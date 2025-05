Nowy gracz na polskim rynku? JAC Motors wchodzi z rozmachem

JAC Motors to chiński producent z ponad 60-letnim doświadczeniem, którego samochody obecne są w ponad 130 krajach na świecie. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Grupa Bemo – jedna z największych grup dealerskich w kraju. Oficjalny debiut objął prezentację modeli JS8 PRO, J7 PLUS oraz T8 PRO, a także zapowiedź kolejnych nowości planowanych na najbliższe miesiące.

JAC Motors na Poznań Motor Show

JS8 PRO to duży SUV skierowany do rodzin – oferowany w wersji 6- lub 7-osobowej. Auto wyposażono w 1,5-litrowy silnik turbo o mocy 175 KM i 300 Nm momentu obrotowego, współpracujący z 7-biegową skrzynią DCT. Na pokładzie m.in. dwa 12,3-calowe wyświetlacze, kamera 360°, panoramiczny dach, systemy Apple CarPlay i Android Auto oraz menu w języku polskim. Cena modelu 6-cio osobowego to 137 900 zł brutto, zaś wersji 7-mio osobowej 139 900 zł brutto. Obie wersje posiadają w cenie lakier metalizowany, który jest bardziej odporny na mikrozarysowania i zabrudzenia.

J7 PLUS to fastback klasy C, łączący dynamiczny wygląd z praktycznym wnętrzem. 4,78-metrowe nadwozie kryje bagażnik o pojemności 540 litrów (1650 l po złożeniu oparć). Samochód napędza 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 150 KM, połączony z bezstopniową skrzynią CVT. Wersja dostępna w Polsce, z nałożonym lakierem metalizowanym, kosztuje 94 900 zł brutto.

T8 PRO to klasyczny pick-up z napędem 4x4, zaprojektowany z myślą o pracy i rekreacji. Wyposażony w 2-litrowy silnik Diesla (145 KM, 360 Nm), manualną skrzynię biegów i przestronną skrzynię ładunkową. Rama w 43% wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości oraz standardowe wyposażenie z kamerą 360° i klimatyzacją. Cena modelu, obejmująca lakier metalizowany, wynosi 99 900 zł netto.

Na stoisku zaprezentowano także kolejne modele, które trafią na rynek jeszcze w tym roku: nowoczesny SUV JS6, duży pickup T9, lekki pojazd użytkowy X200 oraz nową generację modelu Sunray. Europejska premiera wersji VAN i ramy do zabudowy miała miejsce właśnie w Poznaniu. Pierwsze dostawy samochodów JAC Motors do klientów planowane są na trzeci kwartał 2025 roku. Zamówienia można będzie składać w salonach Grupy Bemo już od czerwca.

Materiał promocyjny BEMO MOTORS sp. z o.o., dystrybutora samochodów marki JAC Motors