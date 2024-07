Ewolucja handlu samochodami w Polsce: Od giełdy do online'u, czyli jak w ostatnich 20 latach redefiniował się rynek automotive?

Od barwnych giełd samochodowych po surfowanie w sieci w domowym zaciszu

Historia giełd samochodowych w Polsce sięga szczytowych czasów PRL. W latach 60.,70. i 80. ten nieoficjalny kanał sprzedaży pojazdów pełnił bardzo ważną rolę, będąc jednocześnie miernikiem i odzwierciedleniem wielu zjawisk społecznych i sytuacji gospodarczej w kraju. Giełdy przetrwały transformację ustrojową, a w latach 90. i na początku lat 00. przeżywały prawdziwy rozkwit. Takie miejsca funkcjonowały w każdym rejonie kraju. Działały w wybrane dni, często były to niedziele. Przyciągały tysiące ludzi, którzy nierzadko, aby dostać się do celu stali w długich korkach. Puste w tygodniu place w weekendy zamieniały się w prawdziwe centra handlu i biznesu.

Giełda była często jedyną opcją zakupu używanego samochodu. Niejeden wiele lat jeździł autem kupionym właśnie tutaj, ciesząc się z udanej transakcji. Toczyło się tu niemało ciekawych rozmów o motoryzacji. Poza giełdą popularne były ogłoszenia w gazetach motoryzacyjnych, które rozchodziły się jak świeże bułeczki. Na początku lat 00. kiedy Internet coraz śmielej wchodził do naszego życia, rozpoczął się powolny początkowo proces wypierania giełdy i prasy papierowej przez ogłoszenia w formie online.

Fot. Shutterstock

Narodziny serwisów internetowych – innowacje, które zmieniły autohandel

Początki Internetu w Polsce sięgają 1991 roku, był jednak wtedy jeszcze zarezerwowany wyłącznie dla wąskiego grona pracowników naukowych. Osiem lat później nastąpił pierwszy punkt zwrotny, kiedy do przesyłu danych Telekomunikacja Polska pierwszy raz zastosowała SDI – Szybki Dostęp do Internetu. Na drugą połowę lat 90. przypada rozwój pierwszych polskich sklepów internetowych, a w 1999 roku do polskiej sieci weszły pierwsze platformy typu marketplace. To okres, w którym ogłoszenia motoryzacyjne w Internecie zaczęły powoli być coraz bardziej powszechne i popularne, Internet jednak był jeszcze wolny, a korzystanie z niego dość drogie.

Ważnym przełomem był rok 2004. To właśnie wtedy Internet stał się bardziej popularny i przystępny w korzystaniu, a wraz z nim w siłę urosły portale ogłoszeniowe.

W 2004 roku liczba użytkowników Internetu w Polsce wynosiła około 8 milionów. To był znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat, spowodowany dynamicznym rozwojem infrastruktury internetowej z powodu wejścia do UE. Dodatkowo pojawienie się na rynku konkurencji w dostarczaniu usług internetowych wymusiło kształtowanie cen na bardziej zrównoważonym poziomie, co znacznie zwiększyło ich dostępność dla przeciętnej osoby. W tym samym roku do sieci wkroczyła pierwsza platforma, która (jak wiemy z perspektywy czasu) zmienia rynek autohandlu – OTOMOTO. Początki jej istnienia to 5 tysięcy ogłoszeń, które w 2004 roku przewinęły się przez portal. To aż 50 razy więcej niż mieściło się wówczas w gazetach drukowanych. To właśnie był moment początku wielkiej zmiany.

Fot. Shutterstock

Transformacja polskiego rynku automotive – jak platformy rosły w siłę

W ciągu pierwszych dwóch lat działalności OTOMOTO wyrosło na główną siłę na polu ogłoszeń motoryzacyjnych w formule online. Serwis jako pierwszy od samego początku swojego funkcjonowania ukierunkowany był wyłącznie na specjalizację w rynku motoryzacyjnym. Ta idea w połączeniu z uzupełnianiem platformy o kolejne funkcjonalności odpowiadające na potrzeby klientów okazała się strzałem w dziesiątkę. Można zaryzykować stwierdzenie, że na początku 2006 roku większość osób, które miały coś wspólnego z motoryzacją, miała styczność z OTOMOTO. Platforma od podstaw konsekwentnie kształtowała swoją pozycję eksperta w branży automotive. Odróżniała się wyraźnie od innych portali, już na stronie głównej prezentując kluczowe informacje i ułatwiając życie precyzyjną wyszukiwarką. Na tej platformie nie trzeba było głowić się, jak znaleźć model samochodu, którego się szuka ani przedzierać się przez reklamy przeprowadzek i kwiatów doniczkowych. W 2011 roku po raz pierwszy OTOMOTO wydało raport Internetowy Samochód Roku, a w 2015 roku pojawiła się pierwsza kampania telewizyjna marki. Pięć lat później pojawił się obowiązek wprowadzania numeru identyfikacyjnego VIN przy ogłoszeniach, co było krokiem w stronę bezpieczeństwa kupujących. Kolejnym etapem zwiększania bezpieczeństwa była weryfikacja w CEPIK, która funkcjonuje od 2022 roku.

