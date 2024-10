Ruszył plebiscyt The Best of Moto 2024. Wspólnie wybieramy samochody 2024 roku

Tutaj możesz głosować w plebiscycie The Best of Moto 2024

To już siódma odsłona plebiscytu The Best of Moto. W pierwszej edycji bezkonkurencyjna okazała się nietuzinkowa Kia Stinger. W 2019 r. doceniliśmy najnowszą generację prawdziwej motoryzacyjnej legendy — Porsche 911. Trzy lata temu triumfowała Skoda Octavia, jeden z ulubionych samochodów Polaków. W ostatnich dwóch edycjach wygrywały już auta elektryczne. Najważniejszą statuetkę zgarnął w 2021 r. Ford Mustang Mach-E, w 2022 roku Renault Megane E-Tech, a rok temu — Toyota C-HR.

Przez sześć lat przyznaliśmy też kilkadziesiąt statuetek w kategoriach specjalnych oraz eksperckich. Chodzi o nagrody za najlepsze działania reklamowe, społeczne i spektakularny design. Rozdaliśmy także wiele nagród naszym czytelnikom, ponieważ każdy głos w plebiscycie The Best of Moto to szansa na ciekawą nagrodę. Nie inaczej będzie tegorocznej edycji plebiscytu The Best of Moto.

Wraca plebiscyt The Best of Moto. W wielkim stylu i w nowej formie

Organizatorem plebiscytu The Best of Moto jest Moto.pl, jeden z czołowych serwisów motoryzacyjnych w polskim internecie, należący do grupy Gazeta.pl, którego redakcja codziennie dzieli się z milionami fanów motoryzacji informacjami, testami, opiniami i poradami na temat samochodów. Plebiscyt The Best of Moto tworzą także nasi czytelnicy.

Wystartowaliśmy 2 października 2024 r. z głosowaniem czytelników, a na głosy czekamy do 12 listopada 2024 r. Przez ten czas nasi czytelnicy mogą wybierać najlepsze samochody roku. Na głosujących czekają ciekawe i cenne nagrody. Ogłoszenie zwycięzców The Best of Moto wraz z uroczystym wręczeniem statuetek odbędzie się 25 listopada 2024 r. w trakcie oficjalnej gali.

Kategoria główna. Który model zostanie Samochodem Roku The Best of Moto 2024?

Zazwyczaj polskie plebiscyty motoryzacyjne odbywają się według utartych schematów. Samochód roku wybierają jurorzy (najczęściej związani z jedną redakcją) lub internauci. The Best of Moto to jednak wydarzenie bez precedensu. Jeszcze nigdy w Polsce nikt nie przeprowadzał plebiscytu w taki sposób i na tak szeroką skalę. Nagrodę główną przyzna jury, w skład którego weszli eksperci redakcji Moto.pl oraz Dagmara Kowalska, dziennikarka Radia Chilli Zet, autorka kanału Bryki Dagmary na YouTube i prezenterka TVP 3.

Swojego faworyta w kategorii głównej wybieracie także Wy — nasi czytelnicy. Wasze zsumowane głosy będą odpowiadały głosowi jednego jurora. Dlatego walka o nagrodę główną będzie wyjątkowo zacięta. Do finału zakwalifikowaliśmy 14 modeli. Wymieniamy je alfabetycznie:

Alfa Romeo Junior

Audi A5

BYD Seal

Dacia Duster

Ford Capri

Hyundai Santa Fe

Kia EV3

Mazda CX-80

Nissan Qashqai

Peugeot 3008/E-3008

Renault Scenic

Skoda Kodiaq

Volkswagen Tiguan

Volvo XC90

Nagrody dla głosujących w plebiscycie The Best of Moto 2023

Nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca (jeden laureat): automatyczny ekspres do kawy WMF Perfection 890L o wartości 9 997 zł

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca (jeden laureat): robot odkurzająco – mopujący iRobot Roomba Combo 10 MAX ze stacją dokującą AutoWash o wartości 6 799 zł

Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca (jeden laureat): voucher na pobyt w Hotelu Krasicki **** w Lidzbarku Warmińskim o wartości 6 150 zł

Nagroda za zajęcie czwartego miejsca (dziesięciu laureatów): frytkownica Air Fryer AFM 4011 o wartości 599 zł

Nagroda za zajęcie piątego miejsca (pięciu laureatów): wideorejestrator Mio MiVue C590 Full HD o wartości 429 zł.

Kategorie specjalne. Tutaj decydują tylko nasi czytelnicy

Podobnie jak w poprzednich, również w tegorocznej edycji plebiscytu The Best of Moto przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mają nic do powiedzenia. To czytelnicy wybierają Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. I nie tylko samochody.

Na liście znajduje się także influencer motoryzacyjny roku oraz gadżet motoryzacyjny roku. Poza tym rok temu dodaliśmy kategorie: samochód dostawczy roku oraz dwie dla miłośników jednośladów - skutery/ motocykle 125 i motocykle na prawo jazdy kat. A.

Cztery dodatkowe kategorie oceniane przez ekspertów

Oprócz tego wyselekcjonowane grono jurorów jak co roku przyznaje nagrody w czterech dodatkowych kategoriach:

Produkt finansowy branży motoryzacyjnej

Odpowiedzialność społeczna biznesu (tzw. CSR)

Design Moto

Najlepsze działanie reklamowe na polskim rynku

Finał plebiscytu The Best of Moto już wkrótce. Na razie czekamy na Wasze głosy, ponieważ to właśnie one są kluczowe. Samochody Roku 2024 redakcji z redakcją Moto.pl wybierają nasi czytelnicy. Wyniki ogłosimy 25 listopada 2024 r. na uroczystej gali, a wkrótce później na stronie Moto.pl. Trzymamy kciuki!