Nie wiesz, czy samochód elektryczny jest dla ciebie? W ten sposób możesz to sprawdzić

Lista argumentów za zakupem auta elektrycznego jest dziś bardzo długa. Ostrożne podejście do tego tematu jest jednak uzasadnione. Mamy pewne obawy, które powstrzymują nas przed zakupem auta zasilanego wyłącznie prądem. Na przykład obawiamy się wartości rezydualnej, żywotności akumulatorów lub realnych kosztów eksploatacji. Dlatego jednym ze sposób na bezpieczne wypróbowanie auta elektrycznego w praktyce jest najem. W ten sposób będziemy mogli użytkować auto elektryczne na co dzień, nie martwiąc się powyższymi kwestiami.

REKLAMA

Wypożyczając elektryczny samochód w firmie CAR NET możesz zdecydować się na najem krótko- lub długoterminowy. W ten sposób jesteś w stanie sprawdzić, jak wygląda użytkowaniea takiego auta na co dzień i czy spełnia ono twoje wymagania.

Infrastruktura ładowania sprawia, że użytkowanie aut elektrycznych jest coraz wygodniejsze fot. Grzegorz Pastuszak

Czy nasze obawy są słuszne?

Jednym z często powtarzanych zarzutów wobec aut elektrycznych jest niska żywotność akumulatora. Kierowcy boją się, że po kilku latach użytkowania, ich pojemność drastycznie się zmniejszy, co przełoży się na niższy zasięg. Wystarczy spojrzeć na najnowsze badania i dane, które rozwieją te obawy. Już dziś wiemy, że akumulator auta elektrycznego po 12 latach użytkowania zachowuje średnio ponad 80 proc. swojej początkowej pojemności. Warto wziąć pod uwagę, że współczesne akumulatory, które dziś trafiają na rynek są jeszcze bardziej zaawansowane i prawdopodobnie charakteryzują się większą żywotnością.

Rosnąca infrastruktura ładowania sprawia, że użytkowanie aut elektrycznych staje się coraz wygodniejsze. Niekiedy słyszy się o długich postojach na ładowanie, ale w rzeczywistości, większość aut elektrycznych możemy naładować od 10 do 80 proc. w około 30 minut, jeśli skorzystamy z szybkiej ładowarki. Współczesne auta elektryczne lepiej znoszą niskie temperatury i choć wpływają one na zasięg, to nie tak drastycznie jak w starszych modelach.

Samochody z napędem elektrycznym potrafią zaskoczyć swoim prowadzeniem fot. Materiał promocyjny

Kiedy warto rozważyć zakup auta elektrycznego?

Zakup auta elektrycznego może być opłacalny w kilku scenariuszach. Przede wszystkim, będzie on najlepszą inwestycją dla osób, które mogą do ładowania wykorzystywać domowe gniazdko lub wallboxa. Wtedy koszty podróżowania będą nieporównywalnie niższe względem auta spalinowego. Co, jeśli nie możemy ładować auta prywatną ładowarką? Wcale nie oznacza to, że jego zakup traci całkowicie sens. Niektórzy operatorzy stacji ładowania oferują abonamenty, które obniżają znacznie jednostkową cenę kWh, dzięki czemu ładowanie może być wciąż korzystniejsze od tankowania. Jeśli jednak będziemy chcieli korzystać tylko z szybkich ładowarek, to nie tylko przestanie to być opłacalne, ale także negatywnie wpłynie na kondycje baterii.

Samochody elektryczne również dają radość z jazdy

Samochody z napędem elektrycznym potrafią zaskoczyć swoim prowadzeniem. Choć przeważnie są cięższe od spalinowych odpowiedników, to oferują znacznie lepszy rozkład masy i niżej położony środek ciężkości, co przekłada się na lepsze właściwości jezdne. Silniki elektryczne są nieporównywalnie wydajniejszym napędem od silników spalinowych, a ich charakterystyka jest bardziej pożądana przez kierowców. Maksymalny moment obrotowy dostępny jest na wyciągnięcie ręki niemal w każdej chwili, a dynamika robi ogromne wrażenie. Auta elektryczne odzyskują sporo energii z hamowania, co nie tylko oznacza większą efektywność, ale także dłuższą żywotność klocków i tarcz hamulcowych.

Ekran wskaźników kierowcy oraz ekran multimediów tworzą elegancką i smukłą bryłę fot. Materiał promocyjny

Elektryczne modele BMW iX1 oraz iX2 są dobrym przykładem na to, że auta elektryczne mogą być równie emocjonujące, co spalinowe. Niemiecka marka postawiła na strategię, która zakłada, że auta elektryczne i spalinowe współdzielą ze sobą nadwozia, co spotkało się z dobrym przyjęciem wśród klientów. Oba modele pod względem konstrukcyjnym są do siebie bardzo zbliżone, ale różnią się stylistyką. iX1 to bardziej klasyczna sylwetka SUV-a, która stawia na praktyczność i funkcjonalność, a iX2 z opadającą linią dachu kusi atrakcyjniejszą sylwetką i sportowym zacięciem coupe.

BMW iX1 oraz iX2 dzielą ze sobą także kokpit. Trzeba przyznać, że wygląda on imponująco - nowocześnie i gustownie. Ekran wskaźników kierowcy oraz ekran multimediów tworzą jedną elegancką i smukłą bryłę, a deska rozdzielcza skoncentrowana jest na kierowcy. To przekłada się nie tylko na atrakcyjny wygląd, ale także na znakomitą ergonomię. Producent zadbał o to, aby obsługa była maksymalnie prosta i wygodna i umieścił w kokpicie wiele przycisków, które wywołują adekwatne menu w systemie. Dzięki temu szybko znajdziemy daną funkcję.

Auta elektryczne są znacznie prostsze w budowie, co przekłada się na większą bezawaryjność fot. Materiał promocyjny

Moc, zasięgi i ładowanie

W obu modelach znajdziemy tę samą gamę układów napędowych. Podstawowa odmiana eDrive20 osiąga moc 204 KM przekazywanych na jedną oś. Jej zasięg to 463 km w iX1 oraz 459 km w iX2. W obu przypadkach sprint do setki trwa 8,6 sekundy. Mocniejsza odmiana xDrive30 oferuje nawet do 313 KM i napęd na cztery koła. Zasięg tej wersji to 436 km w iX1 oraz 433 km w iX2. Sprint do setki to w obu przypadkach imponujące 5,6 sekundy. Warto podkreślić, że oba modele, niezależnie od wersji napędowej, możemy naładować do 80 proc. nawet w 30 minut.

Samochody elektryczne są lepsze niż myślisz

Samochody elektryczne przekonały do siebie już niejednego sceptyka. Czym konkretnie? Komfortową, cichą i dynamiczną jazdą, niskim kosztem użytkowania i pokonywania kilometrów oraz nowoczesnymi rozwiązaniami. Co więcej, kierowcy elektrycznych aut mogą korzystać z takich przywilejów jak jazda buspasami czy darmowe parkowanie w wielu miastach. Auta elektryczne są także znacznie prostsze w budowie, co przekłada się na większą bezawaryjność i niższe koszty napraw. Do tego naprawdę nieźle się prowadzą. Czy to odpowiednia opcja dla twoich potrzeb? Sprawdź i się przekonaj. Najem auta elektrycznego rozwieje twoje wątpliwości.

Materiał promocyjny marki BMW.