Mało znana funkcja Google Maps zadba o twoje bezpieczeństwo

Czym jest udostępnianie lokalizacji? To nic innego, jak wysłanie znajomemu współrzędnych geograficznych punktu, w którym aktualnie znajduje się kierowca. Co ciekawe, funkcja działa naprawdę intuicyjnie. Wystarczą trzy kroki do przesłania danych.

Zobacz wideo Pościg za kierowcą, z aktualnym zakazem prowadzenia pojazdów

Jak udostępnić lokalizację w Google Maps?

Bez względu na fakt czy kierujący korzysta z udostępnienia lokalizacji na telefonie z systemem Android, czy w iPhone`ie, procedura wygląda tak samo. Konieczne jest:

otwarcie aplikacji nawigacyjnej i naciśnięcie ikony ze zdjęciem w górnym roku po prawej stronie.

wybór z listy opcji "udostępnij lokalizację".

wskazanie osoby lub osób, którym lokalizacja ma zostać przesłana i zatwierdzenie.

istnieje też możliwość wskazania, jak długo odbiorcy mają lokalizację widzieć.

Funkcja 'udostępnij lokalizację' w Google Maps Fot. Screenshot z aplikacji Google Maps

W tym punkcie warto wyjaśnić jeszcze dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że do zadziałania udostępniania lokalizacji należy mieć kontro Gmail i trzeba być na nim zalogowanym w aplikacji nawigacyjnej w telefonie. Identyczny warunek musi spełnić także odbiorca. Gdyby odbiorca nie miał Gmaila, można skopiować link do lokalizacji i przesłać mu jego treść sms-em. Druga jest taka, że opcja ta może się przydać w wielu przypadkach. Wtedy, gdy potrzebujecie pomocy drogowej i nie wiecie, gdzie dokładnie jesteście, ewentualnie ustalacie ze znajomymi miejsce spotkania.

Zamiast udostępniania lokalizacji dostępne są też pinezki w Google Maps

Funkcja ta jest ciekawa i intuicyjna. Wymaga jednak zalogowania się i posiadania konta Gmail. Co w sytuacji, w której wymóg okazuje się zaporowy i kierowca takiego konta nie posiada? Może ją całe szczęście obejść. Bo zamiast udostępniania lokalizacji, może po prostu stworzyć pinezkę i wysłać ją. W tym celu należy: