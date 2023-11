To auto stanowi idealne połączenie stylu z technologią. Czy stanie się przebojem rynkowym?

4 w 1 – moc, osiągi oszczędności, zasięg

Nowa hybryda Hondy dysponuje mocą 184 KM i maksymalnym momentem obrotowym 335 Nm. Do 100 km/h przyspiesza w 9 sekund. Układ napędowy oparty został o czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2.0 litra z bezpośrednim wtryskiem. W trybie elektrycznym przejechać można aż 81 kilometrów, na co wpływ ma między innymi większy akumulator (17,7 kWh). Przy wyczerpującej się baterii układ działa analogicznie do pełnej samoładującej się hybrydy, gwarantując zrównoważone niskie zużycie paliwa. Ważona emisja CO2 według danych WLTP wynosi jedyne 18 g/km. Zaskakuje również bardzo niskie zużycie paliwa, które wynosić może nawet 0,8 l/100 km. Satysfakcjonująca moc i moment obrotowy sprawiają, że nowa Honda oferuje wszelkie niezbędne warunki do dynamicznej jazdy zarówno w trasie, jak i w ruchu miejskim. Optymalne ustawienia ekonomiki, osiągów oraz parametrów jezdnych osiągnąć można, używając jednego z czterech zróżnicowanych trybów: Normal, Sport, Econ lub Snow. Wszechstronność modelu zwiększa dodatkowy tryb Tow, który umożliwia holowanie przyczepy.

Stanowcza efektowna stylistyka nadwozia

Szósta generacja Hondy CR-V zachowała swoją charakterystyczną muskularną sylwetkę, ale projektanci japońskiej marki nadali jej drapieżnego sznytu. W każdym miejscu, w którym się pojawi, SUV skutecznie przyciąga spojrzenia. Dzieje się tak między innymi za sprawą wyrazistego wzoru masywnej kraty wlotu powietrza, eleganckim dużym aluminiowym felgom w kolorze połyskującej czerni i wyróżniającym się wąskim podłużnym reflektorom z sekwencyjnymi kierunkowskazami. Progresywny design doskonale wpisuje się w oczekiwania wymagającego europejskiego rynku. Dzięki swojemu wyrafinowaniu i unikalności sprawia, że właściciel nowej Hondy może poczuć się wyjątkowo i dzięki wyborowi samochodu podkreślić swój dobry gust i wyczucie smaku. Z tyłu pojazdu uwagę zwraca nowa sygnatura świetlna z dopracowanym w detalach oświetleniem LED oraz pionowymi światłami hamowania i kierunkowskazami.

Minimalistyczne nowoczesne wzornictwo wnętrza

Wnętrze Hondy CR-V jest wyszukane i nieprzeciętne, a jednocześnie świetnie przemyślane i bardzo funkcjonalne. Dopracowana w najmniejszych detalach deska rozdzielcza już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę harmonijnością i uporządkowaniem. Kierowca ma szerokie pole widzenia, a poszczególne funkcje rozplanowane zostały tak, aby minimalizować ryzyko rozproszenia jego uwagi w trakcie jazdy. Wykończenie wnętrza sytuuje CR-V w standardzie klasy premium. W wersji Advance Tech z hybrydą plug-in możemy skorzystać z podgrzewanych i wentylowanych foteli z przodu i z tyłu i podgrzewanej obszytej luksusową skórą kierownicy. W zakresie kolorystyki designerzy Hondy postawili na elegancką uniwersalną czerń, która jest motywem przewodnim wszystkich elementów wnętrza i nadaje całokształtowi jednolity wygląd. Oszczędność w formie ma tu zdecydowanie wyrafinowany wymiar i podkreśla szlachetny minimalizm projektu.

Wygoda i przestrzeń klasy premium

CR-V oferuje ponadprzeciętną przestronność wnętrza, która zapewnia nieskrępowany komfort podróżowania nie tylko dla kierowcy, ale też wszystkich pasażerów, również z tyłu. W porównaniu z poprzednim modelem z tyłu przybyło 1,6 cm dodatkowej przestrzeni na nogi, co sytuuje CR-V na pierwszym miejscu w swojej klasie. Wykorzystujący maty z żywicy system stabilizacji ciała kierowcy i pasażera podróżującego z przodu zapewnia lepsze podparcie dla miednicy i lędźwi. Rozwiązanie takie nie tylko ułatwia wsiadanie do auta i wysiadanie z niego, ale również stanowi ważną profilaktykę problemów z kręgosłupem, szczególnie w przypadku osób, które dużo czasu spędzają w drodze. Dodatkowo, tylne fotele oferują aż 8 różnych kątów regulacji oparcia, co umożliwia zajęcie bardzo wygodnej w dłuższych trasach, półleżącej pozycji. Do największych w klasie należy też przestrzeń bagażowa o pojemności 617 litrów, co możliwe jest między innymi dzięki zamontowaniu akumulatora pod podłogą.

Technologie jutra na wyciągnięcie ręki

Nowa Honda CR-V jest naszpikowana zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami, które jednocześnie zaplanowane zostały jako proste i bardzo intuicyjnie w obsłudze. System informacyjno-rozrywkowy obsługiwany jest dzięki 9-calowemu umieszczonemu centralnie ekranowi dotykowemu. Honda CONNECT obsługuje wszystkie aplikacje ze smartfona, który łączy się z samochodem za pośrednictwem Android Auto lub bezprzewodowo używając Apple CarPlay. Nawigacja wyposażona jest w dodatkowe funkcje, które współpracują z układem napędowym i pozwalają na generowanie oszczędności na paliwie. Inteligentny system planuje, jak będzie wyglądać wykorzystanie akumulatora trakcyjnego podczas całej trasy, aby zagwarantować jak najefektywniejsze wykorzystanie układu hybrydowego. W modelu CR-V po raz pierwszy dostępny jest wyświetlacz przezierny, który prezentuje najważniejsze informacje na przedniej szybie. Cyfrowy kluczyk umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie auta oraz uruchamianie silnika za pomocą aplikacji MyHonda+.

Najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa

Nowa Honda CR-V została stworzona zgodnie z ideą uzyskania jak najbardziej wyśrubowanych parametrów bezpieczeństwa. Jest pierwszym samochodem marki na rynku europejskim wyposażonym w SENSING 360, który jest najbardziej zaawansowanym pakietem systemów wspierających kierowcę. System operuje przednią kamerą w zakresie kątowym 100°, radarem milimetrowym oraz czterema narożnymi czujnikami radarowymi. Taki zestaw elementów umożliwia monitorowanie obszaru 360° wokół auta. Przednia kamera pozwala na rozpoznawanie obiektów na podstawie ich obrazów oraz wykrywanie ich przy pomocy radaru. Sprawia też, że CR-V identyfikuje linie na jezdni, pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz inne pojazdy. Pakiet wsparcia udostępnia między innymi system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu, rozpoznawania znaków drogowych, unikania kolizji przy zmianie pasa ruchu, ograniczający skutki kolizji, monitorowanie pasa ruchu, asystenta jazdy w korku i zmiany pasa oraz adaptacyjny tempomat. Dodatkowo, w wersji plug-in dostępny jest system automatycznego parkowania Honda Parking Pilot, który umożliwi automatyczne zaparkowanie tego dużego SUVa nawet w najciaśniejszych miejscach.

