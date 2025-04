Karoseria lśni, a na szybach dalej widać smugi? Wciąż o tym zapominamy

Nawet jeśli nie masz na pokładzie swojego samochodu małych pasażerów, którzy skutecznie utrudniają zachowanie czystości i porządku, mimo wszystko w samochodzie się brudzi. Oprócz śmieci, walczymy z osadzającą się wilgocią, niekiedy pozostają ślady po wcześniejszych środkach pielęgnacji, nie wspominając o zanieczyszczeniach powstających przez palaczy - te zdecydowanie najtrudniej usunąć. Jednakże najbardziej frustrującymi i skutecznie utrudniającymi jazdę zanieczyszczeniami są tłuste i brudne szyby.

Brudne szyby uniemożliwiają bezpieczną jazdę samochodem

Sporo kierowców przez pośpiech i nieuwagę, czyszcząc szyby uszkadza je. Wystarczy używany wcześniej ręcznik lub ścierka - a zalegający piasek tworzy na szybie mikrouszkodzenia. Wbrew powszechnej opinii, ocet także nie jest wskazany podczas sprzątania i czyszczenia auta. Najskuteczniejszą metodą jest po pierwsze użycie czystego ręcznika, po drugie specjalnych środków (do kupienia już od kilku złotych) i po trzecie - zastosowanie specjalnego sprayu, który stworzy na szybie specjalną powłokę, dzięki której unikniemy parowania.

zestaw do mycia samochodu canva, nomadsoulphotos

O czym należy pamiętać myjąc samochodowe szyby od wewnątrz? Niby logiczne, a nie każdy wie

Jeśli podczas sprzątania przyjdzie ci do głowy użycie płynu do szyb, z którego korzystasz w domu - specjaliści radzą sobie odpuścić. Te płyny mają zwykle w swoim składzie amoniak, który może uszkodzić uszczelki szyb, tapicerkę lub niektóre elementy kokpitu. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? - że lepiej nie robić tego na słońcu, powstaną wtedy nieestetyczne zacieki. Warto również wyłączyć wcześniej ciepły nawiew na szybę.