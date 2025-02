Ponieważ bałagan nieuchronnie się wydarzy, nawet jeśli jesteśmy bardzo uważni, pomysł stworzenia zestawu do samodzielnego czyszczenia samochodu jest mądrym posunięciem. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy potrzebowali środka czyszczącego lub zwykłej szmatki.

REKLAMA

Zestaw czyszczący do samochodu przyda się rodzicom, właścicielom zwierząt i nie tylko

Każdy z nas powinien wozić w swoim samochodzie kilka podstawowych środków czyszczących i przyborów. Jednym z nich jest wiaderko lub jakiś pojemnik, który można napełnić wodą. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy potrzebowali zwykłej wody do mycia. Jeśli nie masz miejsca na wiadro, są na rynku modele składane z silikonu. Wodę możesz trzymać również w butelce z rozpylaczem.

Łukasz Budrewicz ma 27 lat. Na stwardnienie rozsiane choruje niemal od czterech. Przez trzy ostatnie lata korzystał z programu terapeutycznego, w ramach którego chorzy z SM otrzymują interferon. - Jakoś dotąd radziłem sobie z tą chorobą. Myję auta w komisie i uczę się. Ale od listopada już nie jestem w programie. Miałem nadzieję, że mi go przedłużą, ale się na to nie zanosi - mówi Łukasz. Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

W samochodzie zawsze powinniśmy mieć wilgotne chusteczki oraz przynajmniej jedną szmatkę

Mokre chusteczki przydadzą się zawsze, a najlepiej wiedzą o tym rodzice. Nie musisz wozić ze sobą specjalistycznych chusteczek do tapicerki lub deski rozdzielczej, możesz użyć takich dla dzieci lub najtańszych z drogerii. Kiedy wyleje się coś lepkiego lub pobrudzisz sobie dłonie olejem, takie gadżety na pewno się przydadzą. W takich sytuacjach potrzebna może być również zwykła szmatka, która sprawdzi się do sprawdzania oleju, przetarcia rejestracji lub innej części auta.

czyszczenie auta/samochód sprzątanie herraez / Getty Images/iStockphoto

Kierowcy polecają również wożenie w samochodzie małej szczotki oraz gąbki

Te oba drobiazgi przydadzą się szczególnie, kiedy twoje dywaniki samochodowe zostaną ubrudzone lub zachlapane. Szczotka genialnie sprawdzi się również zimą przy odśnieżaniu, pamiętaj tylko aby miała miękkie i naturalne włosie, które nie rysuje szyb. Środki, które są polecane przez kierowców do ciągłego wożenia w aucie to również: płyn do szyb, alkohol izopropylowy lub benzyna ekstrakcyjna w celu zmycia plam po oleju czy smarze. Niektórzy kierowcy polecają również wozić ze sobą gumowe rękawiczki.