Wiele z nas szuka najlepszych opon zimowych w dobrych cenach, ale czasami ciężko przejrzeć wszystkie oferty na rynku. Przychodzę do was z pomocą i pokażę wam najkorzystniejsze oferty, jakie udało mi się znaleźć. Opony kosztują niewiele, a producenci twierdzą, że przetrwają nawet kilka sezonów.

REKLAMA

Opony Pirelli Winter SottoZero Serie 3. Ocena 5,7 na 6 gwiazdek

Te opony klasy premium, która zapewnią ci bezpieczeństwo i komfort w trudnych warunkach atmosferycznych. Posłużą ci zdecydowanie dłużej niż jeden sezon. Są bardzo wytrzymałe i dobrze wyważone. Kupisz je już od 480 zł na Voida. Opony mają bardzo dobre opinie kierowców, dostały ocenę 5,7 na 6 gwiazdek. Dodatkowo na ten model masz 7 lat gwarancji.

opony screen z Voida

Dębica Frigo 2 205/55R16 91T. Ocena 4,6 na 5 gwiazdek

Na Ceneo znajdziesz naprawdę wiele opon w różnych cenach. Ten model przykuł moją uwagę ze względu na cenę oraz świetną ocenę kupujących. Kierowcy są w z nich bardzo zadowoleni. To model klasy C wyprodukowany w tym roku. Kupisz go już od 242 zł. Oto niektóre opinie:

Bardzo dobre opony, już tej zimy przetestowane w trudnych, zimowych warunkach, sprawdziły się świetnie

Doskonale radzą sobie na śniegu, z tego co zauważyłam niejednokrotnie dużo lepiej, niż opony czołowych zachodnich producentów

opony screen z ceneo

Kormoran SNOW 195/65R15 91H. Ocena 4,9 na 5 gwiazdek

Opony Kormoran w super cenach znajdziesz na Allegro. Ten model jest znany bardzo dobrze wśród kierowców i ma ocenę 4,9 gwiazdek na 5. Teraz dostaniesz je od 205 zł za sztukę, co jest naprawdę genialną ofertą. Opony są wytrzymałe i świetnie radzą sobie na lodzie czy śniegu.