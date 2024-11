Toyota nie zawodzi. Znów solidne rabaty na koniec roku

Wyprzedaż rocznika 2024 w salonach Toyoty to doskonała okazja, aby stać się właścicielem niezawodnej hybrydy w atrakcyjnej cenie. Toyota od lat wyznacza standardy w segmencie samochodów hybrydowych, łącząc oszczędność paliwa, troskę o środowisko i komfort jazdy. Tym razem oferta obejmuje popularne modele, które można kupić z imponującymi rabatami.

Toyota C-HR Comfort 1.8 Hybrid – dostępna jest za 119 900 zł, co oznacza aż 20 000 zł oszczędności w porównaniu z ceną katalogową. Ten dynamiczny crossover oferuje 12,3-calowy ekran wskaźników kierowcy, system multimedialny Toyota Smart Connect, 17-calowe felgi aluminiowe oraz światła w technologii LED, a wszystko to w standardzie.

Toyota Yaris – miejski bestseller kupimy już od 79 900 zł w wersji Active z silnikiem benzynowym. Hybrydowa wersja Comfort o mocy 116 KM kosztuje teraz 90 400 zł – to 12 500 zł taniej niż cena katalogowa. W standardzie znajdują się m.in. 15-calowe felgi aluminiowe, automatyczna klimatyzacja i system multimedialny z 9-calowym ekranem dotykowym.

Toyota Corolla Sedan – ceny tego modelu zaczynają się od 89 900 zł za wersję Active z manualną skrzynią biegów. Hybrydowa wersja Comfort jest dostępna za 94 900 zł, co pozwala zaoszczędzić aż 17 000 zł. W tej cenie dostajemy m.in. system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem, 16-calowe felgi aluminiowe oraz bogate systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE.

Meta System w technologii Bluetooth Low Energy to świetne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo fot. Materiał promocyjny

Toyota ma dla swoich klientów jeszcze jedną specjalną ofertę. Chodzi o zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy za symboliczną kwotę 1 zł dla wybranych modeli. To świetne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo samochodu.

Hybrydy Toyoty – zyskaj podwójnie: oszczędność i ekologia

Hybrydy Toyoty to połączenie dwóch światów: ekonomicznej jazdy i troski o środowisko. Dzięki zastosowaniu technologii hybrydowej samochody te zużywają znacznie mniej paliwa niż tradycyjne auta spalinowe. Co więcej, ograniczają emisję spalin, szczególnie podczas jazdy w trybie miejskim, gdzie system elektryczny przejmuje większość zadań.

Promocja dotyczy aut z napędem spalinowym oraz samoładujących hybryd – technologii, która nie wymaga od kierowcy podłączania samochodu do gniazdka. Energia jest odzyskiwana podczas hamowania i magazynowana w akumulatorze, co czyni codzienną eksploatację maksymalnie wygodną i bezproblemową. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z zalet hybrydy bez dodatkowych obowiązków.

Promocja marki Toyota dotyczy aut z napędem spalinowym oraz samoładujących hybryd fot. Materiał promocyjny

Jak działa napęd hybrydowy Toyoty?

Technologia hybrydowa Toyoty została opracowana tak, aby dostarczać najlepsze możliwe wrażenia z jazdy, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu energii. Kluczowym elementem jest współpraca silnika spalinowego i elektrycznego, które automatycznie przełączają się między trybami w zależności od warunków drogowych.

Jazda w mieście - przy niższych prędkościach samochód może poruszać się wyłącznie na napędzie elektrycznym, co redukuje emisję spalin do zera. W razie potrzeby system zadecyduje o załączeniu napędu spalinowego - całość odbywa się bardzo płynnie, wręcz niezauważalnie.

Hamowanie regeneracyjne - podczas hamowania energia kinetyczna jest przekształcana w elektryczną i magazynowana w akumulatorze, co oznacza, że samochód sam dba o swoje zasilanie.

Hybryda szeregowa i równoległa - hybrydowy układ napędowy może pracować w trybie równoległym oraz szeregowym. Oznacza to, że napęd spalinowy może być wykorzystywany zarówno do napędzania kół, jak i do wytwarzania energii zasilającej silnik elektryczny.

Wszystko to działa całkowicie automatycznie, więc kierowca nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Hybrydy Toyoty są więc nie tylko oszczędne i ekologiczne, ale także niezwykle intuicyjne w użytkowaniu.

Samochody Toyoty słyną z bogatego wyposażenia już w podstawowych wersjach fot. Materiał promocyjny

Nowoczesne wyposażenie w standardzie – przewaga hybryd Toyoty

Samochody Toyoty słyną z bogatego wyposażenia już w podstawowych wersjach. Nawet modele takie jak Yaris czy Corolla oferują elementy, które w wielu innych autach dostępne są za dopłatą. W standardzie znajdziemy m.in. reflektory LED, zaawansowane systemy multimedialne z dużymi ekranami dotykowymi, systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE, które wspierają kierowcę oraz komfortowe rozwiązania, takie jak automatyczna klimatyzacja czy łączność bezprzewodowa z Apple CarPlay i Android Auto. Dzięki takiemu wyposażeniu hybrydy Toyoty rekompensują wyższą cenę początkową, oferując wygodę i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Toyota Yaris, Corolla Sedan czy C-HR - każdy z nich to krok w stronę przyszłości motoryzacji fot. Materiał promocyjny

Hybrydy Toyoty – praktyczne, wygodne i przyszłościowe

Decydując się na hybrydę Toyoty, inwestujesz w samochód, który spełnia oczekiwania współczesnego kierowcy. Oszczędność paliwa, niskie koszty eksploatacji, niezawodność oraz bogate wyposażenie sprawiają, że to wybór nie tylko ekologiczny, ale również ekonomiczny.

Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2024 i znajdź model idealny dla siebie. Toyota Yaris, Corolla Sedan czy C-HR – każdy z tych samochodów to krok w stronę przyszłości motoryzacji. Odwiedź salon Toyoty już dziś i przekonaj się, że hybryda to najlepsza decyzja na teraz i na przyszłość!

