Tegoroczną galę The Best of Moto poprowadzi wyjątkowa osoba. Jej wybór nie jest przypadkowy

Anna Lucińska jest człowiekiem mediów, ale oprócz tego fanką motoryzacji. Zaczynała jako modelka na światowych wybiegach, teraz jest aktorką występującą w wielu popularnych serialach. Wystarczy wymienić choćby "Na dobre i na złe", "Pierwsza miłość" albo "Malanowscy i partnerzy", a jest ich znacznie więcej. Na początku dużej popularności przysporzył jej występ w reklamie porównywarki ubezpieczeniowej, po którym wzdychali do niej wszyscy polscy licealiści. Ale niech to was nie zwiedzie. Anna Lucińska ma dużo energii, ogromną charyzmę i wie, co mówi, również na temat samochodów.

Galę The Best of Moto 2024 poprowadzi aktorka i fanka motoryzacji Anna Lucińska

Aktualnie Annę Lucińską można zobaczyć w serialu "Malanowski. Nowe rozdanie". Oprócz tego pełni role telewizyjnej prezenterki i konferansjerki i, co ważniejsze dla nas, prowadzi własny kanał motoryzacyjny na YouTube oraz konto na Instagramie. W "Lucińska Shows" na YouTube opowiada o najnowszych i najciekawszych samochodach. Robi to tak skutecznie, że w 2022 roku, została wybrana influencerką motoryzacyjną roku przez czytelników Moto.pl, którzy głosowali na nią w plebiscycie The Best of Moto. Anna Lucińska pokazuje w mediach społecznościowych świat samochodów z własnego, kobiecego punktu widzenia. Warto to szanować, również dlatego, że w polskich mediach i blogosferze dotyczącej motoryzacji jest niewiele przedstawicielek płci pięknej.

Samochody długo w Polsce były typowo męskim tematem, mężczyźni wciąż dominują w tym świecie, ale redakcja Moto.pl chce to zmieniać. Różnorodność jest ciekawsza i wzbogaca każdą sferę życia, bo pozwala spojrzeć na dowolny temat z innej perspektywy. Motoryzacja nie jest wyjątkiem, dlatego bardzo się cieszymy, że Ania zgodziła się poprowadzić tegoroczną galę The Best of Moto 2024. Impreza zostanie zorganizowana 25 listopada 2024 roku w Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie. Po jej zakończeniu zamieścimy na naszej stronie relację wideo z tego wydarzenia.

Konkurs i plebiscyt The Best of Moto organizowany przez serwis Moto.pl, który jest częścią Gazeta.pl, odbywa się już po raz siódmy. To wyjątkowe wydarzenie na krajowej scenie motoryzacyjnej. Zazwyczaj samochodowe plebiscyty odbywają się według utartych schematów. Samochód roku wybierają jurorzy (najczęściej związani z jedną redakcją) lub internauci. The Best of Moto to jednak wydarzenie bez precedensu. Jeszcze nigdy w Polsce nikt nie przeprowadzał plebiscytu w taki sposób i na tak szeroką skalę. W głosowaniu biorą udział nie tylko dziennikarze motoryzacyjni, ale wraz z nimi robią to niezależni eksperci i Wy - czytelnicy Moto.pl.