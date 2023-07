Zostanie nomadem nigdy nie było prostsze. "Relaks w namiocie nawet przy -20°C"

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wydarzenia sprzed 3 lat, o których wolelibyśmy zapomnieć, mocno zmieniły perspektywę przeciętnego Kowalskiego wraz z rodziną. Ludzie pragnęli czym prędzej opuścić swoje cztery ściany, aby nadrobić podróżnicze zaległości. Jednocześnie jeszcze bardziej docenili aktywność na świeżym powietrzu, dzięki czemu kempingi zyskały o wiele większe zainteresowanie.

Jednocześnie coraz częściej odrzucili wszelkie "dobra materialne" na rzecz niepowtarzalnych doświadczeń. Ludzie chcą więcej podróżować, spędzać większość czasu na świeżym powietrzu i poza miastem, bez jednoczesnego rozbijania banku.

Chcesz zostać nomadem? Z tym namiotem to prostsze, niż myślisz

Entuzjastów koczowniczego trybu życia z pewnością zainteresuje ta pozycja. Air Cruiser to nowy namiot dachowy oferowany w ramach crowdfundingu w celu pozyskania środków na produkcję. Opracowały go dwie firmy z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie — Cinch i Wild Land.

Dachowy namiot Air Cruiser fot. Cinch, materiały producenta

Producenci obiecują, że namiot będzie ostatecznym przełomem w dziedzinie podróżowania.

Air Cruiser to namiot dachowy, ale do samodzielnego złożenia. który Nadmuchuje się w mniej niż trzy minuty dzięki wbudowanej, automatycznej pompce powietrza. Faza badawczo-rozwojowa przeciągnęła się na ponad cztery lata, więc wierzymy w zapewnienia konstruktorów.

Lista udogodnień nie ma końca. To "inteligentny" namiot"

Wykonany z „zaawansowanych materiałów",Air Cruiser nie ma tyczek i jako taki nie ma skomplikowanej konfiguracji. Wystarczy zdjąć ukrytą drabinę teleskopową z dachu, nacisnąć przycisk na namiocie, zabezpieczyć drabinę i gotowe. Powłoka wykonana jest termoregulującego i wodoodpornego, polibawełnianenego płótna. Dwuwarstwowe okna i drzwi oraz podwójne okapy zapewniają ochronę przed żywiołami i przepuszczają naturalne światło. Został szeroko przetestowany w temperaturach od -20°C/65,5°C i przy wietrze o sile G 7.

Zapakowany do drogi namiot jest niezwykle kompaktowy. Mierzy zaledwie 39 x 97,4 x 26 cm i waży jedynie 33,3 kg. Oznacza to, że jego wpływ na ogólne osiągi pojazdu jest minimalny, więc nadal możesz liczyć na oszczędność paliwa prawie tak, jakbyś nic nie przewoził. Co więcej, jest kompatybilny z 99% pojazdów.

Dachowy namiot Air Cruiser fot. Cinch, materiały producenta

Znamy też jego cenę. Air Cruiser ma kosztować 1190 USD. Pierwsza partia dostaw wyruszy pod koniec lipca, druga przewidziana jest na październik i wrzesień. Jako że projekt działa w ramach crowdfundingu, osoby, które nie wspomogą zbiórki w ciągu najbliższych 7 dni, zakupią go jednak drożej, bo za 2999 USD.