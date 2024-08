Wakacyjne przygody bez obaw o koszty. Sprawdź, jak łatwo możesz zaoszczędzić podczas letnich podróży

Samochód jest jednym z najpopularniejszych środków transportu, z którego korzystają Polacy, jadąc na wakacje. Wybierając własne cztery kółka, decydujemy się na znacznie dłuższą podróż, ale zyskujemy swobodę w podejmowaniu decyzji – zawsze możemy zmienić plany co do następnego punktu podróży lub godziny wyjazdu. Własny samochód na wakacjach to również wygodny środek transportu, którym możemy poruszać się pomiędzy poszczególnymi atrakcjami z naszej listy miejsc wartych odwiedzenia.

Szukamy oszczędności

Wybierając się na wakacje, często szukamy oszczędności - rezerwujemy wcześniej nocleg czy kupujemy bilety przez internet zamiast na miejscu. Dużą część wakacyjnego budżetu pochłania sama podróż, dlatego warto zastanowić się nad tym, jak możemy obniżyć jej koszty.

Na myśl od razu przychodzą nam zasady ecodrivingu, ale zanim do tego przejdziemy, warto zadbać o kilka innych rzeczy. Przede wszystkim o stan naszego samochodu. Niewielkie usterki w czasie długich podróży mogą urosnąć do rangi bardzo kosztownego problemu, a w dodatku zapłacimy za nie także stresem i swoim czasem. Warto wybrać się na podstawowy przegląd i sprawdzić najważniejsze układy w naszym samochodzie.

Inny istotny aspekt to opony, a właściwie panujące w nich ciśnienie. Powinno być ono dostosowane do obciążenia auta, o czym często zapominamy. Zerkając na tabliczkę znamionową, która znajduje się najprawdopodobniej przy drzwiach kierowcy lub na klapce wlewu paliwa, można od razu zauważyć, że producent zaleca wyższe wartości, kiedy na pokładzie jest komplet pasażerów z bagażem. Różnica może wynosić nawet ponad 0,5 bara. Ciśnienie nie tylko wpływa na właściwości jezdne, ale także na zużycie paliwa. Jeśli będzie za niskie, opony będą generowały większy opór toczenia, a to zwiększy zapotrzebowanie na paliwo.

Jak oszczędzać na paliwie?

Jest kilka sposobów na to, aby za paliwo płacić mniej. Ważną kwestią jest lokalizacja stacji paliw - tankując przy autostradach i drogach ekspresowych, przeważnie, zapłacimy nawet o kilkadziesiąt groszy więcej na litrze. Warto wyruszyć więc w trasę z pełnym bakiem, który uzupełniliśmy na lokalnej stacji paliw, a kolejne tankowania zaplanować tak, aby nie odbywały się przy drogach szybkiego ruchu. W ten sposób unikniemy także dużego ruchu i kolejek.

Przed wyruszeniem w drogę, warto rozejrzeć się za promocjami. Na stacjach Circle K trwa akcja "Summer Stop", w ramach której kierowcy mogą otrzymać rabat w wysokości 30 groszy na litr paliw miles® i milesPLUS® oraz 10 groszy na litr w przypadku LPG SupraGas. Z promocji mogą skorzystać uczestnicy programu lojalnościowego EXTRA. Każdy z nich może wykorzystać dwa vouchery co dwa tygodnie, a rabat z jednym voucherem obowiązuje do 50 litrów paliwa przy jednej transakcji. Aby voucher był aktywny, trzeba zalogować się w aplikacji Circle K na swoim smartfonie. Tak w prosty sposób zaoszczędzimy na paliwie bez żadnego wysiłku.

