Fakty na temat oleju silnikowego, które mogą uratować twój silnik

Olej silnikowy pełni kilka kluczowych funkcji: smarowanie, chłodzenie, ochronę antykorozyjną i usuwanie zanieczyszczeń. Podczas pracy jednostki napędowej tworzy on mikroskopijną warstwę oddzielającą metalowe powierzchnie, redukując tarcie nawet o 80 procent. Jednocześnie odprowadza 30-40 proc. ciepła z newralgicznych stref, takich jak tłoki czy wał korbowy. Zaniedbanie tak kluczowego dla silnika elementu niesie za sobą szereg negatywnych następstw. Dlatego razem z firmą ORLEN OIL przygotowaliśmy małą pigułkę wiedzy z informacjami i ciekawostkami na temat olejów silnikowych.

REKLAMA

ORLEN OIL to polska Spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN S.A, zajmująca się produkcją oraz dystrybucją środków smarnych do 81 krajów, na 4 kontynentach. Firma od wielu lat utrzymuje pozycję lidera w krajowej produkcji środków smarnych dla motoryzacji, przemysłu i rolnictwa, odpowiadając tym samym na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.

Fakty na temat oleju silnikowego Fot. Materiał promocyjny

Co się stanie, jeśli zaniedbamy wymianę oleju?

Zaniedbanie regularnej wymiany oleju silnikowego może prowadzić do poważnych konsekwencji dla silnika i całego układu napędowego. Gdy olej nie jest wymieniany na czas, jego właściwości ulegają degradacji – spada liczba zasadowa, dodatki uszlachetniające tracą skuteczność, a olej staje się gęstszy. W efekcie rośnie tarcie między metalowymi częściami, co prowadzi do ich szybszego zużycia, a nawet zatarcia silnika.

Ponadto zużyty olej nie odprowadza efektywnie ciepła, co może powodować przegrzewanie się jednostki napędowej. Wzrasta także ryzyko korozji i powstawania osadów, które utrudniają pracę silnika i mogą zapychać kanały olejowe. Zaniedbanie wymiany oleju skutkuje nie tylko pogorszeniem osiągów i zwiększonym zużyciem paliwa, ale przede wszystkim poważnymi awariami, które często wymagają kosztownych napraw lub nawet wymiany silnika.

Fakty na temat oleju silnikowego Fot. Materiał promocyjny

5W-30, API, ACEA – co to właściwie znaczy?

Skoro wiemy już, dlaczego olej silnikowy jest tak ważny, to pora rozszyfrować oznaczenia, które na nim znajdziemy. Kluczowe parametry oleju zapisane są w trzech symbolach:

Lepkość SAE (np. 5W-30) – pierwsza liczba przed „W" określa płynność w niskich temperaturach, druga – stabilność w wysokich. Olej 0W20 utrzymuje optymalną konsystencję od -40 do +150 stopni Celsjusza.

– pierwsza liczba przed „W" określa płynność w niskich temperaturach, druga – stabilność w wysokich. Olej 0W20 utrzymuje optymalną konsystencję od -40 do +150 stopni Celsjusza. Klasyfikacja API – litera „S" oznacza oleje do benzyn, „C" do silnika diesla. Aktualna norma SP (2020 r.) gwarantuje ochronę przed zużyciem wtryskiwaczy i kompresji niskotemperaturowej.

– litera „S" oznacza oleje do benzyn, „C" do silnika diesla. Aktualna norma SP (2020 r.) gwarantuje ochronę przed zużyciem wtryskiwaczy i kompresji niskotemperaturowej. Specyfikacja ACEA – europejski system uwzględniający filtry DPF. Klasy „C" (Low i mid SAPS) mają poniżej 0,8 proc. popiołu siarczanowego, co minimalizuje ryzyko zapchania filtra cząstek stałych.

Czy można mieszać ze sobą różne oleje?

Mieszanie olejów silnikowych to temat, który budzi wiele emocji i wątpliwości, a odpowiedź nie jest jednoznaczna. W teorii, jeśli zachowamy kilka podstawowych zasad, jest to możliwe. Przede wszystkim ważne jest, by łączyć oleje o tej samej bazie – syntetyczny z syntetycznym lub mineralny z mineralnym. Mieszanie oleju mineralnego z syntetycznym może prowadzić do wytrącania się osadów i utraty właściwości smarnych.

