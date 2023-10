Design przyszłości i zaskakujące rozwiązania. To nas czeka w motoryzacji?

Gdy mówimy o innowacjach w motoryzacji, mamy na myśli przede wszystkim technologię i inżynierię. Skupiamy się na osiągach, parametrach, a często także na bezpieczeństwie. To oczywiście istotne parametry, ale czasami, design i kreatywność mają równie dużą moc w kreowaniu przyszłości. Takie rzeczy, jak większa moc czy wyższy zasięg łatwo sobie wyobrazić, ale spoglądając w przyszłość, warto także uwzględnić design oraz rozwiązania, które odmienią sposób, w jaki myślimy o korzystaniu z samochodu i podróżowaniu. W tej kwestii warto przyjrzeć się rodzinie koncepcyjnych samochodów Audi Sphere. Te pojazdy to nie tylko demonstracja możliwości technicznych, ale także wizja przyszłości motoryzacji w kontekście designu i komfortu, a nawet samej istoty samochodu.

Przyszłość klasy premium

Zmiany naturalnie będą dotykały każdego segmentu, ale to właśnie w klasie premium będą one wiodły prym i będą najbardziej spektakularne. Dlatego Audi tworząc rodzinę modeli koncepcyjnych, uwzględniło właśnie tę półkę. Cztery samochody, ale jedna wizja przyszłości: Audi skysphere, Audi grandsphere, Audi urbansphere oraz najnowszy projekt – Audi activesphere. To nowe spojrzenie nie tylko na design, ale także na funkcjonalność, a zwłaszcza na kabinę pasażerską. Audi zaznacza, że samo określenie „sphere" w nazwie jest jasnym stanowiskiem, że to nie napęd czy parametry jazdy stoją na szycie listy wymagań. To zrozumiałe, zwłaszcza gdy spojrzymy na to z perspektywy autonomicznej jazdy. Tutaj punktem wyjścia jest wnętrze, czyli przestrzeń najważniejsza z punktu widzenia podróżujących i ich potrzeb. To właśnie potrzeby warunkują formę przestrzeni oraz technologie na pokładzie.

Audi skysphere to doskonałe połączenie czysto relaksacyjnego i turystycznego podróżowania ze sportową jazdą. To wizja, która uwzględnia kierowców, którzy kochają prowadzić, ale jednocześnie zakłada, że nie zawsze na tym polega podróż. W modelu koncepcyjnym zastosowano m.in. zmienny rozstaw osi, który zmienia usposobienie i prowadzenie pojazdu. Tylna skrętna oś zapewnia znacznie lepszą zwrotność i zdolność do dynamicznego pokonywania zakrętów.

Audi urbansphere to koncepcja, która powstała w dużej mierze z myślą o Państwie Środka. Tutaj pierwsze skrzypce grają przestronność i luksus. To wyjątkowe auto to salon na kołach i mobilne biuro w jednym, które pozwala wygodnie spędzać czas podczas jazdy w miejskim ruchu. Zautomatyzowana jazda odgrywa tutaj dużą rolę, co rzuca się w oczy poprzez brak kierownicy i pedałów.

Audi activesphere to najnowszy i zupełnie inny projekt. Tutaj ponownie uwzględniono obecność kierowcy, który opcjonalnie może przejąć kontrolę nad pojazdem. Wyróżnikiem tego modelu jest jego zdolność do jazdy po nieutwardzonej drodze, a także zaskakująca możliwość zmiany typu nadwozia. Audi zaprojektowało samochód, który z eleganckiego i dynamicznego coupe potrafi zmienić się w funkcjonalnego pick-upa, idealnego do przewozu na przykład sprzętu sportowego.

Najbardziej zainteresowała nas jednak wizja, jaką przedstawia model Audi grandsphere. Nie tylko ze względu na atrakcyjność tego projektu, ale także fakt, że Audi deklaruje, że wiele z zastosowanych w nim rozwiązań technicznych i cech konstrukcyjnych, w ciągu kilku kolejnych lat będzie można odnaleźć w produkowanych seryjnie modelach marki. Warto więc przyjrzeć się rozwiązaniom, które mogą zmienić nasze postrzeganie motoryzacji oraz to, w jaki sposób z niej korzystamy.

