

Fotelik rowerowy montowany na ramie Fot. Rafał Mądry

Komfort i bezpieczeństwo dziecka

Wśród kryteriów wyboru fotelika montowanego na ramie powinny być kwestie wygody i komfortu dziecka, a także jego bezpieczeństwo. Dlatego warto zwrócić uwagę na takie elementy, jak solidność pasów zabezpieczających ciało malucha przed wypadnięciem z fotelika oraz system ich zapinania. Podpórki pod stopy także powinny zawierać regulowane pasy utrzymujące nogi we właściwym miejscu oraz kołnierze ochronne stóp, a najlepiej pełne osłony na całe nogi. Takie rozwiązanie zabezpiecza dziecko przed włożeniem nóżek w szprychy koła, a przejazd po kałużach nie spowoduje zachlapania ubrania. Ponadto najlepiej żeby siedzisko miało miękką powłokę, a oparcie ergonomiczny kształt i zostało wykonanego ze sprężystego tworzywa. System regulacji wysokości podnóżków to element obowiązkowy takiego fotelika, tak samo jak system regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa.

Fotelik rowerowy Thule Yepp Nexxt 2 Maxi fot. Rafał Mądry

Elementy z zakresu komfortu mają wpływ na przyjemność czerpaną przez smyka podczas jazdy. Jeśli maluchowi w foteliku zwyczajne będzie wygodnie, wycieczka rowerowa nie okaże się udręką dla dziecka i jego opiekuna. Nowoczesne foteliki projektowane są w taki sposób, aby zarówno montaż jak i użytkowanie było intuicyjne, wygodne i nie sprawiało dodatkowych problemów.

Każdy fotelik ma swój indywidualny system montowania, dlatego przed zakupem na wszelki wypadek warto się rozeznać, czy produkt przypasuje do posiadanego roweru. Po zakupie natomiast warto spojrzeć najpierw na instrukcję montażu i zapoznać się ze wskazówkami i zaleceniami producenta. Bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. Przedstawiony na zdjęciach fotelik do realizacji artykułu udostępniła firma Thule Sp. z o.o.. Firma nie miała wpływu i wglądu w treść przygotowanej publikacji.