Kupujemy używane: Hot hatch z segmentu B za 30 tysięcy zł. Emocje gwarantowane

Po ogromnym sukcesie rynkowym modelu 206 od 2006 do 2014 roku Peugeot produkował kolejne wcielenie auta segmentu B. 207 wyróżnia się obłościami nadwozia i subtelnymi dodatkami przypisanymi do flagowej wersji RC. We wnętrzu przeważnie znajdujemy skórzaną tapicerkę i obowiązkowe, sportowe fotele skutecznie podpierające ciało w czasie dynamicznej jazdy.

Tym razem miejsce wolnossącego silnika zajęła jednostka turbodoładowana. Czterocylindrowy motor 1.6 THP powstały we współpracy z BMW w wariancie RC wytwarza 174 KM, pozwalając na sprint do pierwszej setki w 7,1 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 220 km/h. Niestety, niemiecko-francuska maszyneria nie należy do trwałych konstrukcji. Problemy stwarza między innymi niedopracowany układ rozrządu.