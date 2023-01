Klienci na to czekali. Wreszcie wyjątkowe auto może zasilić flotę

Nie licząc modeli elektrycznych, bardzo rzadko w ostatnich latach do sprzedaży wchodzi zupełnie nowy samochód. Zwykle to kolejne generacje lub liftingi dobrze już znanych modeli albo nowość, pod którą kryje się dobrze znany samochód, ale z innym znaczkiem. Tym razem jest inaczej. Formentor to zupełnie nowy model, od początku opracowany przez Hiszpanów i zarezerwowany tylko dla CUPRY. Bazuje na uznanej platformie MQB Evo i korzysta z najlepszych klocków Grupy Volkswagen, ale nie znajdziemy mu w niej bezpośredniego odpowiednika.

CUPRA Formentor to mistrz uniwersalności

CUPRA Formentor wymyka się też podziałom na SUV-y i klasyczne nadwozia. To crossover, mający w sobie dużo z praktycznego SUV-a, nawiązujący sylwetką do coupe i czerpiący garściami z hot hatchy. Mierzy 4 450 mm długości, 1 839 mm szerokości i 1 511 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2 680 mm, a to przekłada się na sporo miejsca na tylnej kanapie. Praktyczne walory Formentora podkreśla bagażnik o pojemności 450 l.

Świetną sprzedaż napędza szeroka oferta silnikowa. Cennik otwiera 1.5 TSI o mocy 150 KM, jest też mocniejsza odmiana 2.0 190 KM z napędem 4Drive. Pełniąca rolę hot hatcha Cupra Formentor VZ to dwie propozycje – 2.0 TSI 245 KM i 2.0 TSI 310 KM 4Drive.

Wisienką na torcie jest Formentor VZ5 z pięciocylindrowym silnikiem 2.5 TSI o mocy aż 390 KM!

Cupra Formentor fot. Cupra

CUPRA Formentor w Volkswagen Financial Services

Spektakularny crossover jest dostępny w Volkswagen Financial Services, a to znakomita wiadomość dla każdego menedżera floty. Raty są bardzo korzystne. Przykład? Formentorem z silnikiem 1.5 TSI 150 KM ze skrzynią DSG można jeździć już od 2 332 zł miesięcznie. Oferta jest bardzo elastyczna, każda flota znajdzie idealną propozycję pod swoje potrzeby. Ale to nie wszystko - w Volkswagen Financial Services trwa bardzo ciekawa akcja promocyjna.

Volkswagen Financial Services i marka CUPRA wyszli naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy poszukują samochodów do swoich flot. Klienci, oprócz możliwości przetestowania modelu Formentor w ramach najmu średnioterminowego od VW FS, mogą także wziąć udział w akcji promocyjnej. W celu skorzystania z oferty należy zamówić flotę składającą się z modeli CUPRA Formentor lub Leon.

Rozwiązanie, które proponujemy, jest absolutnie innowacyjne. Klient zainteresowany leasingiem bądź wynajmem długoterminowym modeli CUPRA Formentor lub Leon, w kontrakcie flotowym otrzyma od nas promocję na pierwszą ratę. Jej wysokość będzie wynosić zaledwie 1 złoty. Druga rata będzie już w standardowej cenie, w zależności od wybranego finansowania

– tłumaczy Daniel Trzaskowski, dyrektor sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services.

Daniel Trzaskowski materiał promocyjny

Krok pierwszy i krok drugi – jak to wszystko działa?

Volkswagen Financial Services przygotowało tę ofertę z myślą o średnich i dużych przedsiębiorcach, którzy posiadają w swojej flocie minimum 15 pojazdów.

Pierwszą korzyścią jest możliwość przetestowania Formentora w życiu codziennym z parku dostępnych pojazdów Rent-a-Car VWFS. Aby „jazda próbna" wynajmowanym modelem trwała nawet do 23 miesięcy, należy zawrzeć umowę najmu średnioterminowego VWFS. W trakcie kontraktu, który w dowolnym momencie można skrócić, za pojazdy płaci się regularne, miesięczne raty. Co ciekawe, okres minimalny wynosi jeden miesiąc, ale firma podaje, że 68 proc. klientów korzysta z opcji najmu na min. trzy miesiące.

Po najmie średnioterminowym czas na krok drugi. Po zakończeniu umowy, klient ma możliwość zawarcia nowego kontraktu na finansowanie modeli CUPRA Formentor lub Leon w formie leasingu lub wynajmu długoterminowego, tzw. FSL (Full Service Leasing). W tym wypadku pierwsza miesięczna rata za samochód w ramach finansowania od VW FS wynosi zaledwie 1 zł.

Cupra Formentor fot. Cupra

Nowa oferta może być strzałem w dziesiątkę. Kolejnym

– Cieszymy się ze współpracy z Volkswagen Financial Services, ponieważ działając razem, możemy tworzyć jak najlepsze rozwiązania, które mają realny wpływ na kształtowanie rynku flotowego w Polsce. Propozycja przetestowania modelu Formentor w ramach najmu średnioterminowego to fantastyczna okazja dla klientów flotowych, by mogli się przekonać, że pojazdy marki CUPRA idealnie nadają się jako samochody flotowe

- komentuje Marcin Rzepczyński, dyrektor sprzedaży marki CUPRA. Floty mają jeszcze sporo czasu na podjęcie decyzji, ponieważ akcja promocyjna potrwa do 31 grudnia 2023 r. Rynek bardzo ciepło przyjął nowy model CUPRY.

Tak znakomita propozycja dla flot, które napędzają sprzedaż nowych samochodów nad Wisłą, może sprawić, że na naszych drogach Formentorów będzie jeszcze więcej.