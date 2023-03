Zimowe laboratorium, symulatory jazdy i centra innowacji. Tak tworzy się niezawodne opony

Wielu kierowców wciąż nie docenia dostatecznie roli opon i przypomina sobie o nich głównie wtedy, kiedy trzeba je wymienić w związku ze zmianą pory roku lub gdy jedna z nich ulegnie uszkodzeniu. Tymczasem opony mają do spełnienia wiele trudnych zadań i wymagań w trakcie całego okresu ich użytkowania. Muszą zapewnić odpowiednią przyczepność w różnych temperaturach i warunkach, a do tego powinny być wytrzymałe, ciche i najlepiej o jak najniższych oporach toczenia, bo to jeden z elementów bezpośrednio wpływających na poziom zużycia paliwa przez nasze auto.

To tutaj rodzą się innowacyjne opony

Gdzie powstają opony Goodyear? W fabrykach to oczywista, ale niepełna odpowiedź, gdyż zanim rozpocznie się seryjna produkcja wybranego modelu czy nawet całej linii opon, czyli metalowe kordy zostaną oblane specjalnie opracowaną gumową mieszanką, by na końcu nadać ogumieniu unikalną rzeźbę bieżnika, początek każdej z nich zaczyna się w zupełnie innym miejscu, w centrach innowacji.

Goodyear przyspiesza rozwój opon uruchamiając drugi symulator dynamiczny

To tam powstają pierwsze pomysły, szkice, projekty komputerowe, które następnie przekładane są na prototypowe modele i konkretne technologie, by w dalszym kroku skrupulatnie je dopracowywać. Dotyczy to zarówno opon do samochodów osobowych, lekkich i średnich ciężarówek, ale także do pojazdów rolniczych, a nawet opon lotniczych. Rzeźba bieżnika, kompozycja mieszanki gumowej czy konstrukcje wzmacniające oponę – nad tym wszystkim czuwa wykwalifikowany zespół złożony z inżynierów, naukowców i techników. Goodyear dysponuje obecnie dwoma nowoczesnymi centrami innowacji. Jedno z nich znajduje się w Luksemburgu, gdzie opracowywane są między innymi opony wielosezonowe, drugie mieści się w Akron w stanie Ohio (Stany Zjednoczone).

W centrach innowacji nie tylko projektuje się nowe opony, ale przeprowadza się też skrupulatne i złożone testy gotowych produktów, podczas których symulowane są różne warunki drogowe, które można spotkać w realnym świecie. Opony badane są pod kątem perforacji, skręcania, zmiany temperatur i bardzo wysokich prędkości. Ocenia się także ich odporność na zużycie, przyczepność, hałas, drgania oraz wiele innych istotnych właściwości. W sumie Goodyear bada ponad 50 różnych parametrów opon. Oprócz testów ośrodki te dbają także o to, aby proces wprowadzania produktu na rynek przebiegał możliwie szybko i sprawnie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakości opon.

Zimowe opony Goodyear

Zimowe laboratorium – po co Goodyear bada śnieg?

Zrozumienie fizyki śniegu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju opon zimowych. Zespół inżynierów i projektantów firmy Goodyear bada właściwości śniegu oraz jego interakcje z oponą w najdrobniejszych szczegółach. Prace badawcze prowadzone są w specjalnie zbudowanym do tego celu zaawansowanym laboratorium śnieżnym, mieszczącym się w Centrum Innowacji w Luksemburgu. Wewnątrz ośrodka panuje unikalny mikroklimat zimowy, z temperaturą wahającą się od zera do nawet minus 40 stopni Celsjusza w zależności od sektora. W zimowym laboratorium powstają kryształy śniegu w przeróżnych formach, które następnie poddawane są dogłębnej analizie pozwalającej na stworzenie próbek śniegu 3D. Połączenie kilku ich rodzajów umożliwia symulację ośnieżonych dróg i przeprowadzanie testów opon np. pod kątem tarcia na śniegu. Uzyskane wyniki pozwalają optymalizować gumowe mieszanki, profile i ułożenie lameli. Zaawansowane badania w zimowym laboratorium umożliwiają tworzenie niezawodnej od lat serii opon Goodyear UltraGrip, które niejednokrotnie już potwierdziły swoją skuteczność w zimowych warunkach w niezależnych testach.

Tysiące godzin testów i zero zużytych opon, czyli sprawdzian w wirtualnym świecie

Goodyear przoduje w branży oponiarskiej pod względem wirtualnego rozwoju produktów. Firma jako pierwsza uruchomiła zaawansowany system dynamicznych symulacji opon w wirtualnym świecie. Symulatory jazdy pozwalają opracowywać i testować modele opon na wczesnym etapie cyklu rozwojowego, dzięki czemu możliwe jest wyłonienie konstrukcji o najlepszych parametrach jeszcze przed zbudowaniem pierwszego prototypu. Wirtualna symulacja niesie też korzyść w postaci mniejszej liczby fizycznych testów, co ma znaczenie dla zrównoważonej przyszłości testowania. Goodyear chce ograniczyć liczbę fizycznych testów do jednego na jednostkę magazynową do 2024 r.

Jak jakość śniegu wpływa na wydajność opon?

Ostatnie szlify na torach testowych

Dopuszczenie opon do sprzedaży nie mogłoby odbyć się bez ostatecznych testów na torze, podczas których zostają one poddane trudnym zadaniom w realnych warunkach. Tylko tak można mieć pewność, że produkt jest gotowy, by spełniać oczekiwania klientów. Goodyear ma do dyspozycji dwa ośrodki testowe. Pierwszy z nich ulokowany jest we Francji, niedaleko Montpellier. To tor Circuit de Mireval, który został zaprojektowany przez francuskiego kierowcę wyścigowego Jean-Pierre Beltoise i od początku był homologowany do Formuły 1. Drugi ośrodek mieści się w Ivalo w Finlandii. Nosi nazwę Arctic Center i jest przystosowany do testowania opon w trudnych warunkach zimowych. Położenie ośrodka w dolinie na północ od koła podbiegunowego zapewnia wyjątkowy mikroklimat.

Testy w zimowych centrach innowacji Goodyear

Opony, za którymi stoi innowacja i dopracowane technologie

Centra innowacji, zimowe laboratorium, zaawansowane wirtualne symulacje, wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół inżynierów – to wszystko daje gwarancję, że zamawiając opony klient, może mieć pewność, że otrzyma dopracowany i niezawodny produkt, za którym stoją najnowocześniejsze technologie, a jego jakość potwierdzają złożone testy. Warto wiedzieć, jak wielka machina innowacji stoi za produkcją opony – i spojrzeć na nią z tej perspektywy przy kolejnym wyborze.