Istnieje kilka różnych sposobów czyszczenia poszczególnych rodzajów felg samochodowych, w zależności od materiału, z którego są wykonane oraz poziomu nagromadzonego brudu i zanieczyszczeń. Najczęściej nie potrzebujesz do tego specjalistycznej chemii, wystarczą ci produkty, które każdy ma w domu.

Przygotowanie roztworu czyszczącego

Napełnij butelkę z rozpylaczem do trzech czwartych białym octem. Dodaj płyn do naczyń do octu. Należy dążyć do uzyskania proporcji około jednej części płynu na 10 części octu. Zakręć nakrętkę, a następnie potrząśnij butelką, aby wymieszać. Możesz kupić dedykowany roztwór do czyszczenia pyłu hamulcowego, ale uważam, że ten niedrogi domowy środek czyszczący działa świetnie w 95% przypadków.

Płyn do naczyń, fot. Archiwum prywatne Płyn do naczyń, fot. Archiwum prywatne

Zastosuj roztwór czyszczący

Z pomocą podnośnika unieś pojazd i zdejmij pierwsze koło, które chcesz wyczyścić. Ja czyszczę felgi moich opon letnich zimą i odwrotnie, więc nigdy nie muszę zdejmować kół do tego zadania. Obficie spryskaj wszystkie brudne i zakurzone powierzchnie na zewnątrz i wewnątrz felg roztworem czyszczącym. Istnieje prawdopodobieństwo, że wewnętrzna powierzchnia będzie znacznie bardziej zabrudzona. Pozostaw roztwór na 10 do 15 minut, aby rozpuścić osady pyłu hamulcowego.

Mandat za brudny samochód może być dotkliwy dla portfela. zdjęcie ilustracyjne, Alicja Wargua, iStock

Zetrzyj większość pyłu

Zaczynając od wewnętrznej powierzchni obręczy, wytrzyj jak najwięcej pyłu hamulcowego za pomocą jednorazowych ręczników kuchennych. Prawdopodobnie zużyjesz dwa lub trzy ręczniki na felgę. Wytrzyj każdą spryskaną powierzchnię. Pył hamulcowy powinien dać się łatwo usunąć. Jeśli tak się nie stanie, rozpyl więcej roztworu czyszczącego, odczekaj kolejne 10 minut, a następnie przetrzyj ponownie. Odwróć koło i przetrzyj zewnętrzną powierzchnię obręczy. Nie ma potrzeby być tutaj bardzo dokładnym. Felgi zostaną wkrótce wypłukane, więc pozostałości pyłu hamulcowego nie mają znaczenia. Przekonasz się, że zwykły, domowy środek potrafi więcej niż markowe ze sklepu.