Koniec spalinowego Nissana w Europie. Niebawem kupisz wyłącznie elektryka

Japończycy dołączają do grona producentów aut o ambitnych planach względem elektromobilności. Do 2027 r. aż 98 proc. sprzedawanych w naszym regionie aut Nissana ma posiadać silniki hybrydowe lub elektryczne, a do 2030 r. ma pojawić się łącznie aż 19 nowych elektryków.

Jedni z pionierów elektromobilności. Naturalna decyzja

Tak bezprecedensowe plany Nissana nie mogą dziwić. Firma od lat jest mocno zaangażowana w promowanie bezemisyjnej motoryzacji. Już w 2010 r. zadebiutował Leaf, który był jednym z pierwszych seryjnie produkowanych aut elektrycznych. Co więcej, również jako pierwszy elektryk zdobył tytuł Europejskiego Samochodu Roku i jednocześnie Światowego Samochodu Roku. Miało to miejsce w 2011 r.

Zelektryfikowana gama modeli koncernu z Kraju Kwitnącej Wiśni na rynek europejski obejmuje obecnie następujące modele: Leaf i Ariya dostępne jedynie w wersji na prąd oraz Townstar w wariantach Van i Combi (benzynowy lub elektryczny). Tym samym do produkowanych w tym momencie aut zasilanych "zieloną energią" dołączy aż 16 nowych modeli. Trzeba przyznać, że ich plany robią wrażenie.

Elektryki to najlepsze rozwiązanie w zakresie mobilności. Ponad milion klientów dołączyło już do naszej podróży i doświadczyło radości z jazdy samochodem elektrycznym Nissana, a teraz nie ma już odwrotu

- oznajmił dyrektor generalny marki Makoto Uchida, cytowany przez agencję prasową Reuters

Nowe modele dla Europy wyłącznie elektryczne. Współpraca z Francuzami

Ale poza wspomnianym 2027 roku, to 2030 r. będzie dla Nissana punktem nemezis. Wtedy właśnie marka przejdzie na całkowitą produkcję aut elektrycznych na użytek kierowców w Europie. Już teraz wszystkie z zapowiadanych nowych modeli dla Starego Kontynentu będą wyłącznie elektrykami. Decyzja ta jest podyktowana zsynchronizowaniem zmian w gamie modelowej z Renault, czyli ich bliskim partnerem. Póki co jest to dość odległa perspektywa, ale znając skrupulatność oraz terminowość Japończyków możemy spodziewać się dotrzymania przez firmę danego słowa. Źródło: Reuters, Nissan