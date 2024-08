Quiz dla miłośników motoryzacji. My podajemy model, ty wskazujesz markę auta. Zgarniesz maksa?

Sami oceńcie, czy dzisiejszy quiz motoryzacyjny to dla was trudne zadanie. My podajemy model samochodu, a wy musicie wskazać jaka to marka. Jesteśmy przekonani, że fani motoryzacji nie będą mieć z tym problemu. A jak reszta?

Rozwiąż quiz