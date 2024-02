Od klamek po zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Tutaj znajdziesz technologię na najwyższym poziomie

Dawniej najnowsze technologie i zaawansowane systemy mogliśmy spotkać głównie w droższych oraz flagowych modelach, ale dziś jest zupełnie inaczej. Zakup najmniejszego modelu z całej gamy nie musi oznaczać, że jesteśmy odcięci od topowych rozwiązań producenta i musimy pogodzić się z gorzej wyposażonym samochodem. Lexus LBX jest świetnym przykładem tego, jak zaawansowane mogą być nawet podstawowe modele. Od multimediów, przez systemy bezpieczeństwa po technologie napędu.

O co chodzi z tymi klamkami?

Możecie zastanawiać się, co klamki, o których wspomnieliśmy w tytule, mają wspólnego z technologią. Już spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż w modelu LBX możemy znaleźć elektroniczne klamki, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do przycisku otwierającego drzwi. Niezależnie od tego, czy chcemy je otworzyć od środka, czy od zewnątrz. To rozwiązanie, które spotykamy już w większych SUV-ach Lexusa. Elektroniczne klamki współpracują z systemem wykrywającym nadjeżdżające z tyłu pojazdy i nie pozwolą na otworzenie drzwi, jeśli będzie to niebezpieczne.

Lexus LBX Daniel Reinhardt, Materiał promocyjny Lexus

Oprócz elektronicznych klamek opcjonalnie dostępny jest także cyfrowy kluczyk. Jak działa? To proste. Cyfrowy kluczyk to tak naprawdę aplikacja na naszym telefonie, który komunikuje się z samochodem i pozwala na jego otworzenie i uruchomienie. Nie musicie za każdym razem włączać do tego aplikacji, ani nawet wyciągać telefonu z kieszenie. Wystarczy, że zbliżycie się do pojazdu. Dostęp do auta może uzyskać aż pięciu użytkowników. Przy pomocy aplikacji możemy także zdalnie otworzyć i zamknąć drzwi lub sprawdzić, czy pozostawiony samochód na parkingu jest na pewno zamknięty.

Wspomaganie w parkowaniu czy parkowanie automatyczne?

Lexus LBX może być wyposażony w system 4 kamer oraz 12 czujników, które będą wspierać kierowcę podczas manewrowania za każdym razem, gdy będzie to potrzebne. Żaden mały słupek nie umknie czujnym systemom. Co więcej, dostępny w Lexusie LBX system Advanced Park pozwala na parkowanie automatyczne. Samochód wyręczy nas w przypadku manewrów parkowania równoległego i prostopadłego przodem i tyłem, a także w wyjeżdżaniu przodem z miejsca parkingowego. System sam pokieruje samochodem, przyspieszy i zahamuje oraz zmieni kierunek jazdy. Najbardziej przydatną funkcją może się jednak okazać zapamiętywanie miejsc parkingowych np. pod domem czy biurem. Wykorzystując cyfrowy kluczyk, możemy wtedy zaparkować samochód zdalnie. Przydatne, kiedy parkujemy w wąskim garażu lub na ciasnym miejscu parkingowym, które utrudnia wysiadanie.

Multum systemów bezpieczeństwa w standardzie

Każdy Lexus LBX wyjeżdża z fabryki z trzecią generację Lexus Safety System + na pokładzie. To oznacza, że każdy Lexus LBX potrafi wykrywać ryzyko zderzenia z pieszym, rowerzystą, motocyklistą oraz oczywiście samochodem. To zasługa nowych kamer i radarów. Na podstawowym wyposażenie znalazł się także asystent podążania pasem ruchu, który potrafi aktywnie utrzymywać pojazd na środku pasa. Każdy LBX wyposażony jest także w aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości oraz system rozpoznawania znaków drogowych. Na pokładzie mogą znaleźć się także systemy ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu i z tyłu pojazdu. Wyposażenie możemy także rozszerzyć o asystenta martwego pola oraz asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu, który po włączeniu kierunkowskazu automatycznie zmieni zajmowany pas ruchu. Elementem Lexus Safety System + 3 są także automatyczne światła drogowe, a w wyższych specyfikacjach adaptacyjne, dynamiczne światła drogowe, które chronią kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka przed oślepianiem.

