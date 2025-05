Największa żużlowa impreza na świecie od zaplecza. ORLEN OIL FIM Speedway Grand Prix of Poland

To już dziewiąty raz na PGE Narodowym kibice mogli oglądać zmagania najlepszych zawodników żużlu z całego świata. Trybuny wypełniło kilkadziesiąt tysięcy fanów motorsportu, a my zaglądaliśmy do parku maszyn i obserwowaliśmy zmagania zawodników i ich zespołów.

Fot. Materiały promocyjne