KONA Electric: SUV nowej generacji, który redefiniuje standardy

Futurystyczne wzornictwo, które bezkompromisowo kreuje nowe trendy

KONA Electric, zwraca uwagę nowoczesnym designem o minimalistycznym wyrazie. Mimo wyrazistej sylwetki i muskularnych kształtów samochód jest lekki w odbiorze wizualnym. Nadkola w kolorze takim samym jak nadwozie nawiązują do wyglądu pierwszej generacji, auto wydaje się jednak smuklejsze i jeszcze bardziej dopracowane. Z przodu zamknięta osłona chłodnicy płynnie łączy się z drapieżnymi reflektorami LED i charakterystycznymi wąskimi światłami do jazdy dziennej. Z boku uwagę zwracają wyraziste przetłoczenia, a tył wyróżnia się przede wszystkim aerodynamicznym motywem stylistycznym i eleganckim zderzakiem. Nowoczesna sygnatura świetlna Seamless Horizon sprawia, że elektryczna KONA, jest nie do pomylenia z żadnym innym autem nawet po zmroku. Dziesięć wyrazistych odcieni lakieru i opcjonalny dwukolorowy dach pozwalają na stworzenie indywidualnej kombinacji kolorystycznej.

REKLAMA

Ultrawygodne praktyczne wnętrze, które zaskakuje przestronnością

KONA to model absolutnie bezkompromisowy pod względem oferowanej przestrzeni. Zapewnia w pełni komfortowe swobodne miejsce dla pięciu osób. To możliwe dzięki temu, że SUV został poszerzony i wydłużony. Stylistyka wnętrza modelu KONA koresponduje ze wzornictwem znanym z aut z gamy IONIQ. Zwraca uwagę wysoką jakością materiałów i ich idealnym spasowaniem. Zależnie od wybranej opcji całe wnętrze utrzymane jest w klasycznej czerni lub dwóch odcieniach szarości, a fotele pokryte są tapicerką materiałową lub skórzaną. Charakteryzują się dopracowaną nowoczesną konstrukcją, która bierze pod uwagę nacisk na różne strefy siedziska, gwarantując odpowiednie podparcie dla wszystkich odcinków kręgosłupa: lędźwiowego, piersiowego oraz szyjnego. Selektor zmiany biegów typu „shift-by-wire" umieszczony jest na kolumnie kierownicy, dzięki czemu otwarta przestrzeń konsoli środkowej zapewnia dużo praktycznego miejsca do przechowywania. Wyposażona jest między innymi w obrotowe uchwyty na kubki.

Hyundai materiały prasowe

Nowy wymiar łączności, rozrywki i jakości dźwięku

Hyundai postawił w swoim nowym crossoverze na dwa wyświetlacze połączone w dużym panelu. Jeden z nich służy do sterowania multimediami, a drugi wskazuje odczyty zegarów i wskaźników. Wielkość obu wyświetlaczy jest jednakowa, każdy ma po 12,3 cala. Aplikacje i muzykę ze smartfona można wyświetlać na ekranie centralnym dzięki Android Auto™ lub Apple CarPlay™. System informacyjno-rozrywkowy najnowszej generacji ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) oferuje zaawansowaną grafikę i nienaganną spójność pomiędzy wyświetlaczami. Zapewnia również najświeższą wersję Bluelink®, która zawiera pełne aktualizacje oprogramowania Over The Air (OTA). Dostęp do Bluelink® możliwy jest poprzez aplikację mobilną albo ekran dotykowy w acuie. Elektryczna KONA, generuje idealnie dostosowany do okoliczności dźwięk jazdy, z uwzględnieniem szeregu zmiennych, do których należy między innymi przyspieszenie, prędkość i moment obrotowy. To zasługa systemów BOSE i e-Active Sound Design.

Hyundai materiały prasowe

Sportowy duch i dynamika: elektryczna mobilność nie jest nudna

Biorąc pod uwagę swoje potrzeby oraz nawyki w zakresie przemieszczania się i podróżowania, można dokonać wyboru, pomiędzy dwoma wersjami elektrycznego Hyundaia KONA: z akumulatorem 48,4 kWh lub akumulatorem 65,4 kWh. Pierwszy z nich gwarantuje zasięg do 377 km. Mocniejszy akumulator zapewnia aż do 514 km na jednym ładowaniu, co stawia go na pozycji jednego z najlepszych w klasie. W tej wersji KONA, przyspiesza do „setki" w 7,8 sekundy, dzięki czemu pozwala cieszyć się pożądaną dynamiką jazdy i sportowymi wrażeniami. Wnikliwie zaprojektowane i dopasowane komponenty układu napędowego przekładają się na świetne właściwości jezdne. Tryb jazdy i-PEDAL, wstępne podgrzewanie akumulatora przed rozpoczęciem ładowania i układ hamowania regeneracyjnego 2.0. składają się na innowacyjność, która sytuuje model KONA w światowej czołówce. KONA dzieli zaawansowane technologie z docenianymi modelami z gamy IONIQ.

Komfortowy wymiar elektryfikacji: niekłopotliwe szybkie ładowanie

Kiedy korzystamy ze stacji szybkiego ładowania prądem stałym DC (100 kW) przy mocniejszym akumulatorze czas ładowania od 10 do 80% to 41 minut. Kwadrans ultraszybkiego ładowania wydłuża zasięg o ponad 160 km. Akumulator o mniejszej pojemności po 15 minutach ładowania uzupełnia zasięg o 114 km. KONA, jest wyposażona w ładowarkę pokładową o mocy 10,5 kW. Przy korzystaniu z publicznej stacji ładowania AC (230 V) albo stacji domowej 11 kW ładowanie mniejszego akumulatora trwa 4h55min, a większego 6h25min. Naścienna stacja Hyundai WallBox ma niewielkie gabaryty i bardzo dobrze sprawdza się w przydomowym użytku w garażu. Urządzenie, oferowane dzięki współpracy Hyundai z Greenaway Polska, ma kompaktową konstrukcję, płaską obudowę z aluminium i przewód ładujący o długości aż 5,5 metra, który zapewnia dużą swobodę.

Hyundai materiały prasowe

Cyfrowy wymiar wnętrza i systemy wspierające kierowcę

Elektryczna KONA, korzysta z inteligentnych technologii przyszłości, zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i intuicyjnych rozbudowanych funkcji łączności. Dzięki obszernemu pakietowi technologicznego wsparcia sprawdza się świetnie zarówno w dłuższych trasach, jak i podczas przemieszczania się i manewrowania po mieście. Nowa KONA Electric korzysta między innymi z funkcji Highway Driving Assist 2, czyli autonomicznej jazdy poziomu 2. System kontroluje prędkość i dystans między pojazdami oraz wspiera kierowcę w trakcje zmiany pasa ruchu. Dzięki systemowi parkowania RSPA auto samo parkuje równolegle i po przekątnej. Bezpieczeństwu sprzyjają zaawansowane kamery o zasięgu 360 stopni. Zestaw wskaźników obrazuje między innymi widok z martwego pola, czyli od tyłu z obu stron samochodu.

Hyundai materiały prasowe

Materiał promocyjny marki Hyundai.