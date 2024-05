Klimat retro bez wątpienia jest w cenie. To właśnie na podstawie tej tendencji karierę rynkową zrobiło MINI. Na fali retro uniosła się także Pięćsetka czy nowy Garbus. Teraz czas zatem na rynek przyczep kempingowych. I ta dziedzina jest nam dużo bliższa. Bo retro przyczepy produkuje polska firma.

Mała, opływowa i w pełni funkcjonalna. Przyczepa polskiej firmy Carbontear

Przyczepa kempingowa Carbontear z Polski ma mocno opływowy kształt i kompaktową formę. Zmniejszenie oporu powietrza poprawia osiągi zestawu, zmniejsza zużycie opon oraz zapotrzebowanie na paliwo. Całe szczęście kształt nie ogranicza praktyczności wnętrza. To jednak zasługa zmyślności inżynieryjnej. We wnętrzu znajduje się przede wszystkim przestrzeń sypialniana. Zaplanowane są też liczne schowki np. na ubrania. Na zewnątrz otwierana jest "klapa bagażnika". Za nią ukrywa się strefa kuchenna.

Wyposażenie to jedno. W ofercie Carbontear aż 6 przyczep kempingowych

Przyczepy Carbontear są wyposażone w panel solarny na dachu połączony z pełniącą rolę zasobnika baterią żelową, 6 lamp LED-owych, 18-calowe felgi aluminiowe, nadwozie pokryte lakierem metalic, izolację ścian i dachu czy niezależne hamowane zawieszenie. W ofercie pojawia się też m.in. lekka przyczepa o DMC od 600 do 750 kg, która jest dedykowana m.in. dla samochodów elektrycznych. To oznacza, że do prowadzenia pojazdu wystarczy prawo jazdy kategorii B. Nie potrzeba B+E.

W Polsce powstają wyjątkowe przyczepy kempingowe. Wyglądają cudnie Fot. Carbontear

Pełna oferta przyczep kempingowych polskiej firmy Carbontear składa się w sumie z sześciu modeli. Są to wersje o zwiększonych możliwościach, z rozszerzoną funkcjonalnością, dla mocnego SUV-a ze wzmocnionym zawieszeniem, terenowa czy służąca do przewozu motocykla.

Polska firma nie tylko produkuje przyczepy. Sprzedaje też pojazdy elektryczne

Firma Carbontear z siedzibą w Lublinie produkuje małe przyczepy kempingowe od 2016 r. Co ciekawe, 8 lat wystarczyło, aby polskie przedsiębiorstwo zdobyło renomę i klientów nie tylko w naszym kraju. Marka już jakiś czas temu z sukcesami wyszła ze swoją ofertą w kierunku kierowców w pozostałych krajach europejskich. Dziś ma swoich przedstawicieli w Austrii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Norwegii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Carbontear myśli nie tylko o ofensywie rynkowej, ale i ofertowej. Dlatego dziś nie tylko sprzedaje przyczepy, ale także je wynajmuje. Firma w 2024 r. stała się także dealerem pojazdów elektrycznych. Mowa przede wszystkim o dostawczych trójkołowcach i czterokołowych transporterach.