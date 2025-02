Zatankowałeś nie to paliwo co potrzeba? W tym przypadku potrzebna będzie laweta

Wybór odpowiedniego paliwa jest sprawą kluczową, jeśli chcemy się naszym samochodem poruszać i jednocześnie pragniemy, by nasz silnik pracował długo i efektywnie. Użycie niewłaściwego paliwa może mieć ogromne konsekwencje począwszy od zmniejszenia jego mocy, przez uszkodzenia w różnym stopniu wewnętrznych komponentów, aż po konieczność kosztownych napraw. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że paliwo nie tylko umożliwia poruszanie się samochodem, ale również zapewnia smarowanie, czyszczenie i ochronę kluczowych części.

Zatankowanie benzyną diesla to zdecydowanie najbardziej poważny błąd

W silnikach diesla w dzisiejszych czasach stosuje się technologię, która m.in. wysokociśnieniowe pompy paliwowe i wtryskiwacze common rail o bardzo precyzyjnych parametrach pracy. Co niezwykle ważne, pompy paliwowe są smarowane przez olej napędowy, więc jeśli zdarzy nam się pomyłka i zastąpimy właściwe paliwo benzyną, wówczas efekt smarowania nie nastąpi, ponieważ benzyna ma właściwości rozpuszczające. Jeśli pompa zacznie pracować bez smarowania, nastąpi tarcie wewnętrzne. W konsekwencji zacznie się rozpadać, tym samym uszkadzając silnik. To jednak nie wszystko. Jeśli opiłki dotrą do układu wtryskowego może nastąpić zatkanie niektórych bądź wszystkich otworów - a to już bardzo kosztowna naprawa. Problem może dać o sobie znać po upływie czasu, nie musi to nastąpić od razu.

Co robić, gdy zatankujesz złe paliwo?

Jak tylko zorientujesz się, że tankujesz niewłaściwym paliwem natychmiast przestań. Najważniejsze, to nie uruchamiaj silnika - nie wkładaj nawet kluczyka do stacyjki! Najlepiej, jeśli postąpisz według poniższych kroków:

Stacja paliw, tankowanie samochodu (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Rafał Mądry

Przerwij tankowanie Poinformuj pracownika stacji Wezwij pomoc drogową Pod żadnym pozorem nie uruchamiaj silnika samochodu Poczekaj na pomoc, która opróżni i opłucze zbiornik.

W powyższej sytuacji warto również sprawdzić swoją polisę OC, ponieważ niektóre firmy ubezpieczeniowe pokrywają te koszty.

Zatankowanie diesla zamiast benzyny to bardzo rzadka sytuacja

Znacznie rzadziej dochodzi do takich pomyłek. To za sprawą większej średnicy pistoletu dystrybutora. Jak już ustaliliśmy diesel ma właściwości smarujące, zatem bardzo szybko pokryje świece zapłonowe i układ paliwowy, co może prowadzić do przerwania zapłonu, wytwarzania dymu, a nawet zatrzymania pracy silnika. Jeśli zdarzy nam się podobna pomyłka, po prostu trzeba jak najszybciej opróżnić i opłukać zbiornik. Nawet po uruchomieniu samochodu ryzyko poważnych uszkodzeń nie jest duże, należy jednak mimo wszystko jak najszybciej zatrzymać samochód i wyłączyć silnik.