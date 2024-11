Tych samochodów nie bierz pod uwagę przy kupnie. Można mówić o porażce flagowej marki

Najnowszy raport przygotowany przez niemiecką organizację techniczną TUV przedstawia najbardziej usterkowe samochody używane. Zebrano dane z około 10,2 mln obowiązkowych badań technicznych wykonanych od czerwca 2023 do lipca 2024. Wynika z nich, że u naszych zachodnich sąsiadów średni wiek zarejestrowanego auta nieznacznie przekracza już 10 lat (dokładnie 10,1) i wygląda na to, że niemiecki rynek zaczyna się nieco starzeć.

Na co warto zwrócić uwagę w raporcie przygotowanym przez niemiecką organizację techniczną TUV?

Z pośród wszystkich aut objętych badaniem, aż 20,6 proc. zakończyło badanie techniczne wynikiem negatywnym. Dane TUV pokazują, że przede wszystkim ogromne znaczenie ma wiek samochodu. Biorąc pod uwagę auta, które miały od 2 do 3 lat (należy pamiętać, że większość pojazdów w tym czasie wciąż obejmuje gwarancja), badania nie zaliczyło6,4 proc. Patrząc na auta 8-, 9-letnie, 23 proc. z nich otrzymało wynik negatywny. Natomiast w przypadku aut w wieku 12-13 lat było to aż 28,1 proc.

Raport TUV 2025 przedstawia najbardziej usterkowe samochody

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 2 do 3 lat

Tesla Model 3 (14,2 proc. z poważnymi usterkami)

Ford Mondeo (13,2 proc. z poważnymi usterkami)

Skoda Scala (11,8 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 4 do 5 lat

Tesla Model 3 (19,7 proc. z poważnymi usterkami)

Volkswagen Sharan (17,7 proc. z poważnymi usterkami)

BMW seria 5/6 (17,7 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 6 do 7 lat

Dacia Dokker (26,5 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Duster (24,3 proc. z poważnymi usterkami)

BMW seria 5/6 (23,6 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 8 do 9 lat

Dacia Dokker (30,9 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Duster (29,7 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Sandero (28,6 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 10 do 11 lat

Dacia Logan (39,6 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Duster (34,1 proc. z poważnymi usterkami)

Renault Twingo (33,0 proc. z poważnymi usterkami)

Najbardziej usterkowe auta w wieku od 12 do 13 lat

Renault Twingo (41,5 proc. z poważnymi usterkami)

Dacia Logan (41,0 proc. z poważnymi usterkami)

Renault Clio (39,8 proc. z poważnymi usterkami)

Zdaniem specjalistów, o porażce może mówić patrząc na markę Tesla. Model Tesla 3 uznano za najgorszy pod względem usterek model elektryczny. Raport pokazuje również, że pojazd ten uplasował się w rankingu aż dwa razy: wśród najbardziej usterkowych aut od 2 do 3 lat oraz wśród tych w wieku od 4 do 5 lat. To nie wróży dobrze.