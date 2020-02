Kupujemy używane. Auta terenowe za 50 tys. zł - propozycje godne rozważenia

Prawdziwym fenomenem na rynku wtórnym jest Mercedes klasy G. Niemiecki pojazd terenowy produkowany był niemal w niezmiennej formie od 1979 roku do 2018 roku, po drodze przechodząc liczne modyfikacje mechaniczne i nieznaczne stylizacyjne. Co ciekawe, 50 tysięcy złotych wystarczy na przyzwoicie zachowany egzemplarz z przełomu lat 80. i 90. W kanciastym nadwoziu znajdziemy wnętrze typowe dla marki z tamtych lat. Całkowity brak elektroniki dla pasjonatów jest ogromną zaletą. Niestety, musimy liczyć się z korozją nadwozia typową dla innych modeli marki. Klienci mieli do wyboru długą i krótką karoserię, także w wersji z odkrytym dachem.

Napęd 4x4 z blokadami mostów i reduktorem pozwala na bardzo wiele w trudnym terenie. Przeszkodą nie są nawet relatywnie słabe, lecz pancerne silniki ówcześnie oferowane: benzynowe 2.0, 2.3, 2.8 (109, 102-125, 156 KM) i diesle 2.4 i 2.5 D 72 i 84 KM. Ceny klasy G po liftingu z 1990 roku znacząco przekraczają 50 tysięcy złotych, choć też zdarzają się okazje.