Spójrz na jego sylwetkę, to dobrze znany SUV w nowej odsłonie. Bezpieczny, ekonomiczny i pakowny

Duży zasięg i sportowa dynamika jazdy

Zależnie od tego, jak daleko kierowca przemieszcza się i jakie potrzeby ma spełniać samochód, wybrać można pomiędzy dwoma wariantami modelu KONA Electric: akumulator 48,4 kWh zapewnia zasięg do 377 km, a akumulator 65,4 kWh oferuje aż do 514 km na jednym ładowaniu, co sytuuje go na najwyższej pozycji w klasie. W przypadku mocniejszego wariantu przyspieszenie do 100 km/h wynosi 7,8 sekundy, zapewniając prawdziwie sportowe wrażenia z jazdy. Zasięg maksymalizować można dzięki systemowi hamowania regeneracyjnego KONA 2.0 umożliwiającemu ładowanie akumulatora w trakcie spowalniania samochodu przy użyciu silnika elektrycznego. Ulokowane na kierownicy łopatki, które służą do ustawienia poziomu rekuperacji, pozwalają na dostosowanie stopnia hamowania regeneracyjnego.

Funkcjonalne opcje ładowania: szybko i bezproblemowo

KONA Electric dzieli inteligentne technologie z modelami z rodziny IONIQ, które wielokrotnie nagradzane były za swoją innowacyjność. Korzystając ze stacji szybkiego ładowania prądem stałym DC (100 kW) przy akumulatorze 65,4 kWh czas ładowania od 10 do 80% wynosi 41 minut. 15 minut ładowania uzupełnia zasięg o 162 km. W przypadku akumulatora o mniejszej pojemności po analogicznym czasie zasięg dodany wynosi 114 km. Elektryczna KONA wyposażona została w ładowarkę pokładową o mocy 10 kW. W publicznej stacji ładowania AC (230 V) lub domowej stacji 11 kW ładowanie mocniejszego akumulatora trwa 6 godzin 25 minut, a mniejszego akumulatora 4 godziny 55 minut. Naścienna stacja ładowania Hyundai WallBox dzięki kompaktowym gabarytom doskonale nadaje się do użytku w przydomowym garażu.

Progresywny design na miarę przyszłości

Elektryczna KONA wyróżnia się na drodze futurystycznym wzornictwem o minimalistycznym rysie. Designerzy koreańskiej marki postawili na odważne bezkompromisowe rozwiązania. Nadkola w kolorze nadwozia podkreślają sportowy charakter auta i nawiązują do DNA pierwszej generacji pojazdu. Zarówno przód, jak i tył, są bardzo charakterystyczne i przyciągają wzrok cienką nowoczesną listwą świetlną Seamless Horizon. Podwójne pełnoprojekcyjne reflektory LED i aktywna klapa powietrza zintegrowane są z przednim zderzakiem. Linia boczna charakteryzuje się zauważalną dynamiką, co podkreślają liczne ukośne przetłoczenia. Zależnie od upodobań wygląd auta uzupełnić można felgami aluminiowymi o rozmiarze 19 cali i kolorze Glossy Black lub rozmiarze 17 cali i kolorze Carbon Gray.

Wnętrze: funkcjonalne, przestronne, komfortowe

Wnętrze KONA Electric w odczuwalny sposób nawiązuje do modeli znanych z rodziny IONIQ. Nowy SUV został wydłużony i poszerzony, dzięki czemu zapewnia ponadprzeciętną przestronność i wygodę podróżowania zarówno dla kierowcy, jak i wszystkich pasażerów. Przemyślana konstrukcja foteli uwzględnia dobrze nacisk ciała na poszczególne strefy siedzenia i zapewnia dobre podparcie dla wszystkich odcinków kręgosłupa i relaksację mięśni, nawet w długich trasach. KONA wyposażona jest w dwa wyświetlacze, które funkcjonują w ramach jednego panelu. Jeden z nich służy do zarządzania multimediami, a drugi obejmuje wskaźniki i zegary. Każdy o przekątnej 12,3 cala. System informacyjno-rozrywkowy zorganizowany jest w oparciu o czytelne kafle, a jego obsługa jest wygodna i bardzo intuicyjna. Ulokowanie dźwigni zmiany biegów typu „shift-by-wire" na kolumnie kierowcy pozwoliło na wygospodarowanie praktycznego miejsca do przechowywania na tunelu środkowym. Wygodzie służą też liczne schowki i funkcjonalne uchwyty na kubki. Dodatkowe miejsce zapewnia przedni bagażnik o pojemności 27 litrów.

Szeroka gama wszechstronnego wsparcia kierowcy

Nowa KONA połączyła w sobie inteligentne technologie jutra, wysokorozwinięte systemy bezpieczeństwa i bezawaryjne łatwe w obsłudze funkcje łączności. Stałe aktualizacje oprogramowania Over-the-Air pozwalają na wygenerowanie oszczędności na kosztach serwisu. System nowoczesnych kamer o zasięgu 360 stopni SVM sprawia, że manewrowanie przy parkowaniu i przemieszczenie się po małych uliczkach są wygodniejsze niż kiedykolwiek. Kierowca korzysta też ze wsparcia funkcjonalnego systemu parkowania RSPA, dzięki któremu samochód może sam parkować po przekątnej i równolegle, wjeżdżając i wyjeżdżając z miejsca do parkowania. Asystent jazdy autostradowej HDA2 dba o automatyczne zachowanie zalecanego dystansu do poprzedzającego auta i pomaga w bezpiecznym kierowaniu manewrami wyprzedzania. Dzięki zaawansowanemu pakietowi technologicznego wsparcia KONA Electric doskonale nadaje się zarówno do jazdy po mieście, jak i pokonywania dłuższych tras.

