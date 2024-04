Jak bezpiecznie kupić używane części. Dlaczego warto korzystać z tej platformy?

Wielu kierowców stoi przed wyzwaniem utrzymania swoich pojazdów w dobrym stanie technicznym bez nadmiernego obciążania domowego budżetu. Części zamienne to nieodłączny element eksploatacji auta, a ich zakup często wiąże się z koniecznością wyboru między wysoką ceną nowych komponentów a niepewnością co do stanu i pochodzenia używanych. Właśnie tutaj pojawiają się platformy internetowe. Promują one dobrze opisane oferty ze zdjęciami, które ułatwiają kierowcom i mechanikom ocenę stanu, w jakim są wybrane części.

Kiedy warto sięgać po używane części?

Istnieje wiele sytuacji, w których zakup używanych części to najlepsze możliwe rozwiązanie. Tak bywa, np. gdy wiązka elektryczna zostaje zniszczona przez kuny. Podobnie, kiedy naprawa silnika okazuje się nieopłacalna – lepszym rozwiązaniem jest często zakup i montaż używanej jednostki napędowej. Również w przypadku uszkodzenia elementów blacharskich, np. na skutek stłuczki, często wymienia się uszkodzone części na używane. To często bardzo "ekonomiczny" wybór - w przypadku starszych aut może się okazać, że nowa część dorównuje ceną wartości samego samochodu. Z kolei w przypadku zabytkowych lub rzadkich pojazdów znalezienie nowych części bywa często po prostu niewykonalne - używane części okazują się więc tu bardzo "praktyczne".

Do części, które najczęściej są z powodzeniem wymieniane na używane, należą:

Elementy blacharskie, takie jak błotniki, zderzaki, czy drzwi, które często są oferowane w bardzo dobrym stanie.

Komponenty elektryczne, takie jak wiązki elektryczne czy pompy ABS, które po odpowiedniej weryfikacji mogą jeszcze długo służyć.

Silniki i ich główne składniki, w tym głowice silnika i bloki silnika, które stanowią kosztowną inwestycję, a używane mogą okazać się równie dobre.

Rozruszniki i alternatory, czyli części, które można również naprawiać, ale używane często stanowią atrakcyjną alternatywę cenową.

Elementy wyposażenia wnętrza, takie jak fotele, gałki zmiany biegów, kierownice czy kratki nawiewów.

Opony, przy czym należy bardzo uważnie kontrolować ich wiek i stan.

Jak bezpiecznie kupować części używane?

Aby zakup używanych części był jak najbardziej bezpieczny i bezproblemowo służyły one przez dłuższy czas warto podjąć pewne środki ostrożności:

Konsultacje z zaufanym mechanikiem – zawsze warto zweryfikować potrzebę zakupu części z ekspertem – nikt, tak dobrze jak doświadczony ekspert nie pomoże ocenić stanu części i zasadności zakupu, on też pomoże dobrać odpowiednie miejsce umożliwiając bezpieczny dla nas zakup. Sprawdzenie stanu części – zdjęcia lub filmy prezentujące oferowaną część z różnych perspektyw pozwolą ocenić ślady użytkowania, ewentualne uszkodzenia oraz stopień zużycia. Porównanie cen – cena za oferowaną część powinna być adekwatna do jej stanu i rynkowych realiów. Zbyt niska może być sygnałem ostrzegawczym. Komunikacja ze sprzedawcą – przed podjęciem decyzji o zakupie warto zapytać o historię części, możliwość zwrotu, czy gwarancję. Dobry sprzedawca powinien podchodzić do takich pytań z pełnym profesjonalizmem. Sprawdzenie numeru VIN - jeśli kupujemy bardziej skomplikowane podzespoły, koniecznie zweryfikujmy ich zgodność z numerem VIN pojazdu. Można porównać oznaczenia widoczne na elemencie, z numerami części przypisanej do VIN-u. Warto skorzystać ze stron internetowych umożliwiających wyszukiwanie podzespołów po numerze VIN lub poprosić o pomoc np. na forum internetowym danego modelu.

Przestrzeganie tych prostych zasad pomoże znacząco zwiększyć szanse na udany i bezpieczny zakup używanych części.

Używane części motoryzacyjne przez Internet – to dobry pomysł!

Wśród motoryzacyjnych platform internetowych prym zdecydowanie wiedzie OTOMOTO. Czy to w kategorii samochodów, czy używanych części, OTOMOTO stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i zadowolenie klientów. Do największych zalet platformy należą:

Brak prowizji za sprzedaż – sprzedawcy mogą oferować części po bardziej konkurencyjnych cenach.

– sprzedawcy mogą oferować części po bardziej konkurencyjnych cenach. Szeroka dostępność części - średnio 3,7 mln, w tym ponad 1 mln części karoserii [1]

- średnio 3,7 mln, w tym ponad 1 mln części karoserii [1] Zaufanie klientów – 14 milionów odwiedzających miesięcznie [2]

Jak zauważa mechanik, Marek Mozga, ekspert Akademii Części OTOMOTO:

Każdy element samochodu ma swój okres życia. Z jednej strony jest to sygnał do wymiany, ale z drugiej strony w OTOMOTO mamy dostęp do wielu części używanych, które mają jeszcze wiele lat pracy przed sobą, a są zwyczajnie tańsze od nowych.

Podjęcie decyzji o zakupie używanych części samochodowych może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i niezawodności. OTOMOTO, dzięki promowaniu transparentności wśród sprzedawców, szerokiej ofercie oraz narzędziom zapewniającym wygodę i bezpieczeństwo, stanowi idealne miejsce do szukania potrzebnych komponentów.

Źródło danych:

[1] Uśrednione dane wewnętrzne serwisu OTOMOTO ze stycznia 2024 roku

[2] Google Analytics, wartości uśrednione za okres lipiec - grudzień 2023.

