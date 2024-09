Wraca tanie tankowanie w kolejnym mieście. Cena to 4,99 za litr PB i ON

To już druga akcja w tym miesiącu, w której AVIA umożliwia tankowanie paliwa poniżej 5 zł za litr. Niestety, tak jak poprzednio, promocja obejmuje tylko jedno miasto, a dokładnie jedną stację przy ul. Czechowskiej 19A w Lublinie. Dzięki tej ofercie mieszkańcy Lublina będą mogli skorzystać z tańszego tankowania, jednak trzeba będzie spełnić kilka dodatkowych warunków, a także przygotować się na kolejki.

Co trzeba zrobić, żeby zatankować za 4,99 zł za litr?

Aby móc zatankować paliwo w promocyjnej cenie, trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji AVIA GO. Proces jest prosty: wystarczy pobrać aplikację z Google Play lub App Store, zarejestrować się i zatankować w wyznaczonym czasie. Uwaga! Promocja pozwala na jednorazowe tankowanie do maksymalnie 50 litrów paliwa.

Karolina Sikorska, Dyrektor ds. Marketingu w Grupie Unimot, zaznacza, że poprzednia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem: – "To już drugi raz, kiedy organizujemy w Lublinie promocję paliwa za 4,99 zł/litr. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do pobrania aplikacji AVIA GO i skorzystania z tej wyjątkowej oferty" – dodaje Sikorska.

Szczegóły promocji – tankowanie za 4,99 zł/litr:

Data: Wtorek, 24 września 2024 r.

Godziny: 16:00–18:00

Lokalizacja: Stacja AVIA Lublin, ul. Czechowska 19A, 20-072 Lublin

Cena promocyjna: 4,99 zł/litr Pb95 i ON

Limit tankowania: Maksymalnie 50 litrów na jednorazowe tankowanie

Promocja to tak naprawdę kolejna akcja mająca na celu promocji dość mało znanej sieci stacji, jak i zwiększenie liczby użytkowników aplikacji AVIA GO, która pełni również funkcję programu lojalnościowego. Użytkownicy zdobywają punkty za każde tankowanie oraz zakupy, które mogą wymieniać na nagrody i zniżki. Co więcej, aplikacja umożliwia płatność za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, co znacznie przyspiesza proces tankowania, podobnie jak w przypadku innych dużych sieci stacji paliw działających w Polsce.

Szczegóły oraz regulamin promocji można znaleźć na stronie internetowej AVIA. Grupa Unimot zaprasza kierowców do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty i prosi o uwzględnienie możliwego zwiększonego ruchu w godzinach promocji.