Kolejnym kryterium jest zachowanie zgodności klas jakościowych i lepkości. Na przykład, jeśli producent zaleca olej 5W-30, nie powinno się dolewać oleju o zupełnie innej klasie lepkości, np. 10W-40, ani niższej normie jakościowej API czy ACEA. Różnice w dodatkach uszlachetniających mogą spowodować wzajemną neutralizację ich działania, co osłabi ochronę silnika. Dopuszcza się również dolanie oleju silnikowego innej marki z wymaganą normą producenta pojazdu (aprobata).

Mieszanie olejów silnikowych to temat, który budzi wiele emocji i wątpliwości Fot. Materiały promocyjne

Dlaczego olej silnikowy ciemnieje?

Ciemnienie oleju silnikowego to naturalny proces, który nie powinien od razu wzbudzać niepokoju. Podczas pracy silnika olej zbiera zanieczyszczenia, takie jak sadza, produkty spalania i drobinki metalu, a także ulega procesom utleniania. To właśnie one powodują zmianę koloru oleju z bursztynowego na ciemny, niemal czarny. Nowoczesne oleje zawierają dodatki dyspergujące, które utrzymują te zanieczyszczenia w zawiesinie, zapobiegając tworzeniu się osadów i nagaru na elementach silnika.

Warto jednak zwracać uwagę na inne symptomy, które mogą świadczyć o problemach: obecność metalicznych opiłków w oleju wskazuje na nadmierne zużycie łożysk lub innych części, biała emulsja na powierzchni oleju może oznaczać przedostanie się płynu chłodzącego (np. uszkodzenie uszczelki pod głowicą), a zapach spalenizny sygnalizuje przegrzanie oleju lub silnika. W takich sytuacjach konieczna jest natychmiastowa diagnostyka i interwencja mechanika.

Fakty na temat oleju silnikowego Fot. Materiał promocyjny

Jak dbać o silnik, by służył bezawaryjnie przez lata?

To pytanie zadają sobie nie tylko kierowcy, ale także mechanicy, którzy właśnie sprawdzali swoją wiedzę podczas XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Wydarzenie to, które odbyło się w trakcie Poznań Motor Show, przyciągnęło ponad 13 tysięcy uczestników z całej Polski. Młodzi specjaliści rywalizowali w aż jedenastu kategoriach, a jednym z kluczowych tematów była prawidłowa eksploatacja oleju silnikowego – elementu, który często decyduje o żywotności jednostki napędowej. To prestiżowe wydarzenie nie tylko promuje najlepszych adeptów zawodu, ale także edukuje w zakresie nowoczesnych technologii i dbałości o detale. Współpraca z partnerami branżowymi, takimi jak ORLEN Oil zapewnia uczestnikom dostęp do aktualnej wiedzy i praktycznych szkoleń, co przekłada się na wyższe standardy obsługi serwisowej w przyszłości. Mistrzostwa są więc nie tylko konkursem, ale również platformą edukacyjną – to inwestycja w przyszłość motoryzacji i bezpieczeństwo nas wszystkich na drogach. Zobaczmy jak wyglądało to wydarzenie:

Zobacz wideo

Warsztatowe porady Grzegorza Dudy – praktyczna dawka wiedzy

Firma ORLEN OIL współpracuje z Grzegorzem Dudą — znanym mechanikiem i kierowcą rajdowym, który prowadzi serię materiałów wideo, w których w przystępny i praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z eksploatacją i diagnostyką silników.

Grzegorz nie tylko dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wraz z firmą ORLEN OIL przygotował także specjalny model dydaktyczny silnika, który pozwala zobaczyć na własne oczy, jak olej krąży w układzie i jakie procesy zachodzą podczas pracy jednostki napędowej. To innowacyjne podejście ułatwia zrozumienie, dlaczego regularna wymiana oleju jest tak ważna i jakie konsekwencje niesie za sobą jej zaniedbanie.

Na kanale ORLEN OIL znajdziecie szereg filmów, w których Grzegorz Duda porusza tematy związane z olejami silnikowymi i różnymi metodami ich wymiany oraz płynów chłodniczych. Jego praktyczne porady to nieoceniona pomoc zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów oraz odpowiedź na nurtujące pytania.

Materiał promocyjny ORLEN OIL Sp. z o.o.