Lexus LBX Jeroen Peeters, Materiał promocyjny Lexus

Co znajdziemy we wnętrzu?

Ekran dotykowy o przekątnej 9,8 cala został bardzo zgrabnie wkomponowany w deskę rozdzielczą. Przy jego pomocy obsłużymy najnowszą generację systemu multimedialnego Lexus Link Connect z nawigacją w chmurze, która na bieżąco przekazuje informacje o ruchu drogowym oraz z asystentem głosowym Lexus Concierge, który reaguje na komendę "Hej Lexus" oraz rozpoznaje czy mówi do niego kierowca, czy pasażer, bez konieczności przyciszania muzyki. System multimedialny obsługuje interfejsy Apple CarPlay® oraz Android Auto ™. Z tym pierwszym połączymy się bezprzewodowo, a z drugim za pomocą kabla.

Lexus LBX Materiał promocyjny Lexus

Drugi ekran znajduje się za kierownicą. To 12,3-calowy zestaw cyfrowych zegarów, który pozwala na zmianę układu wyświetlanych informacji, w zależności od wybranego trybu jazdy, a także może być dostosowany do preferencji kierowcy. Całość prezentuje się bardzo dobrze, a wyświetlane informacje są przejrzyste i czytelne.

Zadbaj o atmosferę

Jeśli zależy nam na dobrym brzmieniu muzyki, możemy doposażyć naszego Lexusa LBX w system nagłośnienia premium firmy Mark Levinson z 13 głośnikami, które zostały precyzyjnie rozmieszczone, tak, aby zapewnić jak najlepszą akustykę wewnątrz pojazdu. Standardowe nagłośnienie składa się z sześciu głośników.

Nic nie zadba o atmosferę tak, jak odpowiednie oświetlenie. Lexus LBX może być wyposażony w system oświetlenia ambientowego, który obejmuje podświetlenie schowka, przestrzeni na nogi, klamek drzwi oraz portów USB. Taki zestaw sprawia, że po zmroku wnętrze staje się przytulne, ale kolor bez problemu dopasujemy do naszego nastroju czy potrzeb. Wybór obejmuje aż 50 kolorów podzielonych na 14 grup.

Kiedy znajdziemy już ustawienia multimediów, oświetlenia i fotela, dopasowane idealnie do naszych potrzeb, nie chcemy, aby ktoś je burzył. Dzięki funkcji MySettings możemy zapisać aż trzy różne ustawienia preferencji ustawień multimediów, pojazdu (pozycja za kierownicą, oświetlenie wnętrza, układ cyfrowych zegarów) oraz systemów bezpieczeństwa (czułość układu BSM, szybkość ostrzegania PCS). Samochód rozpozna osobę przy pomocy cyfrowego kluczyka, połączonego przez Bluetooth urządzenia lub rozpoznając twarz kierowcy (w autach z kamerą systemu Driver Monitor). Dzięki temu wiemy, że nasz Lexus LBX zawsze będzie dopasowany do naszych potrzeb.

Lexus LBX Daniel Reinhardt, Materiał promocyjny Lexus

Klimatyzacja z zaawansowanym systemem oczyszczania powietrza

Na pokładzie LBX znajdziemy system Lexus Climate Concierge, który w zależności od wersji koordynuje pracę nawiewów, podgrzewania foteli oraz kierownicy, żeby jak najszybciej osiągnąć oczekiwaną temperaturę. Żeby zapobiec parowaniu szyb, system do górnej części kabiny będzie dozował powietrze o niskiej wilgotności, a ciepłe powietrze będzie cyrkulować wokół stóp pasażerów.

Klimatyzacja została wyposażona w zaawansowany system oczyszczania powietrza nanoe-X, dostarczony przez firmę Panasonic. Uwalnia on cząsteczki wody do strumienia powietrza zawierającego mikroskopijne rodniki hydroksylowe, które hamują wirusy, bakterie, pyłki i inne alergeny oraz przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się pleśni. Pozytywnie wpływają też na nawilżenie skóry i włosów.

