Ikoniczny roadster w nowoczesnym wydaniu. To kontynuacja legendy

Dwie litery SL to znak rozpoznawczy i wyróżnik unikalnej tradycji samochodów sportowych Mercedesa. Skrótowiec SL oznacza „superlekki", a jego początek jest datowany na 12 marca 1952 r. Tego dnia Mercedes-Benz zaprezentował mediom zjawiskowy wyścigowy pojazd – 300 SL. Oznaczony wewnętrznie jako W 194 zapewnił Mercedesowi szereg sukcesów w najważniejszych wyścigach świata. Liczne triumfy skłoniły producenta do opracowania wersji seryjnej, dając początek tradycji „drogowych" Mercedesów SL, ewoluujących już od siedmiu dekad.

W 1954 r. zadebiutował produkcyjny sportowy model 300 SL z serii W 198. To właśnie ten samochód z uwagi na swoje niezwykłe unoszone drzwi został nazwany „Gullwingiem", co w tłumaczeniu oznacza „Skrzydła mewy". Kolejnymi kamieniami milowymi w historii SL-a były: pierwszy roadster W 121 zaprezentowany w 1955 r., W 113 nazywany Pagodą (1963-1971), wiecznie młody typoszereg R 107 (1971-1989) oraz jego perfekcyjny następca, R 129 (1989-2001). W kolejnych latach 2001-2011 wytwarzano generację R 230 z elektrycznie składanym sztywnym dachem, którą zastąpił R 231 (2011-2020) kontynuujący trend dachu łamanego w połowie i chowanego w bagażniku.

Historia Mercedesa SL Fot. Mercedes

Kiedy Mercedes SL zniknął na rok, jego powrót był naturalną koleją rzeczy. W 2021 r. (w roku 69. urodzin pierwszego SL-a) premierę świętowała najnowsza generacja ikonicznego roadstera. Pojazd otrzymał wewnętrzne oznaczenie R 232, a opracowany został z wykorzystaniem kompleksowej wiedzy i doświadczenia inżynierów Mercedes-AMG. Opracowano go na platformie wykonanej z aluminium, stali, magnezu oraz kompozytów, a w wyposażeniu znalazły się najnowocześniejsze technologie wpływające na bezpieczeństwo oraz podnoszące komfort jazdy.

Cztery lub osiem cylindrów

Nowy Mercedes-AMG SL, w którym wrócił materiałowy dach, jest wyraźnie odrębnym rozdziałem w historii modelu. Dołożone zostały dwa dodatkowe miejsca z tyłu, pojawił się stały napęd na wszystkie koła, a pod maską pierwszy raz od 1963 r. może pracować czterocylindrowy silnik, wspierany przez 48-woltowy system miękkiej hybrydy. Podstawowa jednostka występująca pod oznaczeniem SL 43 jest 2-litrowym motorem od AMG o mocy 381 KM i 480 Nm, łączonym z 9-stopniową automatyczną skrzynią AMG MCT. Napęd trafia na tylną oś, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 4,9 s.

Mercedes-AMG SL 63 i Mercedes-AMG SL 55 Fot. Mercedes

Napęd na cztery koła i tylna oś skrętna

Napęd na cztery koła AMG Performance 4 MATIC+ z całkowicie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią, zapewnia optymalne właściwości jezdne na granicy przyczepności, a także wysoką stabilność jazdy i bezpieczeństwo w każdych warunkach. Zawieszenie przednie jest wielowahaczowe z pięcioma wahaczami umieszczonymi w całości wewnątrz obręczy. Taka architektura znacząco poprawia kinematykę osi i została po raz pierwszy zastosowana w seryjnie produkowanym Mercedesie. Z tyłu za kontrolowanie kół również odpowiada konstrukcja 5-wahaczowa.

Podstawowa wersja Mercedesa-AMG SL-a wyposażona jest w zawieszenie AMG RIDE CONTROL i system AMG DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami jazdy lub sześcioma, jeśli klient zdecyduje się na pakiet AMG DYNAMIC PLUS, który dodaje tryb „Race" do istniejących „Slippery", „Comfort", „Sport", „Sport+" i „Individual". Opcjonalnie SL 55 występuje z innowacyjnym zawieszeniem AMG ACTIVE RIDE CONTROL z aktywną, hydrauliczną stabilizacją przechyłów, które należy do standardowej specyfikacji SL 63. Układ ten pozwala na optymalne pokonywanie zakrętów i zmianę obciążenia, oferując typowe dla AMG właściwości jezdne w zakresie dynamiki, precyzji oraz informacji zwrotnych. Jednocześnie zawieszenie AMG ACTIVE RIDE CONTROL zwiększa komfort na prostej oraz na wybojach.

Po raz pierwszy w długiej historii modelu, wersje V8 są standardowo wyposażone w aktywną tylną oś skrętną. W zależności od prędkości jazdy tylne koła skręcają się w kierunku przeciwnym (do 100 km/h) lub w tym samym (powyżej 100 km/h), co przednie. Efektem jest zwinne i stabilne zachowanie samochodu.

Mercedes-AMG SL 63 Fot. Mercedes

Bogate wyposażenie standardowe

Wystrój wnętrza i wyposażenie to połączenie sportu z luksusem. Standardowa specyfikacja SL-a obejmuje m.in. reflektory DIGITAL LIGHT z funkcją projekcji, skórzaną tapicerkę nappa, podgrzewane przednie fotele, kierownicę AMG Performance, arsenał asystentów jazdy oraz dostęp bezkluczykowy.

Sportową charakterystykę roadstera podkreślają takie rozwiązania, jak dostępny ceramiczno-kompozytowy układ hamulcowy AMG, obniżone o 10 mm zawieszenie czy pakiet AMG DYNAMIC PLUS z elektronicznie sterowanym tylnym dyferencjałem o ograniczonym poślizgu. Konfigurację ułatwia pakiet wyposażenia Premium Plus, obejmujący wielokonturowe przednie fotele z wentylacją, wyświetlacz head-up, asystenta wnętrza MBUX, rozszerzoną rzeczywistość dla systemu MBUX oraz pakiet ENERGIZING Plus.

Zróżnicowania gama opcji indywidualizacji

Liczne opcje oferują szerokie spektrum indywidualizacji, od elementów ukierunkowanych na sport i dynamikę po dodatki akcentujące luksus oraz elegancję, w zależności od życzeń klienta. Gama obejmuje 12 odcieni lakieru, a także trzy warianty kolorystyczne dachu oraz liczne wzory obręczy. Do wyboru jest pięć pakietów stylistycznych nadwozia, które dodatkowo podkreślają jego elegancki lub dynamiczny wygląd: pakiet aerodynamiczny AMG, pakiet AMG Carbon, AMG Chrom oraz AMG Night i AMG Night II.

Trzywarstwowy dach składa się i rozkłada w 15 sekund, a jego obsługę można wykonać przy prędkości do 60 km/h. Standardem jest system Airscarf, czyli pompowanie ciepłego powietrza z zagłówków siedzeń. Rezygnacja ze składanego, twardego dachu przyczyniła się do obniżenia środka ciężkości, pozwala zaoszczędzić na masie własnej i uzyskać jeszcze lepsze właściwości jezdne.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Fot. Mercedes