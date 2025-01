W ostatnią podróż w ciszy. Przerobili nową Teslę na karawan

Firmy świadczące usługi pogrzebowe mają w swoich flotach przeróżne samochody. Wykorzystanie jednak elektrycznej Tesli w roli pojazdu służącego do transportu trumny z ciałem zmarłej osoby lub urny z prochami, jest jednak czymś bardzo nietypowym. Taką konwersję elektrycznego sedana na karawan, proponuje klientom holenderska firma Derks Commercial Vehicles, która promuje się jako przedsiębiorstwo potrafiące znaleźć rozwiązania w zakresie mobilności, dostosowane nawet do bardzo specyficznych oczekiwań branży funeralnej.

Tesla Model 3 jako karawan

Derks Commercial Vehicles oferuje użytkowe samochody specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. W ofercie oprócz furgonetek, ma m.in. pojazdy chłodnicze oraz pogrzebowe. Zdecydowanie wyróżniającym się wozem we flocie karawanów jest konwersja oparta na nowej Tesli Model 3. Sedan został całkiem zgrabnie przekształcony na pojazd pogrzebowy.

Nadwozie wydłużono, a rozstaw osi solidnie zwiększono. Mocno przebudowana karoseria otrzymała pokaźną powierzchnię okien, aby umieszczona w przedziale transportowym trumna mogła zostać właściwie wyeksponowana. Z tego powodu zniknęły tylne drzwi, a w ich miejscu po obu stronach nadwozia pojawiły się klapy dające dostęp do przydatnych schowków. Wewnątrz umieszczono funkcjonalne szuflady. Kabina przeznaczona dla dwóch osób ma minimalistyczny styl z przegrodą oddzielającą przednie siedzenia od obszaru ładunkowego, wykończonego materiałami wysokiej jakości oraz nastrojowym oświetleniem. W dachowej podsufitce stworzono nawet symboliczny obraz nieba.

Tesla Model 3 jako karawan Fot. Derks

Elektryczny karawan sporo kosztuje

Karawan z zeroemisyjnym napędem w pełni elektrycznym to sposób na dojechanie w ciszy na miejsce wiecznego spoczynku. Ile kosztuje nowa Tesla Model 3 przebudowana na karawan? Przedsiębiorcy oferujący usługi pogrzebowe mogą zamówić taki samochód. Firma Derks pojazd o nazwie Tesla Hearse 3 oferuje w cenie 118 950 euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje kwotę przekraczającą pół miliona złotych. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.