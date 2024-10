Autostrada Łez to odcinek autostrady Yellowhead Highway 16, od Prince Rupert na północno-zachodnim wybrzeżu Kolumbii Brytyjskiej do centrum miasta Prince George również w Kolumbii Brytyjskiej. Region ten charakteryzuje się ubóstwem i do 2017 r. brakiem odpowiedniego transportu publicznego, co zmusiło wielu mieszkańców do korzystania z autostopu jako formy transportu. To właśnie głównie z tego powodu znikają tam ludzie.

Dlaczego autostrada tak się nazywa?

Jest znana jako Autostrada Łez, ponieważ ponad 40 osób, głównie rdzennych mieszkańców i głównie kobiet lub dziewcząt, zaginęło i/lub zostało zamordowanych na tej trasie w ciągu ostatnich kilku dekad. Jest to również element ogólnokrajowego kryzysu związanego z zaginięciami i zabójstwami rdzennych kobiet i dziewcząt. W 2015 roku rząd federalny rozpoczął krajowe dochodzenie w tych sprawach.

Problemy zaginięć to nie tylko kryzys miejscowych. Dotyczy on całego kraju i jest bardzo poważny

Problem ten nie dotyczy jednak wyłącznie Kolumbii Brytyjskiej. Uznawany przez wielu Kanadyjczyków za narodowy kryzys, rząd federalny ogłosił w 2015 roku, że rozpocznie dochodzenie w sprawie zaginionych i zamordowanych rdzennych kobiet i dziewcząt. W tym samym roku Carolyn Bennett, obecnie federalna minister ds. stosunków między rdzenną ludnością Kanady, stwierdziła, że krajowa liczba zamordowanych i zaginionych rdzennych kobiet i dziewcząt w Kanadzie wynosi prawdopodobnie ponad 1200.

Trasa przeraża nie tylko miejscowych. Wiele z przejeżdżających drży na samą myśl o niej

Trasa przyprawia o dreszcze nie tylko miejscowych mieszkańców, którzy unikają jakiegokolwiek podróżowania nią. Przejeżdżający drogą podróżujący zamykają okna i drzwi, starając się szybko minąć niebezpieczne tereny. Od wielu lat nie wiadomo kto lub co stoi za zniknięciami kobiet.