Warto także spróbować szczęścia w wakacyjnej loterii organizowanej przez Circle K, gdzie do wygrania jest aż 250 000 nagród. Nagroda główna przewidziana dla pięciu uczestników to 10 000 zł, a co tydzień do wygrania 2 000 zł na wakacyjne wydatki. Na pozostałych szczęśliwców czekają także karty podarunkowe na paliwo o wartości 500 zł. Aby wziąć udział w loterii i zdobyć zdrapkę, wystarczy zatankować 20 litrów dowolnego paliwa, lub dokonać zakupu z oferty sklepowej lub usług myjni za minimum 15 zł. Posiadacze karty lojalnościowej powiększą swoje szanse na wygraną, otrzymując dodatkowy kupon.

Jak zużywać mniej paliwa?

Niektórzy kierowcy nie chcą słyszeć o zasadach ecodrivingu, ponieważ myślą, że wiążą się one przede wszystkim z wolniejszą i spokojniejszą jazdą. To niezupełnie prawda. Oczywiście, zwykle im z większą prędkością jedziemy, tym więcej paliwa zużywamy. Szczególnie odczujemy to powyżej prędkości 100-110 km/h. Każde kolejne 10 km/h na prędkościomierzu wyraźnie może podnieść wynik zużycia paliwa. Spowodowane jest to przede wszystkim oporami powietrza, które nie rosną proporcjonalnie wraz ze wzrostem prędkości, ale znacznie szybciej, bo w funkcji kwadratowej. Oznacza to, że opór powietrza przy prędkości 120 km/h będzie 9 razy większy niż przy prędkości 40 km/h. Czasem więc zdjęcie nogi z gazu będzie najprostszą metodą zaoszczędzenia na paliwie, ale jest także kilka innych zasad, do których warto się stosować.

Jak rozpędzać samochód, aby zużyć jak najmniej paliwa? Tutaj odpowiedź może być zaskakująca. Trzeba robić to żwawo i dynamicznie. Dlaczego tak jest? Kiedy przyjrzymy się poszczególnym charakterystykom pracy silnika, możemy zauważyć, że efektywniej wykorzystuje on energię z paliwa przy większym obciążeniu i prędkościach obrotowych w zakresie mniej więcej od 30 do 70 proc. maksymalnej prędkości obrotowej. Obrazuje to jednostkowe zużycie paliwa, czyli parametr, który mówi nam o tam, jak dużo paliwa potrzebuje silnik, aby wytworzyć jedną kilowatogodzinę. Jeśli przedstawimy ten parametr w funkcji obciążenia, to zobaczymy, że jego wartość zmniejsza się wraz z jego wzrostem (a więc stopniem wciśnięcia pedału gazu). W skrócie najefektywniej wykorzystamy paliwo, kiedy podczas przyspieszania mocniej wciśniemy pedał gazu, ale nie będziemy korzystać z pełnego zakresu prędkości obrotowych.

Aby zużywać mniej paliwa, warto także przewidywać sytuacje na drodze. Pozwoli nam to uniknąć przyspieszania w sytuacjach, w których za chwilę będziemy musieli hamować. Nieco inaczej ma się sprawa w samochodach hybrydowych, które mają funkcję rekuperacji – tam nie będzie to tak istotnym czynnikiem. Przed wyruszeniem w drogę, warto także przeanalizować dostępne trasy. Zwykle automatycznie wybieramy najszybsze opcje, ale to wcale nie znaczy, że optymalne. Wybór autostrady może wiązać się z nadłożeniem drogi. Finalnie będziemy szybciej, ale zużyjemy więcej paliwa, bo pojedziemy szybciej i dłuższą drogą. Być może dobrą alternatywą będzie droga krajowa, a może nawet dostępna jest krótsza trasa drogą ekspresową.

Pamiętajcie o bezpieczeństwie

Podróżowanie nie musi być kosztowne. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu czy korzystaniu z promocji można spędzić niezapomniane wakacje bez obaw o finanse. Warto również pamiętać o tym, aby za kierownicę wsiadać zawsze wypoczętym i respektować przepisy ruchu drogowego. W końcu mandat może zniwelować wszystkie nasze metody oszczędzania i popsuć wakacyjny nastrój.