Fot. Shutterstock

Łączy nas miłość do samochodów

Oprócz zajmowania się aspektami praktycznymi komfortowego kupna i sprzedaży, OTOMOTO ma w swoim DNA miłość do motoryzacji. To właśnie ona łączy platformę z milionami Polaków. Wyrazem tej pasji jest seria spotów wideo "Prawdziwe historie". Pierwszy film z tego kultowego już cyklu opowiadający o sprzedaży Wartburga po dziadku, okazał się hitem. "Prawdziwe historie" to unikalna forma komunikacji, która daje miłośnikom motoryzacji przestrzeń do dzielenia się opowieściami pełnymi emocji i związanymi z samochodami. Na motopedii, OTOMOTO TV i raportach ISR można z kolei znaleźć twardą wiedzę i szereg praktycznych porad, które ułatwiają zakup auta. OTOMOTO łączy wszystkie – praktyczne i emocjonalne – aspekty ważne dla swoich odbiorców.

W ciągu ostatnich 20 lat Polska przeszła ogromną zmianę, stając się jednym z najszybciej rozwijających się krajów Europy. Inwestycje w infrastrukturę, w tym budowa nowoczesnych dróg i autostrad, znacznie poprawiły jakość transportu i komunikacji. Dzięki funduszom unijnym i rosnącej gospodarce sytuacja finansowa Polaków uległa znaczącej poprawie, co wpłynęło na wzrost standardu życia. Rozwój technologii i nowoczesnych usług zaspokoił rosnące potrzeby społeczeństwa, które coraz bardziej ceni sobie wygodę i dostępność nowoczesnych rozwiązań. Te zmiany łącznie uczyniły Polskę bardziej nowoczesnym i zrównoważonym krajem.

W ciągu tych 20 lat przez OTOMOTO przewinęło się łącznie blisko 300 milionów ogłoszeń. Rynek jest coraz bardziej urozmaicony, a portfele Polaków otworzyły się na nowe możliwości. Zgodnie z raportem OTOMOTO Insights w czerwcu 2024 platformę odwiedziło prawie 22 mln użytkowników, a średnia dzienna liczba wyświetleń aktywnych na platformie ogłoszeń sięga 265.000.

Polacy stawiają na luksus

Czego szukają na platformie 22 miliony Polaków? Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, kierują się w stronę segmentu luksusowego. Wybór auta to druga po nieruchomościach najważniejsza dla konsumenta decyzja zakupowa. Podaż samochodów używanych rośnie, a coraz większy udział w wolumenie sprzedaży mają pojazdy premium.

W 2023 roku segment premium miał znaczący udział w rynku motoryzacyjnym w Polsce. Pojazdy te stanowiły około 21% wszystkich nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w kraju. Wzrost sprzedaży samochodów premium w Polsce odzwierciedla rosnące zainteresowanie klientów bardziej luksusowymi i zaawansowanymi technologicznie pojazdami, co jest częścią szerszego trendu polepszania się sytuacji finansowej Polaków oraz ich zmieniających się potrzeb motoryzacyjnych [1]. Wraz ze zmianami potrzeb kupujących, zmienia się OTOMOTO.

Fot. Shutterstock

Dziś OTOMOTO to nie tylko platforma ogłoszeniowa. To cały rozbudowany kombajn funkcji, który każdemu oferuje to, co będzie dla niego najpraktyczniejsze i pozwoli mu osiągnąć założone cele. Kupujący znajdzie tu wyczerpujące opisy, świetnej jakości zdjęcia i filmy oraz weryfikację w CEPIK – dodaną dwa lata temu, w 2022 roku. To nie wszystko. Może też skorzystać z obszernej bazy wiedzy, pomocy w zakupie auta (inspekcja OTOMOTO), a nawet wsparcia w finansowaniu (OTOMOTO PAY). Wszyscy sprzedający swoje prywatne samochody wygodnie i bezproblemowo nawiążą tu kontakt z kupującymi, prezentując swoją ofertę, a przedsiębiorcy zajmujący się handlem poprawią wyniki sprzedażowe dzięki narzędziom do analizy rynku OTOMOTO Insights i raportom opracowywanym przez platformę. Sukces portalu i długotrwałe utrzymywanie wiodącej pozycji na rynku są możliwe w szczególności dzięki dostosowaniu realiów działania do oczekiwań wszystkich wspomnianych grup zainteresowanych osób i firm.

OTOMOTO kompleksowo zaspokaja potrzeby użytkowników i jest z nimi na każdym etapie ścieżki zakupowej od momentu konfrontacji motoryzacyjnych marzeń z rzeczywistością, przez rozważania i realizację zakupu lub sprzedaży samochodu, po różne opcje finansowania i wsparcie podczas napraw i serwisowania.