Pierwszy kontakt z autem

Zanim zaczniemy naszą podróż, musimy przede wszystkim dostać się do wnętrza samochodu. To czynność, którą powtarzamy tysiące razy przez cały okres użytkowania samochodu, dlatego to dość istotny aspekt. Drzwi w Audi gransphere otwierają się w kierunkach przeciwnych do siebie i są osadzone tak, że stykają się zamkami. Istotnie, w tym modelu nie znajdziemy słupka B. W ten sposób już przy wsiadaniu, przed pasażerami otwiera się cała przestrzeń wnętrza. Jednak zanim do tego dojdzie, pojazd identyfikuje swoich pasażerów za pomocą innowacyjnej funkcji rozpoznawania chodu, otwiera drzwi i wita ich indywidualną animacją świetlną wyświetlaczy i nastrojowego oświetlenia Ambiente. Pozycja kierowcy i pasażera z przodu zostaną rozpoznane, co pozwoli na zautomatyzowanie wielu funkcji osobistego komfortu – takich jak ustawienie klimatyzacji i siedzeń. Jednocześnie system infotainment uzyskuje dostęp do ostatnio używanych przez pasażerów usług i płynnie wznawia je we wnętrzu samochodu.

Nowe podejście do nadwozia

Od dawna na rynku znajdziemy pojazdy, które łączą nadwozia limuzyny ze sportowym charakterem coupe. W praktyce często oznacza to rezygnację z przestrzeni wewnątrz, a wygląd mimo wszystko nie do końca oddaje charakter sportowego samochodu. Pod tym względem Audi grandsphere to kamień milowy designu, który w znakomity sposób nadaje prawdziwego sportowego charakteru nadwoziu, które ma funkcjonalność i komfort luksusowej limuzyny. Przyjrzyjmy się wymiarom: Długość: 5,35 m, szerokość: 2 m i wysokość: 1,39 m. Pierwszy parametr identyfikuje koncepcyjny model jako limuzynę, ale wysokość pokazuje, że mamy do czynienia z nadwoziem iście sportowym. Wystarczy tylko rzut oka na dynamiczne linie nadwozia, które jawi się bardziej jako napięte, czterodrzwiowe coupe, niż limuzyna. Rozstaw osi natomiast wynosi 3,19 m, co przyćmiewa nawet wydłużoną wersję aktualnego Audi A8. To gwarancja znakomitej przestronności wnętrza.

Miejsce VIP już nie jest z tyłu

W świecie luksusu dokonuje się przełom: zamiast typowego układu limuzyny, gdzie priorytetowe miejsce zastrzeżone jest dla tylnej kanapy, tutaj to właśnie przednie siedzenia nabierają prestiżu. Wszystko za sprawą faktu, że nie muszą one już służyć głównie kierowaniu i obsłudze pojazdu. Gdy aktywuje się tryb autonomicznej jazdy czwartego poziomu, elementy sterujące jak kierownica i pedały chowają się, pozwalając przedniej części kabiny rozkwitnąć w pełni. Otwarta przestrzeń, wzbogacona o panoramę przez szeroką przednią szybę i boczne okna, staje się oazą luksusu i swobody.

Nowa interpretacja wnętrza

W pierwszej chwili trudno uwierzyć, że wnętrze pojazdu może być tak stonowaną i czystą projektowo przestrzenią. Wydaje się, że brakuje tu przecież wyświetlaczy. Otóż wcale nie! Tak naprawdę są one ukryte pod płaszczem luksusowych i eleganckich materiałów. Dopiero po aktywacji funkcji jezdnych ujawniają się projekcje informacji na drewnianych panelach, dostosowując się do trybu jazdy i dzieląc przestrzeń dla kierowcy i pasażera. To połączenie tradycyjnych materiałów z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi podkreśla innowacyjność i progresywną wizję luksusu marki. To także jeszcze wyższy poziom designu i przytulności wnętrza oraz możliwości jego adaptacji do potrzeb użytkownika.

Przyszłość jest na wyciągnięcie ręki

Być może czytając ten tekst, mieliście poczucie, że piszemy o czymś abstrakcyjnym i nienamacalnym. Jeśli myślicie, że to tylko wirtualna fantazja na temat motoryzacji, to możecie na własnej skórze przeżyć prawdziwe zaskoczenie. Gwarantujemy, że będzie to ciekawe doświadczenie. Koncepcyjny model Audi grandsphere lada chwila trafi do Polski i będzie można przyjrzeć mu się z bliska. Warto to zrobić, gdyż opisane powyżej rozwiązania to jedynie namiastka tego, co znajduje się na pokładzie. Samochód można obejrzeć w Warszawie, podczas Progress Days w Audi City na Placu Trzech Krzyży. Samochód przedstawi Ekspert Audi Grzegorz Laskowski, który jednocześnie odpowie na wszystkie pytania. Terminy prezentacji:

9.10 w godz. 10:00 – 16:00,

10.10/11.10/13.10 w godz. 10:00 -18:00,

12.10 w godz. 10:00 – 15:00.

Więcej informacji: Audi Progress Days

