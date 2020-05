Używane 300 KM za 30 tysięcy zł z różnych segmentów. Co warto kupić?

Poszukując 300-konnego auta warto rozpocząć od limuzyn wyższej klasy. W ich przypadku mamy gwarancję obecności nie tylko pełnego wyposażenia, ale także mocnych jednostek napędowych. Potwierdza to druga generacja Audi A8 D3 produkowana od 2002 do 2009 roku w wersji krótkiej i przedłużonej. Wysoka jakość zastosowanych materiałów nie ułatwia oceny faktycznego przebiegu i stanu technicznego dostępnych egzemplarzy. We wnętrzu znajdziemy między innymi trójstrefową klimatyzację, rozbudowane, choć dziś już archaiczne multimedia, wydajne nagłośnienie, skórzaną tapicerkę i wiele innych elektronicznych gadżetów. Naturalnie, cztery dorosłe osoby podróżują w niezwykle komfortowych warunkach.

Szukając używanego A8 D3 o mocy przynajmniej 300 KM, warto skupić się na starszym silniku 4.2 V8 z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Generuje 335 KM i 430 Nm rozpędzając flagowe Audi do pierwszej setki w 6,3 s. Obligatoryjnie, otrzymujemy także klasyczny, sześciobiegowy automat i stały napęd na cztery koła.