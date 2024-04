Ile koni mechanicznych ma jeden koń?

Koń mechaniczny jest jednostką, która została wymyślona i opracowana ok. 1780 r. przez szkockiego inżyniera Jamesa Watta. Po co? To był czas, w którym do użytku wprowadzane były maszyny parowe. Te miały zastąpić konie. Koń mechaniczny miał zatem pokazać przedsiębiorcy czy zwykłemu użytkownikowi potencjał sprzętu. Miał zobrazować i unaocznić jego możliwości w oparciu o dotychczas stosowane kryteria pracy.

Warto tylko dodać, że oficjalną jednostką mocy funkcjonującą w układzie SI zatwierdzonym w 1960 r. jest wat, a nie koń mechaniczny. Właśnie dlatego moc podaną w watach można znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Czy "moc" konia to odpowiednik jednego konia mechanicznego?

Czy to oznacza, że jeden koń w sensie zwierzęcia ma moc jednego konia mechanicznego? I nie, i tak. Część naukowców uważa, że przeciętny koń oferuje nawet 12 do blisko 15 koni mechanicznych. Są jednak też i tacy, którzy oceniają tę wartość nawet na 24 konie mechaniczne. To by oznaczało mniej więcej tyle, że w wariancie mniej optymistycznym koń byłby tak samo mocny, jak np. skuter z silnikiem o pojemności do 125 cm3. W wariancie bardziej optymistycznym miałby moc (a też i wagę) identyczną jak Fiat 126p.

W tym punkcie trzeba jednak postawić gwiazdkę. Bo powyższe wartości mówią o mocy maksymalnej. A ta będzie dostępna jedynie chwilowo. Podczas normalnego funkcjonowania i długotrwałej pracy koń nie jest w stanie zaoferować nie tylko 24, ale nawet 12 koni mechanicznych. W czasie pracy ciągłej moc nie powinna raczej przekroczyć jednego konia mechanicznego.

Ile koni mechanicznych ma zatem człowiek?

Koń może oznaczać nawet 24 konie mechaniczne. Jaką maksymalną "mocą" dysponuje zatem człowiek? Podczas szczytowej wartości pracy organizm w pełni zdrowej osoby może mieć nawet 1,2 KM. To jednak wartość chwilowa i dostępna przez krótki czas. Podczas codziennego funkcjonowania człowiek ma moc oscylującą w granicy 0,1 KM.

To prowadzi do jednego wniosku. Sprawność organizmów żywych w niczym nie jest w stanie dogonić sprawności maszyn. Szczególnie że o ile przeciętny samochód ma pewnie 110 do 130 koni, o tyle czołg Abrams generuje już 1500 koni mechanicznych, lokomotywa nawet 8000 koni mechanicznych, a samolot pasażerski nawet 300 tys. koni mechanicznych.