Kupujemy używane: Kombi za 20 tysięcy złotych. Warte grzechu propozycje z różnych segmentów

Druga generacja Forda Focusa produkowana od 2004 do 2011 roku była jednym z ulubieńców flot, co tylko potwierdza dużą wartość tej konstrukcji. W stosunku do poprzednika, istotnie poprawiono jakość wykonania, a zwłaszcza zabezpieczenie antykorozyjne - tym razem rdza praktycznie nie występuje w bezwypadkowych autach. Wnętrze wersji kombi z łatwością zabiera cztery dorosłe osoby i ich bagaże - 482 litry. Na rynku znajdziemy zarówno typowo flotowe, ubogie konfiguracje, jak i bogato wyposażone sztuki w dwustrefową klimatyzację, "pełną elektrykę", wydajne nagłośnienie i przyzwoity system multimedialny sygnowany przez markę Sony.

Miłośnicy silników benzynowych otrzymują sprawdzone konstrukcje 1.6, 1.8 i 2.0 o mocy 101-115, 125 i 145 KM. Są trwałe i bezproblemowe, pod warunkiem, że nie współpracują z instalacjami gazowymi. Wśród wysokoprężnych polecane są pochodzące z koncernu PSA jednostki 1.6 i 2.0 TDCI (HDI) o mocy 90-109 i 136 KM.