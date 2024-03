Wiosenno-letnie wyzwania drogowe. Dlaczego opony letnie mają sens?

Technologie motoryzacyjne rozwijają się bardzo dynamicznie, niemal każdego roku producenci zaskakują rynek kolejnymi nowinkami, czy to w zakresie multimediów i komfortu, czy automatyzacji jazdy i systemów bezpieczeństwa. Z generacji na generację kolejne modele zyskują większe ekrany, pod którymi kryją się zawansowane systemy infotainment, czy też sztuczna inteligencja. A napędy? Już niemal wszyscy producenci wprowadzili do swojej gamy auta elektryczne i hybrydowe. Oprócz elektryfikacji nasze auta stają się też coraz mocniejsze i cięższe. Oznacza to, że stawiamy też coraz wyższe wymagania oponom, które muszą nie tylko efektywnie przenosić duży moment obrotowy, ale również zapewniać sprawne hamowanie cięższym pojazdom, a przy tym charakteryzować się lepszą stabilnością i trwałością. Inżynierowie w centrach innowacji mają więc sporo pracy.

Jazda latem a zimą

Kierowcy wiedzą, że zimą, gdy na drogach jest ślisko, samochód musi być wyposażony w opony, które poradzą sobie ze śniegiem czy błotem pośniegowym przy niskich temperaturach. Jeżdżą też bardziej ostrożnie, bo zimowa aura skłania do zdejmowania nogi z gazu. Paradoksalnie, opony mają wtedy nieco łatwiejsze zadanie, bo muszą radzić sobie z mniejszymi siłami oddziałującymi na nie.

Latem dobre warunki atmosferyczne zachęcają do szybszej jazdy, a to sprawia, że opony muszą znosić większe przeciążenia. Wyższa przyczepność asfaltu to także większe siły działające na oponę w czasie ruszania i hamowania. W okresie wiosenno-letnim zdarzają się też gwałtowne i obfite opady deszczu, podczas których opona musi odprowadzać znaczne ilości wody, aby zachować przyczepność do nawierzchni. Co z tego wynika? Choć jest to nieintuicyjne, to właśnie opony letnie skazane są często na jazdę w ekstremalnych warunkach. Dlatego wybór wysokiej jakości opony na lato ma sens.

Co nam daje letnia opona z wyższej półki?

Opony premium wyróżniają się tym, że producenci umieszczają w nich swoje najnowsze technologie. To do nich trafiają innowacyjne rozwiązania, poparte drobiazgowymi testami. Sprawdźmy to na przykładzie opony premium Eagle F1 Asymmetric 6 od jednego z czołowych światowych producentów, jakim jest Goodyear.

1. Lepsze osiągi bez szkody dla komfortu - technologia Dry Contact Plus zapewnia adaptacyjną powierzchnię styku z podłożem i zoptymalizowaną konstrukcję, która dostosowuje się do zmian obciążenia. Co to oznacza w praktyce? Podczas normalnej, spokojnej jazdy opona mniejszą powierzchnią styka się z nawierzchnią, dzięki czemu zmniejszają się opory i hałas. Kiedy jednak kierowca zacznie wykonywać dynamiczne manewry, powierzchnia styku zwiększy się, zapewniając lepszą przyczepność i zwiększając tolerancję na ekstremalne ruchy kierownicą. Nie rezygnujemy więc ani z aspektów praktycznych, ani z osiągów.

2. Pewne prowadzenie na mokrej drodze – renomowani producenci opon dysponują budżetem, który pozwala na opracowywanie nowych technologii i przeprowadzanie badań w celu znalezienia optymalnej mieszanki. Technologia Wet Braking Pro w omawianej przez nas oponie to tak naprawdę innowacyjna mieszanka żywic, która zapewnia lepszy mikrokontakt opony z podłożem. Przekłada się to na lepszą przyczepność na wilgotnej i mokrej jezdni, a co za tym idzie, na krótszą drogę hamowania.

