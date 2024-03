Te technologie wyróżniają opony z górnej półki. Ich skuteczność odczujesz podczas jazdy

Wybierając samochód, zwracamy uwagę na jego właściwości jezdne i prowadzenie w zakrętach, ale także na poziom hałasu w kabinie. To wszystko związane jest pośrednio lub bezpośrednio z oponami, a zaprojektowanie takiej, która zaspokaja wszystkie, czasem wykluczające się wzajemnie potrzeby, to ogromne wyzwanie. Na przykład, większa szerokość opony da lepszą przyczepność, ale wpłynie negatywnie na opory toczenia i hałas oraz na podatność na aquaplaning. To właśnie dlatego czołowi producenci opon jak Goodyear, obecny na rynku od 125 lat, inwestują ogromne środki w badania i rozwój technologii, czerpiąc wiedzę także z regularnych testów na torach wyścigowych, które pozwalają rozwijać technologie dla opon drogowych. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Technologie warte poznania

Jednym z kluczowych parametrów, których oczekujemy od opon letnich, jest dobra przyczepność na mokrej nawierzchni i krótka droga hamowania. Te właściwości zapewnia technologia Wet Braking Pro obecna w konstrukcji Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. To specjalnie opracowana, innowacyjna mieszanka żywic, która zwiększa mikrokontakt opony z drogą. Przekłada się to na doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni i krótszą drogę hamowania w takich warunkach, co potwierdzają wyniki testów.

Podczas podróży, zwłaszcza długich, cenimy sobie komfort akustyczny. Na to, co słyszymy w kabinie, duży wpływ mają opony. Ten problem można rozwiązać dzięki technologii SoundComfort, w którą wyposażona jest część rozmiarów opon Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Opony z technologią SoundComfort mają wbudowaną barierę akustyczną działającą niczym poduszka, która tłumi drgania powietrza. W rezultacie w kabinie pojazdu może być nawet o połowę ciszej niż w przypadku zwykłych opon.

Przebicie opony w nocy i w odludnym miejscu to duży stres, zwłaszcza podczas samotnych podróży. Tego stresu można uniknąć wybierając modele opon z technologią SealTech. Jest ona stosowana przez firmę Goodyear od wielu lat. Jej zadaniem jest zwiększenie odporności opony na uszkodzenia mechaniczne w strefie bieżnika, spowodowane głównie przez cienkie i ostre przedmioty, takie jak śruby czy gwoździe. SealTech automatycznie uszczelnia uszkodzenia o średnicy do 5 mm, nawet po wypchnięciu obiektu z opony.

Innowacje w oponach mają też wpływ na poziom zużycia paliwa (lub energii w samochodach elektrycznych). Dzięki specjalnym mieszankom, rzeźbie bieżnika oraz aerodynamicznemu kształtowi ściany bocznej, opony Goodyear Asymmetric 6 oferują niskie opory toczenia oraz wysoką nośność. Te cechy sprawiają, że są one idealne nie tylko dla typowych samochodów osobowych, ale także dla nowoczesnych SUV-ów oraz pojazdów elektrycznych.

Jazda krętą drogą może dostarczyć emocji wielu kierowcom – tu liczy się przyczepność i stabilności podczas pokonywania zakrętów. Opona musi w takiej sytuacji odznaczać się jak najmniejszym znoszeniem bocznym powodowanym przez siłę boczną, ale jednocześnie zachowywać odpowiednią elastyczność. Tutaj z pomocą przychodzi technologia Dry Stability Plus, obecna w oponach Goodyear Efficient Grip Performance 2, bazująca na odpowiednio dużych żebrach w środkowej części bieżnika, zwiększająca sztywność opony. Dzięki temu ogumienie zachowuje się bardziej przewidywalnie podczas dynamicznych skrętów, a auto pewnie podąża w kierunku wyznaczonym przez ruchy kierownicy.

Oprócz solidnych osiągów na drodze, kierowcy oczekują też trwałości – opony mają po prostu służyć jak najdłużej – istotna jest więc elastyczność bieżnika, która zmniejsza tempo zużycia opony. Innym ciekawym rozwiązaniem, które zapewnia równomierne zużycie, jest technologia hybrydowej osnowy (JLB), stosowana przez Goodyeara w oponach letnich produkowanych pod marką Dunlop Sport Maxx RT2. Ogranicza ona zniekształcenia na obwodzie opony przy dużych prędkościach, zapewniając stabilność podczas szybkiej jazdy.

Inwestycja, która się zwraca

Innowacyjne rozwiązania w oponach premium podnoszą komfort jazdy i dają im bardziej wszechstronne właściwości. I jak to bywa zwykle w przypadku produktów premium, większy wydatek poniesiony w momencie zakupu z czasem zwróci się w postaci długiego korzystania z trzymującego wysoką jakość produktu – taki wybór to inwestycja.

