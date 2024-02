Już dziś możesz wziąć udział w rajdzie Dakar i to za darmo

Dakar jest niezwykle trudnym rajdem. Kierowca musi jednak mieć nie tylko umiejętności i twardy charakter. Powinien też mieć... pole naftowe. Bo wyjazd oznacza milionowe wydatki. Samochód, który będzie miał szansę na wyższe miejsce w stawce, kosztuje co najmniej milion euro. Samo wpisowe za jedną załogę to blisko 30 tys. euro.

Darmowy udział w Dakarze? Sposób jest tylko jeden

Budżet zespołu to zatem dobre kilka milionów złotych. Dlatego okazja darmowego pojawienia się na trasie jest naprawdę unikalna. Nie składa jej jednak szalony miliarder, a firma produkująca gry. Bo występ może się odbyć w świecie wirtualnym. Produkcję dotyczącą wyścigu na Dakarze fani gier mogą teraz pobrać ze strony Epic Games Store całkowicie za darmo. Jeszcze przez kilka dni.

Normalnie gra kosztuje jakieś 119 zł. Epic Games Store co tydzień daje jednak klientom możliwość darmowego ściągnięcia jednej z produkcji. Tym razem padło zatem na Dakar Desert Rally. Gra pochodzi z 2022 r. i została zaprojektowana przez studio Saber Interactive Inc.

Dakar Desert Rally: realne auta, realne teamy i 30 etapów

Trzeba przyznać, że Dakar Desert Rally jest naprawdę dopracowana graficznie. Gracz może się zdecydować na jazdę jednym z licencjonowanych pojazdów. Dostępne są pojazdy z praktycznie wszystkich segmentów, a w tym motocykle, samochody, ciężarówki, quady i SSV.

Dakar Desert Rally Fot. Saber Interactive Inc.

Trasa przejazdu to z kolei ponad 30 etapów terenowych tras oficjalnego rajdu Dakar z lat 2020, 2021 i 2022. Przejazd może się odbywać w czasie jednej z czterech pór roku, w cyklu dnia i nocy oraz w zróżnicowanych warunkach pogodowych i drogowych. "Kierowca" może napotkać zarówno gęste opady śniegu, jak i głębokie błoto. Gra działa w dwóch trybach. Wieloosobowych rajdach sieciowych lub w trybie offline dla jednego gracza.

Do kiedy można darmowo ściągnąć grę Dakar Desert Rally?

Gracze mają czas na pobranie gry Dakar Desert Rally do czwartku – 22 lutego 2024 r. do godz. 17:00. Co ważne, ściągnięcie produkcji za pośrednictwem Epic Games Store sprawia, że raz pobrana gra będzie dostępna dla właściciela profilu na stałe. Będzie mógł z niej korzystać z każdym czasie po zakończeniu promocji.