3. Doświadczenie i technologia rodem z torów wyścigowych - tory wyścigowe to miejsca tylko dla najlepszych opon i topowych technologii. Na ich opracowanie nie może pozwolić sobie każdy producent. Dlatego warto korzystać z dorobku takiej marki jak Goodyear, która przenosi rozwiązania z wyścigowych opon UUHP (Ultra Ultra High Performance) na opony drogowe.

4. Cisza i oszczędność - przy projektowaniu opon Eagle F1 Assymetric 6 poświęcono sporo uwagi zredukowaniu poziomu hałasu i zmniejszeniu oporu toczenia. Specjalny wzór bieżnika pozwolił na zredukowanie natężenia hałasu aż o 1 dB. Dzięki takim właściwościom, opony te nadają się do pojazdów elektrycznych, hałas pochodzący z toczenia opon jest mniej odczuwalny, a mniejsze opory dają pojazdowi większy zasięg. Co więcej, auta z napędem elektrycznym często dysponują dużą mocą, która natychmiastowo trafia na koła, a więc doskonała przyczepność jest tu kluczowa.

Czy mój samochód jest wart inwestycji w opony premium?

Dobra opona pozwala wykorzystać potencjał samochodu, ale to nie oznacza, że potrzebujemy sportowego auta, aby odczuć zalety ogumienia z górnej półki. Przyczepność na drodze liczy się nie tylko podczas dynamicznej jazdy, ale także w sytuacjach nagłego hamowania czy omijania przeszkody, nawet w mieście. A jeśli pokonujecie wiele kilometrów samochodem, tym bardziej warto pomyśleć o oponie jako inwestycji w bezpieczeństwo.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Materiały promocyjne marki Goodyear

Opony premium to oszczędność

Nie da się ukryć, że opony premium są droższe, ale kolejny paradoks polega na tym, że… pozwalają realnie zaoszczędzić w dłuższym terminie. Ten nieoczywisty aspekt umyka nam często, bo kupując – oponę czy cokolwiek innego – z oczywistych względów skupiamy się na cenie. W przypadku opon warto odnieść ten jednorazowy wydatek do trwałości opon.

Na etykiecie nie znajdziemy parametru odpowiadającego za trwałość, a producenci opon nie podają maksymalnych przebiegów. Skąd w takim razie mamy wiedzieć, który model posłuży nam dłużej? Warto zerknąć na testy wykonywane na przykład przez renomowany niemiecki magazyn Auto Bild. W najnowszym rankingu opon letnich porównano 20 modeli pod względem przebiegu [1]. Pierwsze miejsce zdobyły opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 z wynikiem 63 200 km, czyli dwukrotnie większym dystansem niż w przypadku modelu sklasyfikowanego na ostatnim miejscu w teście.

Aby dowiedzieć się, czy dany model będzie mniej czy bardziej oszczędny, należy uzyskany przebieg odnieść do ceny. Pod tym względem znów najlepiej wypadł Goodyear z modelem Eagle F1 Asymmetric 6 i wynikiem 8,70 euro na 1000 kilometrów [2]. To o około 50% mniej niż średnia cena za 1000 km siedmiu ostatnich opon w rankingu (16,14 euro).

Jak widać, zakup droższej opony może okazać się bardziej ekonomiczny w dłuższej perspektywie. Te wyniki to zasługa m.in. dużego doświadczenia, bo marka Goodyear jest obecna na rynku już od ponad 125 lat. Nie można także pominąć faktu, że wybór renomowanego producenta oznacza lepsze właściwości i osiągi opon.

Źródło:

[1] AutoBild test opon letnich 2023, porównanie 20 opon letnich pod względem przebiegu.

[2] AutoBild test opon letnich 2023, porównanie 20 opon letnich pod względem stosunku ceny do przebiegu (euro na 1000 km).

Materiał promocyjny marki Goodyear.