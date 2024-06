Masz samochód nowy czy używany? 8 powodów, dla których warto rozważyć ochronę pogwarancyjną i pakiet przeglądów serwisowych dla twojego auta

Samochód może być naszym oczkiem w głowie lub też zwykłym narzędziem do wygodnego przemieszczania się. Dla każdego właściciela auta natomiast ważna jest jego niezawodność. Odpowiednie serwisowanie i wymiana części eksploatacyjnych to podstawa, ale nigdy nie wyeliminujemy całkowicie ryzyka awarii – pojazdy w końcu składają się z tysięcy elementów, które nierzadko pracują pod dużym obciążeniem, a wiele z nich po prostu z czasem się zużywa. To nie znaczy, że tylko nowe samochody z fabryczną gwarancją pozwalają na bezstresową jazdę.

Z rozwiązaniem przychodzi firma Volkswagen Financial Services, która oferuje ochronę pogwarancyjną (Car Protect) połączoną z pakietem przeglądów serwisowych. Przygotowaliśmy listę 8 powodów, dla których warto skorzystać z takiego rozwiązania.

Materiał promocyjny: Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

1. Pewność kosztów przeglądów

Pakiet przeglądów serwisowych to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć kontrolę nad kosztami regularnej obsługi swojego auta. W ramach pakietu wykonywane są podstawowe usługi serwisowe, takie jak wymiana oleju i filtrów czy czynności przeglądowe, które sprawdzają ogólną sprawność pojazdu. Dzięki temu właściciel ma pewność, że o stan jego auta dbają wykwalifikowani eksperci oraz nie musi obawiać się wzrostu ceny przeglądu.

2. Wyższa wartość rynkowa auta

Regularne przeglądy w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) pozwalają utrzymać samochód w dobrej kondycji, a to bezpośrednio przekłada się na utrzymanie jego wartości. Pełna i udokumentowana historia serwisowa jest istotnym atutem przy sprzedaży auta. Kupujący mają większe zaufanie do pojazdów, które były regularnie serwisowane w ASO, co może przełożyć się na wyższą cenę sprzedaży.

3. Najwyższa jakość usług

Decydując się na pakiet przeglądów serwisowych, zyskujesz pewność, że twoje auto będzie serwisowane przez wykwalifikowanych specjalistów, korzystających z oryginalnych części zamiennych. ASO gwarantują, że każda usługa zostanie wykonana zgodnie z najwyższymi standardami i technologią producenta. To ważne, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i długowieczności pojazdu.

4. Dodatkowe oszczędności dla przedsiębiorców

Pakiet przeglądów serwisowych może być również korzystny dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Koszty związane z serwisowaniem auta można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, co może przynieść dodatkowe korzyści finansowe.

5. Spokój dzięki ochronie pogwarancyjnej

Ochrona pogwarancyjna to ubezpieczenie, które zabezpiecza przed kosztami napraw pojazdu po wygaśnięciu gwarancji producenta. Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli aut używanych, którzy chcą uniknąć nieprzewidzianych wydatków związanych z naprawami. Ubezpieczenie to obejmuje koszty usunięcia awarii, co zapewnia spokój i komfort użytkowania auta.

6. Profesjonalne wsparcie na terenie całej Europy

Ochrona pogwarancyjna zapewnia dostęp do profesjonalnych usług serwisowych nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Europy. Dzięki temu, nawet w razie awarii za granicą, możesz liczyć na fachową pomoc i naprawę zgodnie z najwyższymi standardami. To ważne, zwłaszcza podczas dłuższych podróży, kiedy awaria może całkowicie pokrzyżować nasze plany.

7. Brak ograniczeń co do liczby napraw i kosztów

Car Protect wyróżnia się na rynku szerokim zakresem ubezpieczenia napraw. W odróżnieniu od wielu innych produktów, w przypadku Car Protect koszt pojedynczej naprawy jest ograniczony jedynie wartością pojazdu, a nie ma limitu ilości napraw. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje wszystkie niezbędne koszty, co daje pełne poczucie bezpieczeństwa.

8. Ochrona bez limitu kilometrów

Ważnym aspektem ochrony pogwarancyjnej jest brak ograniczeń co do przebiegu pojazdu. Niezależnie od tego, ile kilometrów przejedziesz, twoje ubezpieczenie będzie aktywne i zapewni ci ochronę. To niezwykle istotne dla osób, które często podróżują i eksploatują swoje auta na długich trasach.

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie?

Decyzja o wyborze pakietu przeglądów serwisowych lub ochrony pogwarancyjnej powinna być dobrze przemyślana. Warto zastanowić się nad kilkoma kluczowymi pytaniami:

Jakie są twoje roczne przebiegi?

Jak często korzystasz z samochodu?

Czy planujesz dłuższe podróże zagraniczne?

Jakie są twoje doświadczenia z dotychczasowymi naprawami i serwisowaniem auta?

Jeśli nie jesteś pewien, które rozwiązanie będzie dla ciebie najlepsze, warto skonsultować się z doradcą w salonie sprzedaży. Specjaliści pomogą ci wybrać pakiet, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Warto postawić na spokój

Pakiet przeglądów serwisowych i ochrona pogwarancyjna to rozwiązania, które mogą zapewnić spokój i bezpieczeństwo na wiele lat. Regularne przeglądy w ASO oraz ubezpieczenie od kosztów napraw to inwestycje, które przyniosą korzyści zarówno pod względem finansowym, jak i w zakresie komfortu użytkowania pojazdu. Wybierając te produkty, dbasz nie tylko o swoje auto, ale także o swój portfel i spokojną jazdę.

