Volkswagen Tayron uzupełniający gamę SUV-ów niemieckiej marki, plasujący się pomiędzy Tiguanem, a największym w ofercie Touaregiem, trafił do produkcji seryjnej. Mierzący niespełna 4,8 m długości pojazd jest oferowany opcjonalnie w wersji z siedmioma miejscami. Podstawowy wariant pięcioosobowy dysponuje 885-litrowym bagażnikiem (+200 l w stosunku do Tiguana). Wersja 7-osobowa ze złożonymi w podłodze fotelami oferuje kufer o pojemności 850 l. W ofercie docelowo dostępnych będzie siedem silników do wyboru (benzyny, hybrydy plug-in i diesle). Wariant z napędem na cztery koła 4Motion może holować przyczepy o masie do 2,5 tony.

REKLAMA

Zobacz wideo

Czwarty model z największej fabryki Volkswagena

Budowa Tayrona odbywa się w Wolfsburgu. Wszechstronny SUV jest czwartym modelem produkowanym w największej fabryce Grupy Volkswagen, obok Golfa, Tiguana i Tourana. Do tej pory w Wolfsburgu wyprodukowano ponad 48 milionów samochodów – więcej niż w jakiejkolwiek innej fabryce samochodów na świecie.

Wolfsburg zawsze był wzorem do naśladowania w naszej sieci produkcyjnej – i będzie nadal pełnił tę rolę nawet w trudnych czasach

– powiedział Christian Vollmer, członek zarządu ds. produkcji i logistyki marki Volkswagen, a także członek rozszerzonego zarządu Grupy.

Pierwszy wyprodukowany Tayron dostał diesla

Volkswagen Tayron znany do niedawna głównie w Chinach, teraz będzie rozpoznawalny również w Europie. Model o tej nazwie w rzeczywistości jest powiększonym Tiguanem, który w portfolio zastępuje Tiguana Allspace.

Pierwszym Tayronem, który zjechał z linii produkcyjnej, jest egzemplarz w kolorze Ultra Violet z silnikiem 2.0 TDI i panoramicznym dachem. W nadchodzących tygodniach w Wolfsburgu będą produkowane samochody pokazowe i demonstracyjne dla europejskich dealerów Volkswagena. Naładowany nowatorskimi rozwiązaniami SUV został już przedstawiony w Polsce oraz można go konfigurować oraz zamawiać. O polskich cenach samochodu pisaliśmy tutaj - KLIKNIJ i ZOBACZ. Pojazd w salonach sprzedaży będzie prezentowany od marca 2025 roku.

Start produkcji Tayrona to ważny kamień milowy dla zakładu w Wolfsburgu. Jestem pewien, że nasz nowy SUV będzie bazował na sukcesie swojego poprzednika, Tiguana Allspace, i wniesie istotny wkład w bezpieczeństwo miejsc pracy. Klienci w Chinach są już podekscytowani tym samochodem, a jestem przekonany, że Tayron znajdzie również wielu nabywców w Europie. Nasi koledzy z produkcji wykonali świetną robotę w trudnych warunkach. Równolegle z produkcją przedseryjną Tayrona, musieli zarządzać wprowadzeniem na rynek nowego Tiguana i modernizacją Golfa. Osiągnęli to razem, jako zespół, i chciałbym im podziękować w imieniu wszystkich pracujących w zakładzie

– skomentował Jürgen Mahnkopf, wiceprzewodniczący rady zakładowej Grupy Volkswagen.