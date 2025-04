Nowy rodzinny SUV na Poznań Motor Show. Liczby robią wrażenie

OMODA i JAECOO, należące do grupy CHERY, zadebiutowały na naszym rynku w ubiegłym roku i już zdążyły wprowadzić modele, które można spotkać na polskich drogach. Do tej pory rozpoznawalność budowały modele OMODA 5 oraz jej elektryczny wariant E5, a także JAECOO 7 – dostępny również w wersji z silnikiem benzynowym oraz Super Hybrid. Tegoroczna premiera OMODA 9 Super Hybrid to jednak krok milowy w rozwoju marki w Europie Środkowo-Wschodniej.

OMODA I JAECOO na Poznań Motor Show

OMODA 9 Super Hybrid to SUV segmentu D o długości 4,77 m, który wyróżnia się nie tylko atrakcyjnym designem, ale przede wszystkim zaawansowaną technologią. Sercem auta jest 1.5-litrowy silnik T-GDI o mocy 143 KM, wspierany przez trzy silniki elektryczne, które razem generują aż 537 KM. Auto przyspiesza do setki w imponujące 4,9 sekundy, a bateria o pojemności 34,46 kWh pozwala na przejechanie do 145 km w trybie elektrycznym. Wnętrze zachwyca panoramicznym dachem, zakrzywionym ekranem 24,6 cala (dwa wyświetlacze 12,3 cala) i 50-calowym wyświetlaczem przeziernym AR-HUD. OMODA 9 oferuje również napęd na cztery koła, sześć trybów jazdy i pełen pakiet systemów bezpieczeństwa, a jej zasięg łączny wynosi 1100 km.

Co ważne, OMODA 9 Super Hybrid stawia na podejście "wszystko w cenie" i oferuje jedną, bogatą wersję wyposażenia. Znajdziemy w niej m.in. 20-calowe felgi, inteligentny system unikania kolizji, fotele obszyte skórą naturalną z funkcją masażu w przednim rzędzie siedzeń, klimatyzowany schowek w podłokietniku i wiele innych udogodnień dla kierowcy i pasażerów. Cena? Za OMODĘ 9 Super Hybrid trzeba zapłacić 219 900 zł. Dopłaty wymaga jedynie lakier matowy UNIVERSE GRAY. Cała reszta zawarta jest w cenie.





