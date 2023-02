Ten flagowy SUV spisze się świetnie na polskich drogach. Mamy na to wiele argumentów

Po pierwsze stylistyka

XC60 to jedyny model na rynku, który z taką gracją łączy w sobie dystyngowany i elegancki charakter z duchem nowoczesności i szwedzkiego minimalizmu. Ten samochód jest jak limuzyna wśród wszystkich SUV-ów. Nie jest arogancki i krzykliwy, a swoją przynależność do segmentu premium potwierdza w bardzo subtelny i wyrafinowany sposób, w dodatku zupełnie niewymuszony. Obecna generacja zadebiutowała ponad pięć lat temu, a niedawno została nieco odświeżona. Zmiany wizualne były niewielkie, a Volvo XC60 wciąż wygląda niezwykle świeżo, co tylko potwierdza jego ponadczasowy charakter i design.

Szeroki wybór wersji napędowych

Choć Volvo bardzo odważnym i zdecydowanym krokiem wchodzi w świat elektrycznych napędów, to wciąż dużym przywilejem modelu XC60 jest szeroki wachlarz układów napędowych zasilanych różnymi paliwami. Już bazowa wersja B4 z benzynowym 2-litrowym silnikiem o mocy 197 KM jest doskonałym wyborem, który oferuje nienaganną dynamikę przy jednoczesnym niewielkim apetycie na paliwo. To bardzo rozsądna propozycja, ale dla bardziej wymagających klientów znajdzie się odmiana B5 z napędem na wszystkie koła oraz legitymująca się mocą 250 KM. Ta odmiana pozwala rozpędzić SUV-a do pierwszej setki w mniej niż 7 sekund. W ofercie wciąż znajduje się bardzo oszczędny silnik Diesla o mocy 197 KM, który występuje w odmianach z napędem na przednie oraz na wszystkie koła.

Pełna moc elektryfikacji

Piorunujące osiągi mogą zaoferować hybrydowe odmiany ładowane z gniazdka, które nie tylko pozwalają cieszyć się niezwykłą dynamiką, ale dają także możliwość oszczędnej i bezemisyjnej jazdy wyłącznie na prądzie elektrycznym. Słabsza odmiana rozwija moc systemową równą 350 KM i pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w 5,7 sekundy, co już robi ogromne wrażenie. Jeszcze lepiej jest w przypadku mocniejszej wersji T8, która krzesa aż 455 KM oraz generuje ogromny moment obrotowy w wysokości 709 Nm. Takie parametry pozwalają przyspieszyć do setki w czasie poniżej 5 sekund, czyniąc z XC60 naprawdę żwawe auto. Obie zelektryfikowane wersje wyposażone są w duży akumulator, którego pojemność użytkowa wynosi 14,7 kWh, co pozwala na przejechanie ponad 70 kilometrów, wykorzystując do napędzania wyłącznie energię elektryczną. To świetne parametry, które czynią Volvo XC60 bardzo uniwersalnym samochodem.

Wewnątrz czuć powiew skandynawskiego wiatru

Wnętrze XC60 to prawdziwa uczta dla wielu zmysłów. Zachwyca swoją estetyką i minimalistycznym designem, a jednocześnie jest niezwykle gustowne. Ma dokładnie taki sam charakter jak nadwozie – elegancki i subtelny. Nie znajdziemy tu zbędnych elementów rozpraszających uwagę, a wszystko sprawia wrażenie, jakby było na właściwym miejscu. Na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z górną półką, jeśli chodzi o materiały wykończeniowe oraz ich spasowanie. Volvo podchodzi bardzo odpowiedzialnie do produkcji samochodów, dlatego do wykończenia foteli nie wykorzystano skóry, lecz naturalne materiały, takie jak wełna. Elementy dekoracyjne wykonane są natomiast z prawdziwego drewna, a prawdziwym smaczkiem jest dźwignia zmiany biegów wykonana ręcznie z prawdziwego szwedzkiego kryształu.

Systemy bezpieczeństwa to wizytówka

Volvo od lat słynie z pionierskich rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa. To właśnie w autach tej marki po raz pierwszy pojawił się układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu. Przez lata technologia została dopracowana i rozwinięta. Teraz system BLIS nie tylko wykryje pojazd, ale gdy zaistnieje ryzyko kolizji z pojazdem na sąsiednim pasie, może delikatnie skorygować tor jazdy i utrzymać samochód w bezpiecznym miejscu. Systemy bezpieczeństwa zareagują także podczas skręcania, gdy z naprzeciwka będzie nadjeżdżał pojazd, z którym może dojść do kolizji. Radary obserwujące otoczenie wykryją także przeszkodę na jezdni, pieszych, rowerzystów czy duże zwierzęta, a w awaryjnej sytuacji samochód sam rozpocznie hamowanie, aby uniknąć zderzenia. Pomocny jest także układ ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas cofania, który w połączeniu z systemem kamer dookólnych czyni manewry parkingowe niezwykle prostymi i bezpiecznymi.

Inteligentny system operacyjny

Volvo XC60 jest jednym z nielicznych samochodów na rynku, który wyposażony jest w system operacyjny Android Automotive, który w swoim działaniu przypomina smartfon. Intuicyjny i przejrzysty interfejs czyni użytkowanie niezwykle prostym i przyjemnym. Dostęp do usług Google zapewnia stałą łączność ze światem, a kierowcy szczególnie mogą docenić w pełni zintegrowane z systemem Mapy Google, które zawierają informacje o ruchu w czasie rzeczywistym. Innym dużym udogodnieniem jest asystent głosowy, który może być obsługiwany w języku polskim. Oprócz tego istnieje możliwość pobrania wielu zewnętrznych aplikacji, na przykład do odtwarzania muzyki ze sklepu Google Play. Każde Volvo XC60 dostarczane jest z czteroletnią subskrypcją pakietu usług cyfrowych, co sprawia, że do łączności z internetem nie jest potrzebny telefon.

Volvo XC60 odnajdzie się na polskich drogach

Szwedzki SUV doskonale odnajdzie się na polskich drogach. Jest funkcjonalny i zapewnia wyjątkowy komfort podczas jazdy, zwłaszcza z opcjonalnym zawieszeniem pneumatycznym. Wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie i systemy bezpieczeństwa, które czynią każdą podróż niezwykle przyjemną oraz bezpieczną. XC60 jest prawdziwym wzorem w segmencie i nikogo nie powinna dziwić jego popularność i dominacja nad innymi modelami z segmentu premium.