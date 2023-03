Opony kuliste do pojazdów autonomicznych: ciekawostka czy realna przyszłość branży oponiarskiej?

Gdyby w 2000 roku ktoś powiedział wam, że niewiele dalej jak za 20 lat, ulicami będą jeździły samochody bez kierowcy, które przyjeżdżają na zawołanie po kilku kliknięciach w dotykowy ekran telefonu o mocy obliczeniowej bijącej na głowę wszystkie obecnie znane komputery… zapewne ciężko byłoby wam w to uwierzyć. Tymczasem takie auta naprawdę poruszają się już po niektórych miastach w USA, a wiele samochodów, którymi jeździmy na co dzień, ma wysoko rozwinięte systemy autonomicznej jazdy, pozwalające utrzymywać zadany pas ruchu czy dostosowywać prędkość do sytuacji na drodze. Technologie rozwijają się w niebywałym tempie, a my jesteśmy świadkami wielu technologicznych rewolucji.

REKLAMA

Czy tak będą wyglądać pojazdy i opony przyszłości?

Branża motoryzacyjna stoi przed wieloma wyzwaniami. Nie chodzi tylko o to, aby pojazdy nie emitowały do atmosfery gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń. Coraz istotniejsza staje się umiejętność wykorzystania dostępnej w miastach przestrzeni jak najefektywniej, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. I tutaj na scenę wkracza prototyp sferycznej opony Eagle 360 i modułowy pojazd koncepcyjny marki Citroen.

Projekt Citroën Autonomous Mobility Vision Materiał promocyjny

Projekt Citroën Autonomous Mobility Vision przedstawia modułowe pojazdy, które bazują na elektrycznej, wielokierunkowej platformie „The Citroen Skate" będącej fundamentem pojazdu. To ona odpowiedzialna jest za napęd oraz nadawanie kierunku jazdy. Jest płaska i na pierwszy rzut oka przypomina deskę wyposażoną w cztery koła w formie kul. Platforma może obsługiwać szereg różnych modułów, które pozwalają na przewożenie pasażerów lub towarów.

Platforma w projekcie Citroën Autonomous Mobility Vision Materiał promocyjny

Kuliste opony Goodyear Eagle 360 pozwalają futurystycznemu projektowi Citroena na niespotykaną dotąd zwrotność i mobilność. To bardzo ważne cechy w kontekście autonomicznej jazdy miejskiej. Obracające się kule zamiast klasycznych kół umożliwiają większą kontrolę nad pojazdem, a wystąpienie poślizgu bocznego jest praktycznie niemożliwe. Wyprzedzanie lub ominięcie przeszkody może odbywać się z nieosiągalną dotąd płynnością bez ryzyka zarzucenia tylnej osi pojazdu.

Sferyczne opony mają także szereg innych zalet. Po pierwsze są niepneumatyczne, czyli nie są wypełnione powietrzem, a więc nie wymagają kontroli ciśnienia, ale co istotniejsze, nie ulegają przebiciu, co minimalizuje ryzyko przestoju autonomicznego pojazdu. Co więcej, prototyp Eagle 360 zużywa się czterokrotnie wolniej niż tradycyjna opona, a to dlatego, że posiada czterokrotnie większą powierzchnię bieżnika. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że autonomiczne pojazdy będą zasilane prądem. Tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednej przewadze opon sferycznych Goodyeara. Pozwalają one osiągnąć dużo niższe opory toczenie, a więc mogą znacząco wydłużyć zasięg na jednym naładowaniu akumulatora.

Prototyp Citroen Materiał promocyjny

Goodyear dostarczy sztuczną inteligencję do wszystkich opon

Skupmy się teraz na nieco bliższej przyszłości. Goodyear tworzy innowacyjne technologie, które mogą znacznie szybciej odpowiedzieć na potrzeby branży motoryzacyjnej. Mowa tu o pakiecie inteligentnych rozwiązań SightLine, które dzięki wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym mogą zdiagnozować i rozwiązać potencjalny problem z oponami, zanim ten w ogóle wystąpi. Poza rozpoznawaniem uszkodzenia opony czy jej zużycia, system docelowo ma także udostępniać dane dotyczące lokalizacji samochodu, obciążenia opon czy ich przebiegu. Inną ciekawą funkcją jest możliwość wyczucia i ostrzeżenia przed aquaplaningiem. Specjalne czujniki będą mogły także zapisywać informacje o stanie nawierzchni drogi, co pozwoli rozwijać dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. Goodyear zamierza dostarczyć czujniki i sztuczną inteligencję do wszystkich swoich nowych produktów do 2027 roku.

Opony Goodyear-NPT dla autonomicznych robotów-Starship Materiał promocyjny

Przyszłość opon to nie tylko samochody

Już teraz, w niektórych polskich miastach, testowane są autonomiczne roboty, których zadaniem jest dostarczanie jedzenia z restauracji do klientów. Należy się spodziewać, że z każdym kolejnym rokiem będzie ich przybywać na naszych ulicach. Będą przewozić i dostarczać nam leki, zakupy, jedzenie czy przesyłki. W tego typu pojazdach opony odgrywają bardzo ważną rolę. To od nich w dużej mierze zależy niezawodność takiego robota. Po pierwsze, uszkodzenie opony mogłoby go skutecznie unieruchomić, a po drugie, opona musi zapewniać odpowiednie właściwości jezdne, tak aby pojazd poradził sobie z różnymi przeszkodami na drodze. Odpowiadając na te potrzeby, Goodyear stworzył opony niepneumatyczne NPT, które idealnie nadają się do długotrwałej i bezobsługowej jazdy. Pierwsze wyniki testów terenowych, prowadzone w USA we współpracy z firmą Starship, która buduje i obsługuje sieć samojezdnych robotów dostawczych, dały obiecujące rezultaty w zakresie zużycia bieżnika, hamowania i tłumienia drgań. Ważną zaletą opon niepneumatycznych jest też to, że nie muszą być wycofywane z użytku z powodu uszkodzeń typowych dla opon pneumatycznych, co ogranicza strumień odpadów związanych z oponami.

Branża motoryzacyjna potrzebuje innowacji w oponach

Motoryzacja stale się rozwija. Producenci stosują coraz nowocześniejsze i coraz bardziej skomplikowane technologie. Goodyear sprawia, że zmiany mogą zachodzić jeszcze szybciej, dostarczając rozwiązania rodem z przyszłości, które prowadzą nas do technologicznej rewolucji w pojazdach. Nie chodzi już tylko o przyszłość opon, ale o przyszłość całej motoryzacji.