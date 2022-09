Prowadzisz warsztat samochodowy? Dołącz do sieci serwisów samochodowych Bosch. Zyskaj wiele korzyści

Bosch Service to ponad sto lat tradycji i 15 000 warsztatów na całym globie. To największa taka sieć na świecie. W samej Polsce ich liczba przekroczyła 400. Dla kierowcy warsztat należący do tej sieci, to synonim jakości. Ale jakie korzyści przynosi to samym warsztatom?

Bosch Car Service - korzyści

Po pierwsze, sama przynależność do Bosch Car Service to wartość dodana dla warsztatu. To najbardziej rozpoznawalna marka na polskim rynku niezależnych warsztatów samochodowych (wg badań MKS, ARC i Moto Data), ceniona na całym świecie, która przyciąga klientów. Kierowcy na widok znanej nazwy czują się pewniej i wiedzą, że w takim warsztacie ich samochód trafi w odpowiednie ręce.

Warsztaty Bosch wykonują przeglądy aut na gwarancji, naprawiają kompleksowo auta wszystkich marek, a także obsługują auta flotowe. To olbrzymi potencjał dla serwisu samochodowego. Rozwój serwisu wynika m.in. z procesów audytowych i analizy warsztatowej, która określa obszary do poprawy lub potencjał nowych usług.

Jak dołączyć do sieci warsztatów Bosch?

Wszystko zaczyna się od rozmowy – wystarczy zgłosić się poprzez formularz lub napisać bezpośrednio e-mail na adres bcs@pl.bosch.com

Czy każdy może dołączyć do Bosch Car Service? Warsztat musi spełnić kilka istotnych wymagań. Dotyczą one obiektu, wyposażenia, kompetencji pracowników oraz jakości obsługi.

To kolejny z plusów programu. Dołączenie do sieci to impuls do rozwoju dla warsztatu. Zwłaszcza, że pomogą w nim specjaliści z Boscha. Eksperci mają odpowiednie know-how, jak zoptymalizować pracę serwisu i chętnie pomagają warsztatom z sieci we wprowadzeniu niezbędnych zmian i rozwiązań.

Bosch zapewnia również wsparcie w kluczowych obszarach działalności. Także w procesach biznesowych i rozwoju. Zrzeszone w sieci warsztaty korzystają z szerokiego wsparcia marketingowego i reklamowego.

Wiedza z pierwszej ręki. Dostępna dla każdego w sieci

Nieocenione jest także doświadczenie. Nie tylko ekspertów Boscha, ale także innych członków całej sieci.

Pracownicy warsztatów Bosch dokształcają się i rozwijają. Mają również dostęp do szerokiego wsparcia technicznego i wiedzy specjalistycznej: w postaci np. Technicznego Hotline. W razie wątpliwości mogą skonsultować każdy problem korzystając z wiedzy ekspertów.

To niezwykle ważne zwłaszcza teraz, kiedy motoryzacja dynamicznie się zmienia, a warsztaty stają przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Coraz więcej samochodów jest przecież hybrydowa albo elektryczna. Mechanicy, mechatronice i diagności mają coraz więcej wyzwań w swojej pracy.

Mój warsztat należy do sieci serwisów Bosch już od 25 lat. Nigdy nie żałowałem decyzji o podjęciu tej współpracy. Co mnie do niej skłoniło? Wtedy – podobnie jak dziś – mieliśmy do czynienia z okresem burzliwych zmian na rynku motoryzacyjnym. Do aut trafiało coraz więcej elektryki i elektroniki. Elektryczne szyby, centralne zamki sterowane pilotem, układy wtryskowe benzyny jak i diesla sterowane komputerem, elektronicznie sygnałami czujników zainstalowanych w silnikach, pierwsze układy klimatyzacji połączone ze sterowaniem elektronicznym – to co teraz jest oczywiste, wtedy było dla polskich mechaników nowością

- komentuje Sylwester Grochowski, Bosch Service Motolab, w sieci od 1997 roku.

Dla członków sieci Bosch Car Service zmieniająca się motoryzacja nie jest problemem. Są gotowi na każde wyzwanie, jakie mogą im rzucić nowoczesne samochody. Korzystają w końcu z doświadczenia jednego z największych dostawców systemów i podzespołów dla producentów pojazdów na całym świecie.

Nie tylko nowoczesne samochody!

Kierowców do wyboru warsztatu przyciągają możliwości kompleksowej naprawy aut wszystkich marek. Nieważne, jakim samochodem przyjadą. Modelem z 2022 r. z dowolną usterką czy starszym modelem. Mają pewność, że mechanicy się nimi zaopiekują i będą wiedzieli, jak rozwiązać problem klienta.

Dla klienta to niesamowita wygoda, a to się przecież liczy. To on powinien być w centrum uwagi. Zadowolony z obsługi wróci do sprawdzonego warsztatu i poleci go znajomym.

Każdy może dojść do ściany. Duża sieć pomaga ją pokonać

Rozwijałem firmę, inwestowałem w sprzęt, udało mi się zbudować zespół profesjonalnych mechaników, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że żeby móc rozwijać się dalej, powinienem przystąpić do sieci, która nie tylko pozwoli mi pracować pod rozpoznawalnym i budzącym zaufanie klientów szyldem, ale też ułatwi dostosowywanie profilu działalności do wymagań zmieniającego się rynku. Policzyłem korzyści oraz koszty i uznałem, że przystąpienie do sieci Bosch Car Service będzie dla mojej firmy najlepszym rozwiązaniem

- mówi Marcin Tkaczyk, Bosch Car Service Auto Max, który do sieci dołączył w 2011 r.

Rozwój biznesu to kolejna z zalet programu.

Bosch Car Service to korzyści i dla warsztatu, i dla kierowców

Bycie częścią takiej sieci to kolejny, logiczny etap działalności, bez którego firma, która osiągnęła już wysoki poziom, nie może się dalej rozwijać, zdobywać nowych klientów czy poszerzać zakresu usług. Bosch Car Service to największa taka sieć na świecie. Nie dziwi więc, że w Polsce liczbę warsztatów liczymy już w setkach.

