Polskie samochody z okresu PRL zyskują na wartości. To dobra inwestycja

A ile tych mikrusów jest żeby się do tego pałować? To jest jedyny pojazd potencjalnie inwestycyjny. Ale dla tego że ich po prostu niema.

Co do malucha moda na malucha i dostępność części wyprodukowała tyle maluchów "w drugim rzucie" że powstała malucho-bańka wartościowe będą okazy w oryginalnym stanie z niskim przebiegiem w szczególności nie powszednie wersje (przejściówki z poczatku lat 90 lepione z czego popadło i wyjeżdżające nie w standardzie wyposażenia dla rocznika wersji, eksportowe i różne inne dziwne) , Bańka maluchowa pęknie za paręnaście lat wraz z pokoleniem dla którego są "kultowe" ze względów sentymentalnych. W eleganty nawet nie ma się sensu pchać bo były robione z blachy która leżała na dworze i skorodowane były już przed malowaniem. Jak ktoś ma pecha to nawet w garażu rdzewieje.

125 tak w szczególności włoskie wypusty 1.3.

Polonez cóż jak ktoś lubi tylko też raczej co najwyżej Caro a najlepiej jakiś dziwak przejściówka czy coupe (truck miał szersze przednie drzwi właśnie jak w modelu coupe) natomiast to rdzewieje.

Tarpan zuk czy nysa to się może komuś podobać natomiast to są pojazdy które dziś ciężko użytkować nawet okazjonalnie w ruchu miejskim zresztą jak 126. Natomiast do jazdy w pole dalej tak ale wtedy to się trzyma na trytce i sznurówce. Proste jak kowadło części tanie silnik można włożyć z czego padnie. Najlepiej francuski montowany w polonezie XUD9, lampy mozna dopasować nawet z ciągnika czy rozrzutnika.

Warszawa całkiem tak choć osobiście nie jestem fanem garbusek.

Syrena cóż trzeba kochać.

Natomiast problemów jest wiele po pierwsze obowiązkowe OC i brak zniżki w PZmot po drugie żółte to też nie rozwiązanie bo chociażby: prawo pierwokupu skarbu państwa za zniszczenie takiego auta nawet nieumyślne w wypadku niezawinionym można wyrok dostać i nakaz odremontowania skasowanego złomka, z żółte to "uwspólnienie dobra wraz z narodem" i inni ludzie zaczynają mieć coś do tego np konserwator zabytków.

OC rok w rok kradnie wartość takiego pojazdu trzymać to też gdzieś trzeba bo pod chmurką to większość z tych aut po 10 klatach nie nadaje się do niczego innego jak kompletny (nie mylić z generalnym silnik nie ma przebiegu) remont i wymiana wszystkiego gumowego.

Takie auto to jako hobby jak najbardziej wtedy każde z nich i jeszcze trabant do tego nie inwestycja bo za hobby kasy się nie liczy. Nie oszukujmy się w takim autem przed każdym przeglądem trzeba do hamulców zaglądnąć a w jeżdżonym okazjonalnie i palonym od dzwonu jeszcze tłumik co parę lat aku to gdzieś się tam zawsze "narucha".

Osobiście polecam dwusuwowe motocykle bo jeszcze można wyrwać tanio WSK bo junaki już poszły w górę.Ale to też jako hobby nie inwestycja bo nawet za 50 lat pospolita WSK nie będzie warta dzisiejszych 10 tys. Bo z powodu inflacji to i 100 może kosztować ale wartości nie nabierze.